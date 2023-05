เชิญชมนิทรรศการศิลปะ “New beginnings” (Senior Project Exhibition) สร้างสรรค์โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรนานาชาติ (BUI)

ผศ.ดร. ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ คณบดีหลักสูตรนานาชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการการจัดแสดงผลงานศิลปะ “New beginnings” ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรนานาชาติ

ณ ห้องจัดแสดงงาน RCB Photographers’ Gallery 1 ชั้น 2 ศูนย์การค้าริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อกโดยนิทรรศการนี้

เป็นนิทรรศการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษานานาชาติชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรนานาชาติ (BUI) ซึ่งนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและมัลติมีเดียที่ถ่ายทอดมุมมอง ประสบการณ์ อารมณ์ความรู้สึกของการเริ่มต้นใหม่ในหลายแง่มุม ผ่านชิ้นงานของตนเองอย่างมีเอกลักษณ์

โดยการออกแบบเป็นสื่อต่างๆ ทั้งเป็นภาพวาด 2 มิติ (2D) และ 3 มิติ (3D) รวมทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีทั้งสิ้น 13 หัวข้อ ได้แก่

1. ASURA by Sovanarun Lay

2.THE RUSSO UKRAINIAN WAR by Darika Grace Wintermann

3. MINIMAL WEAPON CACHE by Sorawat Tangkitplaiboon

4. ANCIENT JAPANESE MYTHS by Yotin Kaewmul

5. CONSUME by Sovattanak Eng

6. ETHEREAL STARLIGHT by Natcha Chokmongkhonsuk

7. ME AND MY KHIM by Yada Apipattarachai

8. PUPSTER by Chanboramey Thea

9. BECOME ONE & BEING APART by Aksarawadee Kunsanan

10. SCRAP GARDENING KIT FOR KIDS by Jennea Ricci Barrera

11. 404: THE CONCEPT OF FUTURE by Fedor Bortnik

12. NOSTALGIC HAPPINESS by Taspol Chutchaikulsiri

13 DIGITIZE ME by Andrew Martin Pelletier

ผู้สนใจสามารถติดตามชมนิทรรศการ (ฟรี) ได้ในระหว่างวันที่ 16-22 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00- 20.00 น.

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 09 5903 5018

https://www.bu.ac.th/en/international-programs

https://www.facebook.com/BU.International