เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดกิจกรรม “PRIDE IN LOVE” ฉลองเดือนแห่งความภูมิใจของกลุ่ม LGBTQ+

พร้อมปักหมุดให้ประเทศไทยเป็นแลนด์มาร์คสำคัญในการจัดเทศกาล PRIDE MONTH ระดับโลก

พบกิจกรรมเฉลิมฉลองเดือนแห่งสีรุ้งมากมาย ตลอดเดือนมิถุนายน นี้

เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดกิจกรรม PRIDE IN LOVE สุดยิ่งใหญ่ เพื่อร่วมฉลองเทศกาลความเท่าเทียมทางเพศและความภูมิใจของกลุ่ม LGBTQ+ พร้อมปักหมุดให้ประเทศไทยเป็นแลนด์มาร์คสำคัญในการจัดเทศกาล PRIDE MONTH ภายในงานพบกับกิจกรรมเฉลิมฉลองเดือนแห่งสีรุ้งมากมาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนรักและภูมิใจในความเป็นตัวเอง ยอมรับถึงความแตกต่างและสิทธิความเท่าเทียม พบกับสีสันแห่งความสนุกผ่านการตกแต่งบริเวณด้านหน้าและภายในศูนย์ฯ โดยนำ “สีรุ้ง” มาเป็นคีย์หลักของสัญลักษณ์มอบความสุข ร่วมสัมผัส HAPPY MOMENT EXPERIENCE ผ่านข้อความตัวอักษร ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมพบหลากหลายกิจกรรม และโปรโมชั่นพิเศษมากมาย เพื่อเฉลิมฉลองเดือนแห่งสีรุ้ง ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ ที่ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เดอะ มอลล์และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

Advertisment

วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “เดอะมอลล์ กรุ๊ป ให้ความสำคัญเรื่องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศมาโดยตลอด โดย เดือนมิถุนายน ถือเป็นเดือนที่มีการเฉลิมฉลอง PRIDE MONTH ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญที่ชุมชนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQ+ จากทั่วทุกมุมโลก จะออกมาจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง หลากรูปแบบ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฉลองเทศกาลความเท่าเทียมทางเพศและความภูมิใจในความเป็นตัวเอง เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้จัดกิจกรรม “PRIDE IN LOVE” พบกับหลากหลายกิจกรรมเฉลิมฉลองเดือนแห่งสีรุ้งสุดยิ่งใหญ่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคน รักและภูมิใจในความเป็นตัวเอง ยอมรับถึงความแตกต่างและสิทธิความเท่าเทียม

พบกับแคมเปญ PRIDE YOU เป็นตัวเองดีที่สุดแล้ว ที่ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์และเดอะ มอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

Advertisement

เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดแคมเปญ “PRIDE YOU เป็นตัวเองดีที่สุดแล้ว” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคน รักและภูมิใจในความเป็นตัวเอง ยอมรับถึงความแตกต่างและสิทธิความเท่าเทียม พร้อมร่วมส่งมอบโมเมนต์ความสุข โดยใช้ข้อความต่างๆ เป็นสื่อสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านตัวอักษร อาทิ PRIDE LOOKS GOOD ON YOU, NO FILTER NEEDED, SHINE ON!, ALL CURVES WELCOMED,

Advertisement

BE YOUR OWN BIGGEST FAN ร้อยเรียงผ่านดีไซน์การตกแต่งภายในห้างฯ โดยนำ “สีรุ้ง” เป็นคีย์หลักของสัญลักษณ์มอบความสุข พิเศษ! พบกับโปรโมชั่นแห่งความสุข สมาชิก M CARD เมื่อช้อปภายในห้างฯ ครบ 1,500 บาทขึ้นไป/วัน รับฟรี PRIDE YOU MIRROR มูลค่า 290 บาท โดยมีทั้งหมด 3 สี 6 ลายให้ลูกค้าได้เลือกสรร มาพร้อมกับกระเป๋าใส่กระจกสุดคูล พิเศษเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ วันที่ 1-30 มิถุนายน 2566 (8 วัน) (จำกัด 1 หมายเลขบัตร ต่อ 1 สิทธิ) ที่ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน และเดอะมอลล์ โคราช อัดหลากกิจกรรม “PRIDE IN LOVE” ฉลองเทศกาลความเท่าเทียมทางเพศอย่างยิ่งใหญ่

เพื่อสร้างสีสันฉลอง PRIDE MONTH ระดับโลกอย่างยิ่งใหญ่ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน และ เดอะมอลล์ โคราช จัดหลากกิจกรรม “PRIDE IN LOVE” ร่วมเปิดพื้นที่ศูนย์การค้า ต้อนรับและสนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ ชวนเหล่า LGBTQ+ แสดงความเป็นตัวเอง ความมั่นใจความภาคภูมิใจในตัวเอง ในรูปแบบที่ดีที่สุด พร้อมชวนเช็คอิน PRIDE IN LOVE LANDMARK เช็คอินแลนด์มาร์คสายรุ้ง ประตูสีรุ้ง เปิดรับความเท่าเทียมและความหลากหลายทางสังคม ตกแต่งบรรยากาศด้วยสายรุ้งและสีรุ้งทั่วจุดตกแต่งรอบศูนย์การค้า สำหรับสายแฟชั่น พลาดไม่ได้กับ PRIDE IN LOVE COLLECTION รวบรวมคอลเลคชั่นพิเศษ PRIDE COLLECTION จากแบรนด์แฟชั่นร้านค้าชั้นนำภายในศูนย์การค้า ร่วมฉลอง PRIDE MONTH ทั้งแฟชั่นเสื้อผ้า แอดเซสเซอรี่สำหรับ PRIDE และ LGBTQ+ ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ และเดอะมอลล์ ทุกสาขา

สำหรับที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ พบกับ PRIDE IN LOVE MARKET RAINBOW BALLOON สนุกไปกับการช้อป สินค้าสตรีทแฟชั่น ในบรรยากาศสีสันสีรุ้งสดใส และสนุกสนานไปกับ Cover Dance ในวันที่ 2 มิ.ย.2566 พร้อมตื่นตาตื่นใจกับโชว์บอลลูนสายรุ้งยักษ์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น.- 20.00 น. เพลิดเพลินกับเพลงเพราะ ๆ โดยกลุ่มนักร้อง LGBTQ ได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ – 4 มิถุนายน 2566 ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ชวนอัพเดทเทรนด์แฟชั่น PRIDE IN LOVE FASHION ATRIUM พบกับพื้นที่ดิสเพลย์ รวมสีสันแฟชั่นความหลากหลายของสีรุ้งผ่านแบรนด์แฟชั่นชั้นนำ ฉลอง PRIDE MONTH ความภูมิใจของตัวเองในแบบฉบับที่ดีที่สุด ตลอดเดือนมิถุนายน 2566

พิเศษสุด ที่ เดอะมอลล์ โคราช พบกับกิจกรรมเฉลิมฉลอง PRIDE IN LOVE อย่างยิ่งใหญ่อลังการในเดือนมิถุนายนของทุกปี เปิดพื้นที่ให้ LGBTQ+ จัดขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่ ในงาน “ESAN PRIDE CARNIVAL 2023” by The Mall Korat ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ที่บริเวณลาน Mall Parc ชั้น 1, WONDERGROUND ชั้น B และ Variety Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ โคราช โดยปีนี้จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เนรมิต PRIDE RUNWAY รันเวย์ภายในศูนย์การค้าความยาวกว่า 2023 ก้าว ถือเป็นรันเวย์ที่ยาวที่สุดในภาคอีสาน หวังสร้างแลนด์มาร์คให้ชาว LGBTQ+ ได้เป็นตัวเองอย่างภาคภูมิใจ และกระตุ้นการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทียบเท่างานคาร์นิวัลใหญ่ที่ต่างประเทศ พร้อมพบกิจกรรมมากมายตลอดการจัดงาน

วันที่ 17 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. บริเวณลานมอลล์พาร์ค หน้าศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช ตระการตากับขบวนพาเหรด “ESAN PRIDE CARNIVAL 2023” by The Mall Korat ภายใต้แนวคิด “ส่งต่อความเข้าใจเปิดรับความเท่าเทียม สู่อิสระเป็นตัวเองอย่างภาคภูมิใจ” ให้สีรุ้ง

เจิดจรัสทั่วทุกแห่งหน เป็นการเดินขบวนพาเหรดของกลุ่ม LGBTQ+ ในจังหวัดนครราชสีมา จำนวนกว่า 200 คน ร่วมกันแต่งกายในคอนเซ็ปต์ “PRIDE MONTH FASHION FREEDOM” นำขบวน PRIDE CARNIVAL โดย “แพร์รี่- ไพรวัลย์ วรรณบุตร” ไอดอลของการเป็นตัวเองอย่างภาคภูมิใจ ร่วมด้วยเหล่าสาวงาม LGBTQ บิ๊กไซส์ ข้ามเพศผู้ครองตำแหน่งธิดาช้างและธิดาช้างควีนไทยแลนด์ 2023,

MISS UNIVERSE ตัวแทนผู้เข้าประกวดจังหวัดนครราชสีมา, ผู้เข้าประกวด MISS QUEEN M PLUS NAKHON RATCHASIMA 2023 โดยมูลนิธิเอ็มพลัสโคราช, มิสแกรนด์นครราชสีมา, น้องสุ-สุรชยา ผู้ครองตำแหน่ง THE WINNER OF BEST SWIMSUIT จากการประกวดเวที UNIVERSE IS U 2022, คอสเพลย์และทีมเต้นปอม ปอมเชียร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เดินขบวนพาเหรดจากลานมอลล์พาร์คไปยัง จุดถ่ายภาพเช็คอิน ที่ WONDERGROUND ชั้น B และต่อเนื่องไปยังเวทีการประกวดสุดยอดชุด PRIDE CARNIVAL ที่วาไรตี้ ฮอลล์ ชั้น 3

PRIDE IN LOVE CONTEST การประกวดการแต่งกาย ภายใต้แนวคิด “PRIDE IN LOVE FASHION FREEDOM” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท เพื่อร่วมแสดงความภาคภูมิใจและยืนหยัดในความเท่าเทียมและความหลากหลายของกลุ่ม LGBTQ+

และในวันที่ 18 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. ที่ วาไรตี้ฮอลล์ ชั้น 3 พบกับการประกวด “MISS QUEEN M PLUS NAKHON RATCHASIMA 2023” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 23,000 บาท จัดโดยมูลนิธิเอ็มพลัสโคราช เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพและรณรงค์ให้ชาว LGBTQ มีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคเอดส์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม PRIDE TALK SHARE เปิดเวทีด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ เกี่ยวกับกฎหมายสมรสโดย MISS QUEEN MPLUS NAKHON RATCHASIMA 2023 เพื่อร่วมกันผลักดันให้ พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมเกิดขึ้น และปิดท้ายกิจกรรมด้วยโฟล์คซองและวงดนตรี จากน้องๆ ทีม ISAN YOUNG โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือแสดงพลังแห่งความเท่าเทียมโดยใส่ #ESANPRIDECARNIVAL2023 #เพราะเราเท่าเทียมกัน #lgbtqiathemallkorat ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : The Mall Korat

ร่วมเฉลิมฉลอง PRIDE IN LOVE อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมสนับสนุนให้ชาว LGBTQ+ ได้เป็นตัวเองอย่างภาคภูมิใจ กับหลากหลายกิจกรรมสร้างสีสัน ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566

ที่ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าและเดอะมอลล์ และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา,

เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์