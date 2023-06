คนไทยเลือกเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์มากเป็นอันดับ 3 นักเรียนไทยพัฒนาทักษะฟังและพูดได้รวดเร็ว

ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญมากในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเรียนต่อ หรือทำงานในอาชีพอะไร การเก่งภาษาอังกฤษจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและเสริมสร้างโอกาสความก้าวหน้าใหม่ๆทางการศึกษาและหน้าที่การงาน อีกทั้งยังเป็นภาษากลางของการสื่อสารที่เชื่อมต่อผู้คนทั่วโลกเข้าด้วยกัน

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่านักเรียนไทยจำนวนมาก ยังมีข้อจำกัดในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษ จึงเป็นความท้าทายการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของน้องๆ

นิวซีแลนด์ ถือเป็นหนึ่งในประเทศ ที่คนไทยเลือกบินไปเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์มากเป็นอันดับต้นๆของโลก (อันดับ 1 ใน 3 รองจากจีนและอินเดีย) เนื่องจาก นิวซีแลนด์ จัดเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศทั่วโลก ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในชีวิตประจำวัน อีกทั้ง ยังมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเทศสวยงาม ผู้คนเป็นมิตร ค่าครองชีพสมเหตุสมผล และสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ในระหว่างเรียนภาษา 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หากลงคอร์สระยะยาวมากกว่า 14 สัปดาห์ (ในสถาบันที่ได้รับการรับรอง)

นางสาวจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้อำนวยการด้านการศึกษา หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังสถานการณ์โควิด-19 น้องๆนักเรียนไทยรีบตัดสินใจไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ทั้งเรียนภาษาระยะสั้นและระยะยาวกันมากขึ้น เพราะกลัวจะพลาดโอกาสไปเรียนต่อเหมือนช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา อีกอย่างคือ ในปีนี้โปรแกรมภาษาอังกฤษ Pathway นิวซีแลนด์ยังได้เพิ่มสถาบันสอนภาษาให้หลากหลายและครอบคลุมทุกระดับ สถาบันที่ร่วมรายการได้แก่ University of Auckland, University of Otago, Lincoln University, Auckland English Academy, Auckland Institute of Studies, Bridge International College, Languages International, Rotorua English Language Academy Worldwide School of English และยังมีกิจกรรมเพื่อช่วยพัฒนะทักษะภาษาอีกมากมายที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ เช่น เยี่ยมชมโรงงานน้ำตาล เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ การเล่นกีฬาเป็นทีม และทักษะบาริสต้า เป็นต้น ที่สำคัญนักเรียนและผู้ปกครองสามารถใช้บัตรเครดิต KTC ในการผ่อนชำระ หรือ สะสมคะแนนเป็น 4 เท่าได้อีกด้วย

โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ Pathway เหมาะสำหรับนักเรียน หรือผู้ใหญ่วัยทำงาน เพื่อการพัฒนาไปสู่การเรียนต่อ หรือการเพิ่มทักษะในการทำงานให้ได้ดียิ่งขึ้น เหมาะกับคนไทยที่ยังไม่ผ่าน IELTS ในระดับที่ต้องการเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์ เนื่องจากเมื่อเรียน English Pathway แล้วสามารถสอบวัดระดับภาษากับสถาบันที่เรียนและสมัครเรียนในสถาบันต่างๆ และมหาวิทยาลัยที่ต้องการในนิวซีแลนด์ได้ รวมทั้งยังสามารถฝึกฝนทักษะในหลายๆ ด้าน ทั้งพูด ฟัง อ่าน เขียน เพื่อให้มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษอีกต่อไป โดยที่แค่ 1 คนก็สามารถไปเรียนได้ไม่ต้องรอกรุ๊ป

“มหาวิทยาลัยทั้งหมดของนิวซีแลนด์ติดอันดับท็อป 3% ของโลกทั้งหมด และนิวซีแลนด์ยังเป็นประเทศที่ได้รับอันดับ 1 ในการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคต จากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จาก The Economist Intelligence Unit ตั้งแต่ปี 2017-2019 อีกด้วย ทำให้มั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษไปอีกระดับหนึ่ง พร้อมทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์ ทักษะดิจิตอล เพื่อตอบโจทย์โลกอนาคตได้อย่างดี” นางสาว จารุวรรณ กล่าว

นักเรียนไทยพัฒนาทักษะฟังและพูดได้เร็ว

นักเรียนไทยส่วนใหญ่ที่ไปเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ ครั้งแรกมักจะประสบปัญหาเรื่องการฟังและการพูด ซึ่งเป็นทักษะที่ท้าทายที่สุดในภาษาอังกฤษ และเป็นเรื่องปกติของนักเรียนที่เดินทางจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก แต่น้องๆจะสามารถพัฒนาทั้ง 2 ทักษะ (พูดและฟัง) ได้อย่างรวดเร็ว เพราะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน น้องๆ ต้องมีความกล้าและมั่นใจที่จะพูด ไม่ต้องกลัวว่าจะพูดผิด โดยทั่วไปชาวนิวซีแลนด์เป็นคนที่เป็นมิตรมาก และมักจะชื่นชมคนที่พยายามใช้ภาษาอย่างเต็มที่

สำหรับน้องๆที่บินไปเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ จะได้เรียนภาษากับสถาบันสอนภาษา และมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ชั้นนำท็อป 3% ของโลก 4 เดือน เรียนรู้เป็น 4 เท่า

1x ครูนิวซีแลนด์เอาใจใส่ สอนด้วยวิธีใหม่เพื่อพัฒนาการอย่างรวดเร็ว

1x ระบบนิวซีแลนด์ส่งเสริมความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์

1x คนนิวซีแลนด์เป็นมิตร เรียนกลุ่มเล็ก มีเพื่อนเร็ว เป็นเร็ว

1x เรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงโต้ตอบเห็นผลจริง พร้อมปรับไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์

ข้อแนะนำสำหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองจาก University of Otago

ยอมรับความเสี่ยงและอย่ากลัวความผิดพลาดที่จะใช้ภาษาอังกฤษ

ควรหาเวลาในแต่ละวัน เพื่อใช้เวลาอย่างน้อย 5-10 นาที เพื่อโฟกัสไปที่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เช่น อ่านข่าวภาษาอังกฤษออนไลน์ ดูคลิปวิดีโอ หรือภาพยนตร์เป็นภาษาอังกฤษ(พร้อมคำบรรยาย!) ฟังเพลงภาษาอังกฤษ ดูว่าสามารถเข้าใจคำศัพท์ เหล่านั้นหรือไม่

ควรพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง อ่าน เขียน พูด ซึ่งปัจจุบันมีแอฟลิเคชั่นดีๆมากมายสำหรับการฝึกภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ควรมีความชัดเจนว่าสิ่งใดสำคัญที่สุดสำหรับตัวเรา (เช่น การอ่านเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา) และจัดสรรเวลาฝึกฝนเป็นประจำ

ไม่ว่าเป้าหมายหลักคืออะไร อย่าลืมให้ความสำคัญของการพัฒนาคำศัพท์อย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ใช้คำศัพท์ใหม่ๆอย่างน้อย 20 คำต่อสัปดาห์ และพยายามใช้คำศัพท์เหล่านั้น

การเรียนภาษาและสื่อสารร่วมกับผู้อื่นนั้นสนุกกว่าการเรียนด้วยตนเอง ดังนั้น ควรหาโอกาสในการเรียนและฝึกฝนกับผู้อื่น ทั้งแบบตัวต่อตัว หรือแบบออนไลน์

หากมีโอกาสไปเรียนต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในชีวิตประจำวัน จะช่วยให้การสื่อสารภาษาอังกฤษก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็ว

ผู้สนใจโปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ Pathway นิวซีแลนด์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.learnenglishnewzealand.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ Line @nzenglish