เริ่มแล้ว! THE POWER BAND 2023 Season 3 เวทีประกวดดนตรีคุณภาพระดับประเทศ ประเดิมสนามออดิชันแรก กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร – 29 พฤษภาคม 2566 เริ่มต้นแล้ว! การเฟ้นหาคลื่นลูกใหม่กับพลังแห่งความเป็นไปได้ที่จะก้าวสู่การเป็นศิลปินมืออาชีพ กับเวทีประกวดดนตรีสุดยิ่งใหญ่แห่งปี THE POWER BAND 2023 Season 3 ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ภายใต้กิจกรรมเพื่อสังคม คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ 6 ค่ายเพลงชั้นนำของเมืองไทย อย่าง MuzikMove, LOVEiS Entertainment, Small Room, What The Duck, Warner Music Thailand และ XOXO Entertainment โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 รุ่น ทั้งในระดับมัธยมศึกษา (Class A) และระดับบุคคลทั่วไป (Class B) ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

ซึ่งในปีนี้รอบออดิชัน ของกรุงเทพมหานคร ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีคนดนตรีร่วมส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดกว่า 80 วง โดยทั้งหมดถูกคัดเลือกจนเหลือ 16 วงสุดท้าย เพื่อมาแข่งขันในรอบออดิชันอย่างดุเดือด แต่ละวงพกความสามารถทางดนตรีมาแสดงฝีมืออย่างเต็มที่ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณกฤษติกร พรสาธิต (ติ๊ก วง Playground) ผู้บริหารค่าย Home Run Music, คุณวิโรจน์ สถาปนาวัตร (J-Pap – วง Infinity) อาจารย์พิเศษวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาดนตรีสมัยนิยม และคุณอัคราวิชญ์ พิริโยดม หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล และมือเบสแห่งวง The Richman Toy เรียกได้ว่าโครงการนี้เปรียบเสมือนประตูที่จะทำให้คนรุ่นใหม่ไฟแรงได้ก้าวไปสู่ความสำเร็จทางดนตรีอย่างแท้จริง

สำหรับผลการคัดเลือกวงที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป มีจำนวนทั้งหมด 6 วง แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา

(Class A) จำนวน 3 วง ได้แก่ วง DS.RU. BAND โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) 3 นักร้องสาวที่พกพลังเสียงมาพร้อมกับเทคนิคประสานเสียงที่ฝึกฝนมาอย่างดีเยี่ยม, วง SG Band โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โดดเด่นด้วยเสียงดนตรีจังหวะหนักแน่นที่ดึงดูดทุกสายตาตลอดการขึ้นโชว์ และวงเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่หยิบแนวดนตรีร่วมสมัย ผสมผสานเครื่องดนตรีสมัยใหม่ และเครื่องดนตรีไทยได้อย่างลงตัว

ทางด้านระดับบุคคลทั่วไป (Class B) ) มีจำนวน 3 วง ที่ผ่านเข้ารอบ คือ วง Airtemp กรุงเทพมหานคร วงดนตรีที่มีนักร้องเสียงคุณภาพ ฝีมือฉกาจ, วง The PUMP กรุงเทพมหานคร ศิษย์เก่าจาก THE POWER BAND Season 2 ที่ชูความเป็น Rock และ Pop อย่างมีเอกลักษณ์ ปิดท้ายด้วย วง Hornyboys กรุงเทพมหานคร นักร้องหนุ่มสุดรั่ว มาดกวน พร้อมกับเพื่อนร่วมวงต่างบุคลิกที่มีหัวใจรักดนตรี

มาร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันว่าทีมไหนจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป และมีโอกาสก้าวสู่การเป็นศิลปินมืออาชีพในอนาคต ภายใต้แนวคิด THE POWER OF POSSIBILITIES ชีวิตไม่หยุดค้นหาความเป็นไปได้ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1.5 ล้านบาท นอกจากการออดิชันแล้ว ภายในงานยังมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมาย อาทิ SERIOUS BACON, ONEONE, BEAN NAPASON, PIXXIE และ FLIRT ที่มาสร้างสีสันและร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าประกวด รวมไปถึงกองเชียร์ในวันนั้นได้สนุกแบบจัดเต็มกับกองทัพเพลงฮิตมากมาย

สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประกวดเวที THE POWER BAND 2023 Season 3 สนามแข่งขันที่ 2-4 ได้ที่ www.music.mahidol.ac.th/thepowerband และเฟซบุ๊ก: thepowerband.mahidol ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2566 โดยรอบออดิชันครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ที่จังหวัดขอนแก่น,

8 กรกฎาคม 2566 ที่จังหวัดเชียงใหม่, 5 สิงหาคม 2566 ที่จังหวัดสงขลา และ 26 สิงหาคม 2566 ที่จังหวัดนครปฐม

#KingpowerThaipowerพลังคนไทย #MusicPower #ThePowerBand #THEPOWEROFPOSSIBILITIES