ค้นหาเวทมนตร์แห่งฤดูใบไม้ผลิครั้งใหม่จากงาน Roku Spring Experience 2023

โรกุ จิน (Roku Gin) ทำให้เครื่องดื่มคอกเทลช่วงฤดูใบไม้ผลิหลากหลายแบบ กลายเป็นที่รู้จักที่กันตามบาร์อันดับต้นๆ ของกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ถึง 26 พฤษภาคม 2023

สิ่งที่ต่างจาก craft gin อื่นๆ ก็คือ โรกุ จิน (Roku Gin) เป็นการเฉลิมฉลองในช่วงฤดูใบไม้ผลิอย่างแท้จริง โดยเป็นการนำเอาพฤษศาสต์ที่มีเฉพาะในญี่ปุ่น 6 ชนิดมาผสมผสานกันอย่างลงตัวและประณีต อันได้แก่ ดอกซากุระ ใบซากุระ เปลือกส้มยูสุ ชาเซนฉะ (ชาเขียว) ชาเกียวคุโระ (ชาเขียวระดับพรีเมี่ยมที่ปลูกในร่ม) และพริกไทยซันโจ (sanshō pepper) ซึ่งพฤกษศาสตร์ดังกล่าวนี้ แต่ละชนิดจะถูกเก็บเกี่ยว หมัก และกลั่นด้วยคุณภาพสูงสุด จนแน่ใจว่า รสชาติและความสดของวัตถุดิบอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมที่สุด โดยในภาษาญี่ปุ่นจะเรียกแนวคิดนี้ว่า shun ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือ จิน (gin) ที่มีความพิเศษไม่เหมือนใคร ซึ่งถูกรังสรรค์ขั้นมาอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เป็นเครื่องดื่มที่เข้ากันได้กับทุกฤดูกาล

การกลั่นที่สุดแห่งฤดูใบไม้ผลิในคอกเทล 3 แบบ

เมื่อฤดูใบไม้ผลิได้เข้ามาสัมผัสเรา Roku Gin จึงเป็นเครื่องดื่มที่เฉลิมฉลองฤดูกาล โดยที่บาร์อันดับต้นๆ บางแห่งในกรุงเทพฯ จะมีเมนูคอกเทล Roku Spring Cocktail อยู่น้อยชนิด บาร์แต่ละแห่งจะมีการนำเสนอคอกเทล Roku Spring cocktails ที่ต่างกัน 3 แบบ ซึ่งเป็นเปิดสัมผัสกลิ่นอายและรสชาติของช่วงฤดูใบไม้ผลิด้วยรูปแบบที่ไม่คาดคิดและแปลกใหม่ โดยอาศัยแรงบันดาลใจจากส่วนผสมหนึ่งอย่างที่ถูกเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ตามแนวคิด shun อีกทั้ง คอกเทลแต่ละชนิด ยังถูกรังสรรค์ขึ้นมาเพื่อมอบพรแห่งฤดูกาลแก่แขก ช่วยให้พวกเขาค้นพบแนวคิด ของตัวเอง shun หรือค้นพบตัวเองในแบบที่ดีที่สุดอีกด้วย

บาร์ The House on Sathorn: เมนู The Honeyed Richness of Mango

ด้วยกลิ่นที่หอม รสชาติที่หวานแบบเฉพาะตัวและเนื้อสัมผัสนวลเนียน ทำให้มะม่วงของไทยเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก และเพื่อให้ได้มะม่วงที่มีรสชาติที่ดีเยี่ยมมากที่สุด จึงทำการเลือกมะม่วงในช่วงเดือนที่ร้อนที่สุดของปี ตามแนวคิด shun ซึ่งก็คือช่วงเดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม อันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ประเทศญี่ปุ่นมีการเฉลิมฉลองฤดูใบไม้ผลิ

สำหรับคุณปกรณ์ จาธินัย หัวหน้านักออกแบบเครื่องดื่มที่ The House of Sathorn แล้ว เขามองว่า มะม่วงกับ Roku Gin ทำให้ได้คอกเทลที่มีส่วนผสมที่เข้ากันได้อย่างลงตัว โดยกล่าวว่า “มะม่วงเป็นหนึ่งในผลไม้ที่นิยมรับประทานกันมากที่สุดในประเทศไทย พบในครัวไทยทุกหนทุกแห่ง รวมถึงศิลปะและงานเฉลิมฉลองต่างๆ ของไทย เป็นผลไม้เมืองร้อน ให้รสชาติความเป็นผลไม้ ซ่อนโน๊ตกลิ่นของดอกไม้และซิตรัสเอาไว้ ทำให้เข้ากันได้ดีเยี่ยมกับโน๊ตและกลิ่นหอมที่ละเอียดอ่อนของ Roku Gin จนได้คอกเทลที่มีความลงตัวและเฉพาะตัวออกมา”

บาร์ Lennon’s: The Tropical Hit of Pineapple

ฟิลิปโป ซันชิ (Filippo Sanchi) Bar Director ที่ Rosewood Hotel ได้เลือกสัปรดซึ่งเป็นผลไม้เมืองร้อนที่ให้รสชาติหวาน เปรี้ยว เป็นส่วนประกอบดาวเด่นในคอกเทล 3 แบบที่เขารังสรรค์ขึ้น “ที่ผมเลือกสัปรด ก็เพราะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติที่ชัดเจนและเข้มข้น ที่แสดงให้เห็นถึงความสดชื่นของฤดูใบไม้ผลิได้อย่างไร้ที่ติ และไม่เพียงแค่นั้น โน๊ตกลิ่นดอกไม้ของสัปรดยังช่วยเติมเต็มรสชาติของ Roku Gin ได้อย่างน่าเหลือเชื่อ ผมอยากกระตุ้นความสงสัย ความอยากรู้ในรสชาติที่ซับซ้อน มีชีวิตชีวาแห่งฤดูใบไม้ผลิจากแขกของเรา ด้วยฝีมือการรังสรรค์คอกเทลของผม”

Waldorf Astoria Bangkok: The Sweetness of Peach

“ด้วยความที่เป็นผลไม้ที่ให้รสชาติที่เข้มข้น ฉ่ำ และรสหวานที่ชัดเจน ทำให้พีชเป็นผลไม้สุดโปรดของผม” Michele Montauti ผู้จัดการฝ่ายเครื่องดื่ม (Beverage Manager) ที่ Waldorf Astoria Bangkok ได้กล่าวไว้ “ผมรู้จักคุ้นเคยกับพีชนับตั้งแต่เริ่มทำงานนี้ในอิตาลี และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมจึงได้คิดค้นวิธีการนำเสนอความเป็นพีชที่ยอดเยี่ยมที่สุดขึ้นมา 3 วิธี นั่นคือ เครื่องดื่มที่ให้รสหวานและเปรี้ยว highball ที่ให้ความสดชื่น และ martini ที่แสดงถึงพลังแห่งรสชาติของพีชไปพร้อมกับรักษารสชาติของความเป็นพีชให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้”

Mahaniyom: The Lusciousness of Strawberry

ไม่มีผลไม้ชนิดใดที่บ่งบอกถึงความเป็นฤดูใบไม้ผลิในญี่ปุ่นได้ดีไปกว่าสตอเบอร์รี่ ทำการเก็บเกี่ยวในช่วงที่ดีที่สุดในฤดูใบไม้ผลิ จะทำให้ได้สตอเบอร์รี่ที่ให้กลิ่นหอมหวานฉ่ำ และเข้มชัดแก่คอกเทล ธิรวัฒน์ บาร์เทนเดอร์ที่ Mahaniyom กล่าวไว้ว่า “ที่ Mahaniyom หลักปรัชญาของเราก็คือ การทำให้ส่วนผสมทุกชนิดที่เรานำมาใช้ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการให้เกียรติธรรมชาติและรสชาติที่มีมาแต่กำเนิดของส่วนผสม และทำให้แขกของเราร่วมดื่มด่ำความสุขจากส่วนผสมเหล่านี้ของเรา ซึ่งทีมงานของเราต้องการที่จะนำรสชาติของฤดูใบไม้ผลิอันโด่งดังที่สุดในญี่ปุ่น นั่นก็คือ สตรอเบอร์รี่ที่หอมหวาน มาผสมผสานเข้ากับ Roku Gin เพื่อให้ได้อารมณ์และความรู้สึกของฤดูใบไม้ผลิ และแบ่งปันความรู้สึกนี้ให้กับแขกของเรา”

Sinnerman: The Simplicity of Grape

Guiseppe Carneli ทำงานเป็นที่ปรึกษาที่ Sinnerman Bangkok เขาเชื่อว่า องุ่นจับคู่กับ Roku Gin ที่ให้รสชาติละเอียดอ่อนได้อย่างไร้ที่ติ “องุ่นทำให้คอกเทลมีรสชาติหวานและฝาดที่ผสมผสานกันได้อย่างเฉพาะตัวไม่เหมือนใคร และด้วยความหลากหลายและแตกต่างนี้ ทำให้องุ่นเป็นผลไม้ที่เหมาะอย่างมากที่จะนำมาใช้นำแสนอรสชาติที่หลากหลายรูปแบบ

Guiseppe เสริมด้วยว่า “ผมอยากถ่ายทอดความรู้สึกถึงช่วงเวลาในฤดูใบไม้ผลิแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อนให้แขกของผมได้สัมผัส ผ่านคอกเทลของผม” “ผมเชื่อเหลือเกินว่า สิ่งที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน ก็คือ คอกเทลที่ให้รสชาติที่ดีที่สุด และผมอยากที่จะพาแขกของผมเดินทางไปตามถนนของญี่ปุ่นในฤดูใบไม้ผลิด้วยคอกเทล Roku Spring ของผม”