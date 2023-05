ร่วมสัมผัสรสชาติอาหารแบบเอเชียกับ ลีกุมกี่ (Lee Kum Kee) ในวันที่ 27 พ.ค. นี้ ที่งาน THAIFEX

ลีกุมกี่ (LEE KUM KEE) ซอสและเครื่องปรุงรสแบบเอเชียชื่อดังระดับโลก เชิญชวนผู้ที่หลงใหลในอาหารเอเชีย มารับรสความอร่อยในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2023 พบกับ LEE KUM KEE Flavour Express ได้ที่บูธของแบรนด์ ที่จะมานําเสนอซอสแบบเอเชียที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มรสชาติให้กับทุกครัว รวมถึงซอสหอยนางรม (ตราลีกุมกี่ แพนด้า), นํ้ามันงา, เอ็กซ์โอซอส, ฮอยซินซอส, ชา ชู บาร์บีคิวซอส และอื่นๆ อีกมากมาย

ผู้เข้าชมสามารถเพลิดเพลินกับโปรโมชั่นพิเศษของผลิตภัณฑ์ ลีกุมกี่ (Lee Kum Kee) ในวันที่ 27 พฤษภาคม เฉพาะในงาน THAIFEX

ลีกุมกี่เพียว น้ำมันงา 207 มล. ราคา 140 บาท ซื้อ 1 แถม 1

ลีกุมกี่ ซอสหอยนางรม 770 กรัม. ราคา 60 บาท ซื้อ 1 แถม 1

ลีกุมกี่ (ฮอยซินซอส,ซาซู ซอสบาร์บีคิว240 กรัม ,ลีกุมกี่ชิลลี่ น้ำจิ้มพริกกระเทียม 226 กรัม, ลีกุมกี่กุยลิน น้ำจิ้มพริก 226 กรัม ) ราคา 100 บาท แถมฟรี! ซอสหอยนางรม (ตราลีกุมกี่ แพนด้า) 145 กรัม 1 ขวด

ลีกุมกี่เอ็กซ์โอซอส 220 กรัม ราคา 500 บาท แถมฟรี! ซอสหอยนางรม(ตราลีกุมกี่ แพนด้า) 145 กรัม 1 ขวด

ซื้อสินค้าลีกุมกี่ ครบ 229 บาท แถมฟรี! กล่องถนอมอาหาร 1 กล่อง

ลีกุมกี่ (LEE KUM KEE) เข้าร่วมงาน THAIFEX เป็นครั้งแรก เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ ที่สุดและครอบคลุมที่สุดในเอเชีย เพื่อเสริมสร้างฐานการเป็นอยู่ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้หัวข้อ “From Asia to Any Kitchen” บูธได้รับการปรับแต่งให้กลายเป็น “LEE KUM KEE Flavour Express” ซึ่งแสดงถึงการเดินทางในการนํารสชาติของเอเชียมาสู่ทุกครัวทั่วโลก และเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ตลอดการเดินทางนี้

เยี่ยมชม ลีกุมกี่ (LEE KUM KEE) ที่งาน THAIFEX เพื่อรับข้อเสนอสุดพิเศษ:

บูธ: LL15 Hall 10 (หมวดอาหารรสเลิศ Fine Food)

สถานที่: อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ผู้เข้าชมการค้าและผู้เข้าชมทั่วไป (Trade and Public Visitors) : 27 พฤษภาคม 2566 10.00-20.00 น

เกี่ยวกับ ลีกุมกี่ ซอส กรุ๊ป

ลี กุม กี่ (Lee Kum Kee) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2431 โดยนาย Lee Kum Sheung ผู้ก่อตั้งได้คิดค้นซอสหอยนางรมใน Nanshui เมือง Zhuhai มณฑลกวางตุ้งของจีน ด้วยประวัติอันรุ่งโรจน์ยาวนานถึง 135 ปี และการจัดการคุณภาพที่เข้มงวดจากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร ลีกุมกี่ได้กลายเป็นชื่อที่ใช้ในครัวเรือนระดับสากลรวมถึง สัญลักษณ์ของคุณภาพและความไว้วางใจ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า “ที่ใดมีคน ที่นั่นมีลีกุมกี่” และพันธกิจของ “การส่งเสริมวัฒนธรรมการทําอาหารจีน ทั่วโลก” ลีกุมกี่ได้นําเสนอซอสและเครื่องปรุงกว่า 300 รายการในกว่า 100 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ยืนยันค่านิยมหลักของ “ปฏิบัตินิยม” (Pragmatism), “ความซื่อสัตย์” (Integrity), “การเป็นผู้ประกอบการที่มั่นคง” (Constant Entrepreneurship), “คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้อื่น ”(Si Li Ji Ren or Considering Others’ Interests), “การทำประโยชน์แก่ชุมชน” (Benefitting the Community) และ “การแบ่งปันผลแห่งความสำเร็จ” (Sharing the Fruits of Success) ในทุกแง่มุมของการดำเนินธุรกิจ ลีกุมกี่ได้ยืนหยัดในการทำธุรกิจมาถึงสามศตวรรษ สำนักงานใหญ่ของลีกุมกี่ตั้งอยู่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน โดยมีฐานการผลิตอื่นๆ ใน Xinhui, Huangpu และ Jining ประเทศจีน; ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา และ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

กรุณาเยี่ยมชม www.lkk.com สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม