งาน Camp Fest ไทย ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ครั้งแรกที่วัฒนธรรมไทยมาไกลสู่มรดกโลก ณ ภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น

จารึกไว้หนึ่งในภาพประวัติศาสตร์ที่คนไทยต้องภูมิใจ กับกิจกรรม “FUJI THAICAMP 2023” Camp Fest สุดยิ่งใหญ่ ครั้งแรกบริเวณหน้าภูเขาไฟฟูจิ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจของชาวญี่ปุ่น ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย พร้อมจัดแสดงวัฒนธรรมไทยด้วยรูปแบบกลิ่นอายบรรยากาศงานวัด ที่ชาวญี่ปุ่นต้องตะลึง!!!

สำหรับกิจกรรมแคมป์ปิ้งเป็นเทรนด์การท่องเที่ยวที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าคนไทยหรือญี่ปุ่น และสำหรับคนญี่ปุ่น เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากของกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้งวัยหนุ่มสาว และครอบครัวที่รักการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ ซึ่งผนวกเหมาะกับผู้ริเริ่มกิจกรรม FUJI THAICAMP ที่เป็นคนญี่ปุ่นหัวใจไทยที่รักในการออกไปตั้งแคมป์ด้วยเช่นกัน

กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากหัวใจของ คุณฮิโระ ซาโนะ พิธีกรและเจ้าของรายการท่องเที่ยวชื่อดัง “สุโก้ยเจแปน” ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยมากว่า 20 ปี ที่อยากตอบแทนให้กับประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมเพื่อร่วมฉลองมิตรภาพ 136 ปี ระหว่างไทย – ญี่ปุ่น เพื่อสื่อถึงการเชื่อมความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศ โดยเชิญชวนคนญี่ปุ่นมาท่องเที่ยวเมืองไทยผ่านประสบการณ์ในรูปแบบแคมป์ปิ้ง

ภายใต้บรรยากาศความสนุกสนานและความประทับใจในวิถีของความเป็นไทย พร้อมกิจกรรมเด็ด ๆ ที่สร้างความประทับใจแบบไม่ใช่แค่เพียงการบอกเล่า แต่เป็นการให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสลงมือทำด้วยตนเองผ่าน Soft Power ทั้ง 5 F ของ ททท. ได้แก่ Food Festival Fashion Fight and Film เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนญี่ปุ่นได้สัมผัสประสบการณ์เหล่านี้จนนำไปสู่การตัดสินใจออกเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่ประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับปีท่องเที่ยววิถีไทย Visit Thailand Year 2023 ภายใต้แคมเปญ Amazing Thailand Amazing New Chapters ภายในงานมี Highlight ต่างๆ ให้ได้ Amazing กันอย่างมากมาย อาทิ

รับประทานกะเพราถาดยามเย็น และข้าวเหนียวหมูปิ้งยามเช้า ในรูปแบบ Long Table 100 เมตร หน้าภูเขาไฟฟูจิ จำลองประเพณีลอยกระทง บริเวณบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่สวยงาม โดยมีการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของประเพณีเพื่อขอขมาพระแม่คงคา ซึ่งทั้งประเทศไทยและญี่ปุ่นต่างมีวัฒนธรรมรากเหง้ามาจากสายน้ำเช่นเดียวกัน กิจกรรมรำไทย ทั้งแบบสวยงาม และรำวงในรูปแบบสนุกสนาน กิจกรรมสาธิตการนวดแผนไทยบนเวที โดยผู้ชนะการประกวดระดับ World Championship และ Therapist ที่ได้รับเหรียญรางวัลอีกหลายท่าน ครื้นเครงไปกับการแสดงหมอลำเต้ย, ดนตรีพื้นเมืองและโปงลางที่แสดงโดยนักศึกษาชาวญี่ปุ่นที่รักวัฒนธรรรมไทย กิจกรรม Workshop อีกมากมาย ทั้งการแกะสลักผลไม้, รำไทย, ประดิษฐ์กระทง ฯลฯ การออกร้านอาหารไทยที่ให้ชาวแคมป์ได้ลิ้มลองความอร่อยรสชาติไทย Car Camp ที่ทาง ททท. จัดเต็มในการประชาสัมพันธ์ New Destination สำหรับแคมป์ปิ้งในประเทศไทยอีกหลากหลายแห่ง กับเส้นทางการท่องเที่ยวแบบแคมป์ในทุกภาคของประเทศไทย ไม่เพียงเท่านี้ เรายกจอหนังกลางแปลงจากประเทศไทยเพื่อนำซีรีส์ “Letter From The Sun : ครั้งนั้น…ไม่เคยลืม” รวมไปถึงรายการสุโก้ยไทยแลนด์ รายการเที่ยวไทยไม่ตกยุคของ ททท. มาจัดฉายให้ได้ชมกันอย่างเต็มตา และสุดท้ายที่พลาดไม่ได้กับอาหารไทยที่มาออกร้านค้ากันอย่างคึกคักถูกใจชาวแคมป์

“FUJI THAICAMP 2023” ได้จัดกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ เมืองฟูจิโนะมิยะ จ.ชิซุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ท่านเอกอัครราชทูตประจำกรุงโตเกียว, ท่านนายกเทศประจำเมืองฟูจิโนะมิยะ และคุณฮิโระ ซาโนะ จากบริษัท กูเซ็น ซึ่งงานนี้มีนักท่องเที่ยวสายแคมป์ เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 2,500 เต้นท์ และยังมีผู้เข้าร่วมชมงานแบบไปกลับในหนึ่งวัน รวมผู้เข้าร่วมงานนับ 10,000 คน

ซึ่งการจัดงาน “FUJI THAICAMP 2023” ครั้งแรกในปีนี้ นอกจากจะเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท กูเซ็น จำกัด และ ททท. แล้ว ยังได้รับการสนับสนุนจากเมืองฟูจิโนะมิยะ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ่น อาทิ Asahi Breweries, ZIPAIR Tokyo Inc., Yamamori Co., Ltd., Nordisk Japan Co., Ltd., J WAVE, Fujinomiya City, Fumotoppara, Yamaha, Aeon Mall Fujinomiya, Fujikyu Travel, KODOMO MIRAI CAMP, KITOKU SHINRYO และ Hinata จนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

และคาดว่าในปีหน้าเราจะเดินหน้าต่อเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่และความสัมพันธ์อันดีของทั้ง 2 ประเทศ และดึงดูดให้ชาวแคมป์ได้มีโอกาสมาสัมผัสบรรยากาศจริงแบบ Amazing Thailand ที่ประเทศไทยกันอย่างแน่นอน