อินโนเมดิก้า ส่ง ‘FINFIN” รุุกตลาดคนรักสุขภาพ ใช้นวัตกรรมนาโนในการผลิต หนึ่งเดียวในไทย

อินโนเมดิก้า(Innomediga) เปิดตัวโปรดักส์สุขภาพ FINFIN นำงานวิจัยสุขภาพจากหิ้งสู่ห้าง ใช้นวัตกรรมนาโนในการผลิต หนึ่งเดียวในไทย เหมาะกับผู้ที่ร่างกายขาดการบำรุง นอนดึก ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอ นอนน้อย และผู้ที่อยู่ในสายปาร์ตี้ แฮ้งเอ้าท์ และได้รับการรับรองจาก อย. เลขสารบบอาหาร 13-1-09264-5-0011 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 พร้อมเปิดจำหน่ายแล้วในระบบออนไลน์ และเฮลท์แอนด์บิวตี้ช็อป

ดร.เกรียงศักดิ์ ขาวเนียม กรรมการบริหาร บริษัท อินโนเมดิก้า จำกัด เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “FINFIN” เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดผง จากสมุนไพรธรรมชาติ 100% ประกอบด้วย ขมิ้นชัน ราสเบอร์รี่ ชาเขียว เป็นต้น และผลิตด้วยนวัตกรรม Nano encapsulation technology หนึ่งเดียวของประเทศ ที่ทำให้สารออกฤทธิ์ของเคอร์คิวมิน 100% (เข้มข้นสูง) ถูกดึงเข้าสู่อวัยวะภายในร่างกายอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น หรือที่เรียกว่ากระบวนการเอ็นโดไซโทซิส ซึ่งทำให้ร่างกายดูดซึมเต็มที่ 100%

ทั้งนี้ “FINFIN” เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดผง ขนาดบรรจุ 2 กรัม ที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เลขสารบบอาหาร 13-1-09264-5-0011 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

ดร.เกรียงศักดิ์ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้คิดค้นและสร้างผลิตภัณฑ์ “FINFIN” โดยมีขีดความสามารถขององค์ความรู้ที่โดดเด่น 2 ประการด้วยกัน 1) องค์ความรู้ด้านการวิจัย โดยนำนวัตกรรม Nano encapsulation technology หรือที่เรียกว่า “ระบบกักเก็บสารสำคัญด้วยเทคโนโลยีห่อหุ้มระดับนาโน” มาใช้ในกระบวนการผลิต 2) ด้านการตลาดที่มาตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของคนเมือง ส่งผลดีต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้เคยผลิตสินค้าออกสู่ตลาดมาแล้วคือ ฟาโนว่า (FahNova) ฟ้าทะลายโจร เม้าท์สเปรย์ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยูดีเอวันซี (UD-A1C) สำหรับกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน หรือกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน

โดย ฟาโนว่า (FahNova) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 จากงานประกวดนวัตกรรมประจำปีของปีนี้ สำหรับงาน 48th International Exhibition of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ และได้รับการสนับสนุนให้มีการจดเครื่องหมายการค้าในยุโรปและสหรัฐอเมริกา และยูดีเอวันซี (UD-A1C) ได้รับรางวัลเหรียญทอง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 จากเวทีนานาชาติ 45th International Exhibition of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์

บริษัท อินโนเมดิก้า จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบโจทย์การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน โดยเฉพาะชีวิตคนเมือง นอกจากนี้ยังเกิดขึ้นตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมของรัฐบาล หรือที่เรียกว่า BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy) โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เป็นแนวคิดการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับ 4 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curves) ได้แก่ เกษตรและอาหาร , พลังงานและวัสดุ , สุขภาพและการแพทย์ และการท่องเที่ยวและบริการ

ด้านนายสมชาย กาญจนศักดิ์ชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเมดิก้า จำกัด กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ FINFIN เหมาะกับบุคคลทั่วไป ที่ร่างกายขาดการบำรุง นอนดึก ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอ นอนน้อย และผู้ที่อยู่ในสายปาร์ตี้ แฮ้งเอ้าท์ เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดผงพร้อมรับประทานบรรจุซองกระทัดรัดพกพาสะดวก เพียงฉีกซองและเทเข้าปาก ผลิตภัณฑ์ FINFIN จะทำให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดย FINFIN จำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ และออฟไลน์ โดย ออนไลน์สั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook : FinfinOfficial, Line : https://lin.ee/y7ixzCf, Lazada : https://shorturl.asia/8b9Vk, Shopee : https://shp.ee/gtwzta8Line, Tiktok : https://vt.tiktok.com/ZSLNgcDAJ/ และ บริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ

บริษัทฯ ตระหนักถึงสุขภาพของคนไทย โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพของตับ ซึ่งมีข้อมูลจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ย. 64) พบว่า มะเร็งตับและท่อน้ำดีถือเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับ 1 ในเพศชาย และอันดับ 3 ในเพศหญิง ทั้งนี้เพราะตับเป็นอวัยวะที่เปรียบเหมือนเครื่องยนต์ในร่างกายมนุษย์ ทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น ย่อยไขมัน กำจัดสารพิษ เป็นต้น ประกอบกับโรคที่เกิดกับตับมีความเชื่อมโยงกับการดื่มแอลกอฮอล์