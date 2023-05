เซ็นทรัลพัฒนา ผนึกกลุ่มเซ็นทรัลและพันธมิตร ทุ่มงบ 1,000 ล้านบาท ในแคมเปญ THE GREATEST GRAND SALE 2023 ลดใหญ่ทั้งศูนย์ฯ-ห้าง-ออนไลน์ เริ่ม 1 มิ.ย. – 31 ก.ค.66 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ และดิเอสพละนาด รัชดาภิเษก

ชู 3 จุดแข็ง 1) The Great Synergy 2) No.1 Best Mid-Year Sale of All Time และ 3) ผลักดันไทยสู่การเป็น The Best Shopping destination of Asia

ช้อปคุ้มค่าที่สุดในรอบปี ลดสูงสุด 80% จาก 9,500 ร้านค้า รวมกว่า 16,500 แบรนด์ กระตุ้นเงินสะพัดไตรมาส 2 ชวนคนไทย-เทศ #ช้อปยกแก๊ง คาดทราฟฟิกเพิ่ม 25-30% ทั่วประเทศ

สมาชิก The 1 ช้อป แจก แลก พอยต์ทุกวัน รับคะแนนสูงสุด x3 เท่า จากกว่า 300 แบรนด์ และแลกคะแนนเป็นส่วนลดช้อปคุ้มที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทลและแบรนด์พาร์ทเนอร์แฟชั่นชั้นนำมากมาย, ลุ้นช้อปฟรี 400,000 บาท, จี้เพชรแท้ Jubilee, แพ็คเกจที่พักสุดหรู SILAVADEE KOH SAMUI, ตั๋วเครื่องบิน Nok Air ไป-กลับ ในประเทศ และอื่นๆ รวมกว่า 100 รางวัล, Top Spender 40 ท่านแรก รับฟรี Gift Card มูลค่า 15,000 บาท, โปรบัตรเครดิต รับเครดิตเงินคืนหรือบัตรของขวัญ สูงสุด 20%, ผ่อน 0% สูงสุด 24 เดือน

ช้อปรักษ์โลกกับโปร “ช้อปวันพุธ หยุดโลกร้อน” รับฟรี ถุงผ้า WEDNESDAY เมื่อช้อปครบ 2,000 บ. ขึ้นไปกับร้านที่ร่วมรายการ พร้อมสะสมแต้มรักษ์โลก ลุ้นรางวัลพิเศษ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัลและพาร์ทเนอร์ธุรกิจชั้นนำทั่วประเทศ เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในฐานะภาคเอกชน เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว ทุ่มงบรวมกว่า 1,000 ล้านบาท เปิดแคมเปญ The Greatest Grand Sale 2023 มหกรรมเซลกลางปีที่ดีที่สุด ลดครั้งยิ่งใหญ่ระดับชาติ ลดทั้งศูนย์ฯ-ห้างฯ-ออนไลน์ อัดส่วนลดสูงสุด 80% จาก 9,500 ร้านค้า รวมกว่า 16,500 แบรนด์ เริ่ม 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2566 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ และดิเอสพละนาด รัชดาภิเษก

ชมคลิป The Greatest Grand Sale 2023 : https://youtu.be/pSzsA8ZFHiA

ข้อมูลโปรโมชั่นเพิ่มเติม: https://bit.ly/3MKMVJE

การผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีของกลุ่มเซ็นทรัลและพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ ศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลพัฒนา, ธุรกิจในเครือเซ็นทรัล รีเทล ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ท็อปส์ ธุรกิจกลุ่มฟู้ดในเครือเซ็นทรัล รีเทล, ซูเปอร์สปอร์ต, เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (CMG), เพาเวอร์บาย, ออฟฟิศเมท, บีทูเอส, เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป, โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา และ The 1 พร้อมด้วยพันธมิตร ได้แก่ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, บัตรเครดิตอิออน, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตยูโอบี, บัตรเครดิตซิตี้, บัตรเครดิตธนาคารออมสิน, บัตรเครดิตกสิกรไทย, บัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า, บัตรเครดิตเคทีซี, บัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์, บัตรเครดิต ทีทีบี (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต), สายการบินนกแอร์, และยูบิลลี่ ไดมอนด์

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา พร้อมด้วยพันธมิตรแข็งแกร่ง ตั้งเป้าผลักดันประเทศไทยให้เป็น The Best Shopping Destination แห่งเอเชีย ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ด้วยศักยภาพของ The Greatest Grand Sales ที่เป็น Top of mind ของนักช้อปว่าเป็นมหกรรมเซลครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ช่วยสร้างเม็ดเงินสะพัดมหาศาลให้กับเศรษฐกิจของประเทศช่วงไตรมาส 2 หลังภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณดี ฟื้นตัวต่อเนื่อง และแนวโน้มท่องเที่ยวไทยครึ่งปีหลังยังคงเติบโตได้ดี โดยปีนี้ เซ็นทรัลพัฒนา ชู 3 จุดแข็ง สร้างความแข็งแกร่ง ยืนหนึ่งมหกรรมเซลกลางปีที่ดีที่สุด ได้แก่ 1) The Great Synergy จุดแข็งสำคัญคือการผนึกกำลังยิ่งใหญ่ของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล พร้อมพันธมิตรชั้นนำระดับประเทศ อัดงบ 1,000 ล้านบาท ติดบูสต์กระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวทั่วไทย สร้าง Momentum ให้เศรษฐกิจช่วงกลางปีคึกคักต่อเนื่อง ให้ลูกค้าช้อปได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดในช่วงนี้ พร้อมอัดโปรโมชั่น และของรางวัลมากมาย 2) No.1 Best Mid-Year Sale of All Time ตอกย้ำการเป็นมหกรรมเซลล์กลางปีแห่งชาติที่ดีที่สุดตลอดกาล ลดยิ่งใหญ่ทั่วไทย ทั้งศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า และออนไลน์ ด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 80% จาก 9,500 ร้านค้า รวมกว่า 16,500 แบรนด์ และ 3) ผลักดันไทยสู่การเป็น The Best Shopping destination of Asia ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยในฐานะภาคเอกชน เราทำหน้าที่ช่วยรองรับ demand ด้านช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ด้วยศูนย์การค้าที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบ 360 องศา เชื่อมโยงทั้ง OFFLINE & ONLINE ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน ทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกหัวเมืองท่องเที่ยวหลัก-รอง สอดรับกับแผนโปรโมทการท่องเที่ยวของททท.ทั้ง inbound tourism การเพิ่มจำนวนเที่ยวบินจากจีน และการส่งเสริมไทยเที่ยวไทย ช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวขาเข้าในปีนี้ให้ถึง 25-30 ล้านคน ตามเป้าหมายที่ภาครัฐวางไว้ อีกทั้งเป็นการผลักดัน Soft Power ไทย ขานรับยุทธศาสตร์ใหม่ของททท.”

ด้านปิยวรรณ ลีละสมภพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผยว่า “เซ็นทรัล รีเทล เห็นสัญญาณบวกของเศรษฐกิจไทยมาตั้งแต่ต้นปี ทั้งเรื่องกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่กลับมาแข็งแกร่ง และมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ห้างเซ็นทรัลและโรบินสันสร้างยอดขายทัวริสต์เพิ่มขึ้นเกือบ 200% รวมถึงภาพรวมผลประกอบการรายได้และกำไรของเซ็นทรัล รีเทล ก็เติบโตเกินกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด-19 แล้ว โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 12% และกำไรเพิ่มขึ้นถึง 75% ด้วยเหตุนี้ทางเซ็นทรัล รีเทล จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการผนึกกำลังกับเซ็นทรัลพัฒนา ในการกระตุ้นกระแสการช้อปปิ้งให้คึกคักมากยิ่งขึ้นไปอีก ด้วยการเพิ่มการจับจ่ายใช้สอยทั้งของลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ผ่านมหกรรมเซลกลางปีสุดคุ้มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยอย่าง The Greatest Grand Sale 2023 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมการตลาดที่ทางเซ็นทรัล รีเทล ได้เข้าร่วมมาอย่างต่อเนื่องทุกปีและประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยในปีนี้เราได้ขนทัพ 8 ธุรกิจในเครือเซ็นทรัล รีเทล ครอบคลุมกว่า 350 ร้านค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ พร้อมจัดเต็มสินค้ากว่า 14,000 แบรนด์ มาลดแลกแจกแถมกันอย่างจุใจ ด้วยส่วนลดสูงสุดกว่า 80% พร้อมส่วนลดเพิ่มจาก The 1 และบัตรเครดิต อีกทั้งยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่อีกมากมาย ตอบทุกโจทย์ความต้องการของนักช้อปทั่วโลก ทั้งช่องทางหน้าร้านและหน้าเว็บ โดยคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยปักหมุดเซ็นทรัล รีเทล ให้เป็นที่ 1 ในใจนักช้อปด้านความครบครัน คุ้มค่า และสะดวกสบายไร้รอยต่อ พร้อมสร้างปรากฏการณ์ที่แตกต่างและเหนือความคาดหมายให้แก่ลูกค้า ตลอดจนเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้คึกคักยิ่งขึ้น”

ทางด้าน คุณทิพาภรณ์ ประสมทรัพย์ Head of Loyalty Program – The 1 กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับสมาชิกผ่าน The 1 APP หนึ่งในปัจจัยสำคัญคือ ecosystem อันแข็งแกร่ง ระหว่างเซ็นทรัลพัฒนาและ The 1 ที่มุ่งเชื่อมโยงแบรนด์พาร์ทเนอร์เข้ากับสมาชิก The 1 โดยในปัจจุบัน สมาชิก The 1 สามารถสะสมและแลกคะแนนเป็นส่วนลดได้ทุกวันโดยไม่ต้องรอโปรโมชั่น เมื่อใช้จ่ายผ่านแบรนด์ที่อยู่ใน ecosystem ของเรากว่า 400 แบรนด์ชั้นนำครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น Starbucks, Adidas, Pomelo, Mango, Innisfree, Gangnam Clinic, Advice, Jaymart และอื่นๆ อีกมากมาย และยังคงขยายครอบคลุมยิ่งขึ้นอยู่เสมอ แน่นอนว่ามหกรรมการเซลครั้งใหญ่อย่าง The Greatest Grand Sale 2023 ก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจภายใต้ Central Group Synergy ที่พร้อมมอบประสบการณ์การช้อปเหนือระดับที่ให้กับลูกค้า โดยเฉพาะสมาชิก The 1 ไม่ว่าจะเป็นสิทธิรับคะแนน The 1 X2 เท่า และพิเศษรับคะแนน X3 เท่าสำหรับสมาชิก The 1 Exclusive นอกจากนี้ยังสามารถแลกคะแนน The 1 ง่ายๆ บน The 1 APP เพียง 200 คะแนน รับส่วนลด 100 บาท (จากปกติ 1,000 คะแนน ลด 100 บาท) ที่ร้านค้าแฟชั่นชั้นนำกว่า 20 ร้านค้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ และแลกคะแนน 1,000 คะแนน รับส่วนลด 150 บาท สามาถใช้ได้แบบไม่มีขั้นต่ำที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทลทั่วประเทศ ลูกค้าทุกท่านสามารถรับสิทธิประโยชน์ทั้งหมดนี้และอื่นๆ อีกมากมาย เพียงดาวน์โหลดและสมัครสมาชิกบน The 1 APP”

ไฮไลท์โปรโมชั่น ลดครั้งยิ่งใหญ่ระดับชาติ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ อาทิ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%* ไม่ต้องแลกคะแนน / บัตรเครดิตอื่นๆ แลกรับเครดิตเงินคืน หรือบัตรของขวัญ สูงสุด 20%* / บัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผ่อน 0% สูงสุด 24 เดือน*, สมาชิก The 1 รับคะแนนสูงสุด X3 เท่าทุกวัน กับร้านค้าที่สะสมและแลกคะแนนในศูนย์ฯ, แลกคะแนนผ่านThe 1 APP เพียง 200 คะแนน รับส่วนลด 100 บาท กับร้านค้าแฟชั่นชั้นนำกว่า 20 ร้านค้า, ช้อปและลุ้น บัตรกำนัลช้อปฟรี 400,000 บาท, จี้เพชรแท้ Jubilee Diamond, แพ็คเกจที่พักสุดหรู SILAVADEE KOH SAMUI, ตั๋วเครื่องบิน Nok Air ไป-กลับภายในประเทศ และรางวัลอื่นอีกกว่า 100 รางวัล, TOP SPENDERS 40 ท่านแรก รับ Gift Card มูลค่า 15,000 บาท พร้อมร่วมรักษ์โลกไปกับโปร ช้อปวันพุธ หยุดโลกร้อน ช้อปครบ 2,000 บ. รับฟรี ถุงผ้า Wednesday รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 4.5 ล้านบาท, พลาดไม่ได้กับ อีเว้นท์ช้อปเปิดวาร์ป เฉพาะ 2 สัปดาห์แรกเท่านั้น พบโปรโมชั่นแรงเกินต้านและกิจกรรมนาทีทอง และมหกรรมงานเซลในคอนเวนชั่นฮอลล์และทั่วพื้นที่ของศูนย์การค้า รวมไฮไลท์กว่า 200 งาน อาทิ มหกรรม The Greatest Grand Sale ที่รวมสินค้าหลากหลายหมวดหมู่ มาให้ช้อปในราคาพิเศษ บนพื้นที่ของศูนย์ 5 สาขา รวมกว่า 10,000 ตรม., The Ultimate Watch Fair, Brand Name Festival, Denim Festival, Sneakers Festival เป็นต้น และ Sale events ที่จะได้พบศิลปินดาราดัง อีกมากมาย

ไฮไลท์โปรโมชั่นห้างและร้านค้าในเครือเซ็นทรัล และเซ็นทรัล รีเทล

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ลดสูงสุด 70%*, ท็อปส์ กลุ่มฟู้ดในเครือเซ็นทรัล รีเทล จัดมหกรรมสินค้า 1 แถม 1*, ซูเปอร์สปอร์ต ลดสูงสุด 60%*, ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป ที่ร่วมรายการ ลดสูงสุด 70%*, เพาเวอร์บาย บีทูเอส ลดสูงสุด 50%*, ออฟฟิศเมท ลดสูงสุด 90%*, พร้อมโปร โมชั่นพิเศษ on-top อีกมากมาย และสำหรับสมาชิก The 1 แลก 1,000 คะแนน รับส่วนลด 150 บาท ให้ช้อปได้ทุกวัน สำหรับร้านค้าในเครือเซ็นทรัลรีเทล, ร้านอาหารในเครือเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป (CRG) มอบส่วนลดพิเศษกับเมนูที่ร่วมรายการ

ชวนทุกคนมา #ช้อปยกแก๊ง ในแคมเปญ “The Greatest Grand Sale 2023 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2566 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ, เอสพละนาด รัชดาภิเษก, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ท็อปส์ กลุ่มฟู้ดในเครือเซ็นทรัล รีเทล, ซูเปอร์สปอร์ต, ร้านค้าเครือเซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (CMG), เพาเวอร์บาย, ออฟฟิศเมท, บีทูเอส, ร้านอาหารเครือเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป และช้อปออนไลน์ 24 ชั่วโมง ผ่านเซ็นทรัลออนไลน์

