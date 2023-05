ยูโอบี ปล่อยภาพยนตร์โฆษณาบัตรเครดิต “For All You Love” สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกค้าใช้ชีวิตในแบบที่ชื่นชอบ

เมื่อเร็วๆ นี้ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาใหม่สำหรับแคมเปญบัตรเครดิต “For All You Love” ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งรวมถึงประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม เพื่อตอกย้ำการเป็นธนาคารชั้นนำในระดับภูมิภาคและความแข็งแกร่งของบัตรเครดิตยูโอบีในระดับโลก ตลอดจนความมุ่งมั่นของยูโอบีในการสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนลูกค้าในภูมิภาคอาเซียนในการชีวิตในแบบที่ชื่นชอบ

นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล Head of Retail and Brand ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “หลังจากการเข้าซื้อกิจการลูกค้ารายย่อยของซิตี้กรุ๊ปใน 4 ประเทศเสร็จสมบูรณ์ ธนาคารยูโอบีพร้อมแล้วที่จะนำเสนอบริการที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมให้กับลูกค้าในภูมิภาคอาเซียนที่มีฐานขยายใหญ่ขึ้น ภาพยนตร์โฆษณาใหม่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของยูโอบีในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้าของยูโอบีกว่าเจ็ดล้านคน พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนลูกค้าของเราในอนาคต”

ในภาพยนตร์โฆษณา ผู้ชมจะได้เพลิดเพลินไปกับการเดินทางของคู่รักคู่หนึ่งในเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ที่กำลังดื่มด่ำกับช่วงเวลาแห่งความสุขสุดแสนโรแมนติกร่วมกัน คู่รักในภาพยนตร์นี้เปรียบเสมือนลูกค้าของยูโอบีที่ต้องการใช้ชีวิตโลดแล่นตามความใฝ่ฝันและสิ่งที่ชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การทานอาหาร ช้อปปิง ตลอดจนการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับชีวิต ที่สำคัญภาพยนตร์ยังสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของบัตรเครดิตยูโอบีในระดับโลกที่ได้ช่วยให้ทั้งคู่สัมผัสกับประสบการณ์การเดินทางที่น่าตื่นเต้นมากมายร่วมกัน

ผู้บริโภคในยุคนี้ต่างต้องการที่จะสัมผัสกับประสบการณ์ในการทานอาหาร การเดินทาง และช้อปปิง ที่ดีที่สุดทั้งในและต่างประเทศ ยูโอบีในฐานะธนาคารระดับภูมิภาคที่มีเครือข่ายท้องถิ่นที่แข็งแกร่งในแต่ละประเทศพร้อมแล้วที่จะตอบสนองทุกความชื่นชอบและทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในภูมิภาคผ่านข้อเสนอสุดพิเศษและสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตของยูโอบีทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาค โดยปัจจุบันยูโอบีมีฐานลูกค้ารายย่อยใหญ่ที่สุดในอาเซียนและเป็นผู้ให้บริการบัตรเครดิตอันดับที่ 3 ในไทย

ภาพยนตร์โฆษณาเรื่องนี้กำกับโดย David Tsui ซึ่งเป็นที่รู้จักจากซีรีส์โฆษณา ‘Path of Love’ ของแบรนด์ Solvil et Titus ที่โดดเด่นเรื่องการเล่าเรื่องและการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก สำหรับเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณานี้ได้ดัดแปลงจากเพลงคลาสสิกชื่อดัง Zing! ‘Wont the Strings of My Heart’ เพื่อสร้างความรู้สึกโรแมนติกให้กับผู้ชม

ในประเทศไทย ภาพยนตร์โฆษณาชิ้นใหม่นี้ได้รับการเผยแพร่แล้วผ่านช่องทางสื่อออนไลน์และสื่อ Out-of-Home คลิกที่นี่เพื่อรับชมภาพยนตร์