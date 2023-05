ไอคอนสยาม ฉลองความสำเร็จไตรมาสแรก จัดแคมเปญ ICONSIAM EXCLUSIVE VIZ BIGBANG ปลุกกำลังซื้อกลางปีครั้งยิ่งใหญ่ แจกรางวัลมูลค่ากว่า 9.2 ล้านบาท พร้อมมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดพิเศษให้สมาชิก ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. – 2 ก.ค. นี้

(กรุงเทพฯ) : ไอคอนสยาม ฉลองความสำเร็จประกาศแคมเปญปลุกกำลังซื้อกลางปีให้คึกคัก กับ “ICONSIAM EXCLUSIVE VIZ BIGBANG Escape from Gravity ชนะทุกแรงต้าน กับจักรวาลนักช้อป” มอบประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดพิเศษให้สมาชิก ด้วยรางวัลมูลค่ากว่า 9.2 ล้านบาท ครอบคลุมทุกการซื้อสินค้ารวมถึงบริการในไอคอนสยาม, สยาม ทาคาชิมายะ, ไอซีเอส และการซื้อผ่าน ONESIAM SuperAPP ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 2 กรกฎาคม 2566

คุณสุมา วงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า จากความสำเร็จในไตรมาสแรกของปีนี้ ไอคอนสยามสร้างยอดขายเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง 40% เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ยอดขายของกลุ่มลูกค้าสมาชิก (VIZ Member) เพิ่มขึ้นอย่างมาก และเติบโตในทุกกลุ่มสินค้า สะท้อนถึงผลงานอันโดดเด่นที่ไอคอนสยามสร้างฐานลูกค้าประจำทั้งคนไทยและลูกค้าชาวต่างชาติได้เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หลั่งไหลเดินทางท่องเที่ยวยังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นก็เลือกปักหมุดให้ไอคอนสยามเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญระดับโลก (Global Landmark Destination) ยืนยันได้จากแกร็บประเทศไทย ที่ประกาศข้อมูลการใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันแกร็บของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยไอคอนสยามติดโผอันดับ 1 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ที่ชาวต่างชาติชอบไปมากที่สุด ดังนั้นจึงจัดแคมเปญนี้ เพื่อฉลองความสำเร็จและเป็นการขอบคุณลูกค้า พร้อมมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมายแก่ลูกค้าสมาชิก VIZ

“จากผลงานอันดีเยี่ยมในไตรมาสแรกของปีนี้ ไอคอนสยามจึงจัดโปรโมชั่นแจกหนักแจกจริงเพื่อขอบคุณท่านลูกค้า ในแคมเปญ “ICONSIAM EXCLUSIVE VIZ BIGBANG Escape from Gravity ชนะทุกแรงต้าน กับจักรวาลนักช้อป” ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 2 กรกฎาคม 2566 เพื่อมอบความสุขในการช้อปปิ้ง และสิทธิประโยชน์สุดพิเศษมากมาย อาทิ คูปองชิงโชคลุ้นเป็นเจ้าของ iPhone 14 Plus (128 GB) Yellow, VIZ COINS, ผลิตภัณฑ์ความงาม ไปจนถึงสิทธิ์แลกซื้อเครื่องดื่ม รวมรางวัลมูลค่ากว่า 9.2 ล้านบาท โดยคาดหวังว่าแคมเปญนี้จะช่วยเพิ่มจำนวนสมาชิก VIZ และกระตุ้นการใช้จ่ายให้คึกคัก อีกทั้งยังช่วยดึงดูดลูกค้านักท่องเที่ยวเข้ามาซื้อสินค้าและบริการที่ไอคอนสยามมากยิ่งขึ้น” คุณสุมา กล่าว

สำหรับเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของแคมเปญ สมาชิกใหม่ที่สมัคร VIZ พร้อมดาวน์โหลด ONESIAM SuperApp ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. – 2 ก.ค. 2566 รับทันทีสิทธิ์แลกซื้อ KOI The (โคอิเตะ) ในทุกเมนูเพียง 9 บาทเท่านั้น (จำกัด 5,000 สิทธิ์ตลอดรายการ) และรับทันที VIZ COINS มูลค่า 100 บาท เมื่อมียอดสะสมครั้งแรกกับใบเสร็จมูลค่า 500 บาทขึ้นไป พร้อมรับคูปองชิงโชค 10 สิทธิ์ทันที เพื่อลุ้นเป็นเจ้าของ iPhone 14 Plus (128 GB) Yellow จำนวนรวม 10 รางวัล

ในส่วนของสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 66 – 2 ก.ค. 66 เพียงรวบรวมใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการต่างๆ ภายในไอคอนสยาม รวมห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ หรือที่ไอซีเอส ภายในวันเดียวกันครบทุก 2,000 บาท รับคูปองชิงโชค 1 สิทธิ์ ในการลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับ iPhone 14 Plus (128 GB) Yellow / รวมจำนวน 10 รางวัล โดยกำหนดจับรางวัล ในวันที่ 19 ก.ค. 2566 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 24 ก.ค. 2566 ณ จุดแลกของสมนาคุณ ชั้น 1 รัษฎา ฮอลล์, Facebook : ICONSIAM และ www.iconsiam.com *เงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

พิเศษยิ่งขึ้น เมื่อช้อปสินค้าและบริการต่างๆ ภายในไอคอนสยาม รวมสยาม ทาคาชิมายะ ครบ 4,000 บาท แลกรับ VIZ COINS มูลค่า 200 บาท หรือ ช้อปครบ 12,000 บาท แลกรับ VIZ COINS มูลค่า 700 บาท ได้ทันที จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน หรือ ช้อปสินค้าและบริการต่างๆ ผ่าน ONESIAM SuperApp ครบ 4,000 บาท แลกรับ VIZ COINS มูลค่า 300 บาท หรือ ช้อปครบ 12,000 บาท แลกรับ VIZ COINS มูลค่า 900 บาท ได้ทันที จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน *เงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย และ ทุกวันศุกร์, เสาร์ และอาทิตย์ เมื่อใช้จ่ายที่ร้านอาหารที่ร่วมรายการในไอคอนสยาม รวมสยาม ทาคาชิมายะ หรือที่ ไอซีเอส ต่อใบเสร็จครบ 8,000 – 11,999 บาท สามารถแลกรับผลิตภัณฑ์ Belittled Selections Travel Set จากร้าน THANN มูลค่า 450 บาท ได้ทันที (จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก) และใบเสร็จครบ 12,000 บาทขึ้นไป สามารถแลกรับผลิตภัณฑ์ Aromatherapy Shower Gel จากร้าน THANN มูลค่า 720 บาท ได้ทันที (จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก)

พบกับโปรโมชั่นแคมเปญจัดหนักจัดเต็มแห่งปี “ICONSIAM EXCLUSIVE VIZ BIGBANG Escape from Gravity ชนะทุกแรงต้าน กับจักรวาลนักช้อป” พร้อมรับสิทธิประโยชน์พิเศษมากมาย รวมมูลค่ารางวัลกว่า 9.2 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. – 2 ก.ค. 2566 ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1338 หรือ www.iconsiam.com และ Facebook : ICONSIAM