แพรนด้า จิวเวลรี่ ประเทศอินเดีย ในเครือ Pranda Group คว้ารางวัล International Brand of the Year

แพรนด้า จิวเวลรี่ ประเทศอินเดีย บริษัทในเครือ Pranda Group ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และค้าปลีกเครื่องประดับอัญมณีชั้นนำของโลก ที่มีชื่อเสียงจากการรังสรรค์งานฝีมือคุณภาพสูง ได้รับรางวัล International Brand of the Year ในงาน Kohinoor Jewellery Awards จัดโดย United Exhibitions ณ HIJS (Hyderabad International Jewellery Show), HITEX Exhibition Centre, Hyderabad, India โดยมี Mr. Vinod Tejwani (ที่ 3 จากซ้าย), Managing Director of Pranda Jewelry Pvt. Ltd. เข้ารับรางวัลดังกล่าว

การจัดงาน Kohinoor Jewellery Awards ในครั้งนี้ ถือเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของผู้นำในแวดวงอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงแบรนด์เครื่องประดับชั้นนำระดับโลกที่มีความโดดเด่นและเป็นที่น่าจับตามองในตลาดจิวเวลรี่ประเทศอินเดีย

รางวัลดังกล่าว ย่อมเป็นการการันตีถึงผลสำเร็จของ แพรนด้า จิวเวลรี่ ประเทศอินเดีย หรือ Pranda Jewelry Pvt. Ltd. ในเครือ Pranda Group ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้า Prima Art ที่กลุ่มลูกค้าให้การตอบรับที่ดี ตลอดจนผู้แทนจำหน่ายสินค้า ที่เป็นคู่ค้าพันธมิตรที่ดีมาอย่างยาวนาน และมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้แบรนด์ Prima Art งานหัตถศิลป์ทองคำ ที่รังสรรค์ด้วยความประณีตได้อวดโฉมสู่สายตาชาวโลก จนนำมาซึ่งความสำเร็จและได้รับการยอมรับในเวทีระดับโลกอย่างน่าภาคภูมิใจยิ่ง