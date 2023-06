ว.โลกคดีศึกษา มธ.ลงนาม ม.มหิดล ตั้งศูนย์ความรู้ WHO FCTC 14 มิ.ย.นี้

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล​ และหัวหน้าสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์กรอนามัยโลก (WHO. Framework Convention and Tobacco Control: (WHO FCCT) ในการจัดตั้ง “ศูนย์ความรู้สำหรับมาตรา 5.3 ของ​ “WHO FCTC” ในวันที่​ 14​ มิถุนายน​ 2566​ เวลา​ 13.00 น. – 15.00 น.​ ณ​ ห้องประชุม​ ประกอบ​ หุตะสิงห์​ อาคารเอนกประสงค์​ 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ ท่าพระจันทร์

ความสำคัญสูงสุดของ “ศูนย์ความรู้สาหรับมาตรา 5.3 ของ WHO FCTC” คือ ช่วยเหลือภาคีในการปฏิบัติตามมาตรา 5.3 ของ WHO FCTC การส่งเสริมธรรมาภิบาลและความสอดคล้องกันของนโยบายในการควบคุมยาสูบ และป้องกันการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบในนโยบายสาธารณสุข

การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมยาสูบนั้นล้ำหน้ากว่าความพยายามในการควบคุมยาสูบ

เพื่อต่อต้านพลวัตและทรัพยากรของอุตสาหกรรมยาสูบที่มีอยู่มากมาย องค์กรและบุคคลที่มุ่งมั่นที่จะปกป้องนโยบายสาธารณสุขจากการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบเป็นสิ่งจำเป็น สิ่งเหล่านี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการขัดขวางความพยายามของอุตสาหกรรมบุหรี่ที่จะบ่อนทาลายความตั้งใจของภาคีในการดาเนินการ WHO FCTC ให้สาเร็จ

ความพยายามเหล่านี้จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เฉพาะข้อ 3.2.4 ของ กลยุทธ์เพื่อ เร่งรัดการควบคุมยาสูบ (Global Strategy to Accelerate Tobacco Control) นั่นคือ การนา WHO FCTC Article 5.3 ไปปฏิบัติ และติดตามกิจกรรมของอุตสาหกรรมยาสูบ อย่างต่อเนื่องในเวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติ ดังนั้น “ศูนย์ความรู้สาหรับมาตรา 5.3 ของ WHO FCTC” จึงมุ่งมั่นที่จะบรรลุภารกิจของเราโดยพึ่งประโยชน์จากความรู้และ ประสบการณ์ขององค์กรและผู้ทางานร่วมกันระดับนานาชาติ ภูมิภาค และระดับประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันกับศูนย์ความรู้ฯ