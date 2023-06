“คิง เพาเวอร์”ชูบิ๊กแคมเปญ“KING POWER MEMBERSHIP” นำ“เจเจ-ต้าเหนิง”ตัวแทนรุ่นใหม่/เพิ่มสมาชิกใหม่1แสนราย

“คิง เพาเวอร์”เปิดบิ๊กแคมเปญ “KING POWER MEMBERSHIP : EXPERIENCE TO ALL POSSIBILITIES” ควบแผนเปิดตัว เจเจ-ต้าเหนิง ตัวแทนนักช้อปคนรุ่นใหม่ ลุยกระดับสิทธิประโยชน์ลุยเจาะกลุ่มสมาชิกใหม่ Gen Y-Z ปี’66 เพิ่ม 1 แสนราย แจกแบบเบิ้ม ๆ อีก 5 สิทธิพิเศษที่ “เป็น-ไป-ได้ ไม่สิ้นสุด” สมัครทาง Line Officail ปุ๊บรับสิทธิปั๊บตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดเผยว่า คิง เพาเวอร์ ต้อนรับนักเดินทางได้เติมเต็มประสบการณ์การช้อปแบบไม่รู้จบ ตลอดเดือนมิถุนายน 2566 เป็นต้นไป พร้อมยกระดับนำเสนอ “KING POWER MEMBERSHIP : EXPERIENCE TO ALL POSSIBILITIES การดูแล “ผู้ถือบัตรสมาชิก” โดยตั้งเป้าขยายฐานสมาชิกใหม่ตลอดปีนี้เพิ่มขึ้นกว่า 1 แสนราย

ด้วยกลยุทธ์การมอบสิทธิพิเศษ และบริการต่างๆ ให้ทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์ที่ “เป็น-ไป- ได้” ไม่สิ้นสุด เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางด้วย 5 สิทธิพิเศษ ได้แก่ 1.TRAVEL ESSENTIAL

2.GASTRONOME 3.WELLNESS 4.STAY & PLAY และ 5.ENTERTAINMENT ควบคู่กับการเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ เจเจ – ต้าเหนิง ให้เป็นตัวแทนนักช้อปของนักเดินทางรุ่นใหม่เป็นแรงบันดาลใจกระตุ้นการเลือกซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น

โดย คิง เพาเวอร์ วางแผนพัฒนาบริการและสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ด้านการเดินทางเพื่อผู้คนทั่วโลก จึงได้คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดมาให้สมาชิก พร้อมกับส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับกว่าใคร ในฐานะที่ คิง เพาเวอร์ เป็นผู้นำธุรกิจดิวตี้ฟรีระดับโลกของคนไทย ตั้งเป้าหมายต่อยอดแนวคิด THE POWER OF POSSIBILITIES ชีวิตไม่หยุดค้นหาความเป็นไปได้ ให้สมาชิกได้รับความแปลกใหม่เชิงคุณภาพ เริ่มต้นตั้งแต่ก่อนเดินทาง ด้วยมาตรฐานคุณภาพและบริการระดับสากล ผ่าน “KING POWER MEMBERSHIP” สมัครปุ๊บรับปั๊บ ประอบด้วย สิทธิที่ 1 ส่วนลดสูงสุด 10% สิทธิที่ 2 ช้อปช่วงวันเกิด รับเงินคืนหรือ CASH BACK 25% คูณ 2 บวกกับไฮไลต์ใหม่มอบสิทธิที่ 3 เพิ่มอีก 5 สิทธิพิเศษ ได้แก่

1.TRAVEL ESSENTIAL สิทธิพิเศษเพื่อการเดินทาง เช่น รับส่วนลดบริการรถเช่า ประกันการเดินทาง ส่วนลดพิเศษอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

2.GASTRONOME สิทธิพิเศษจากร้านอาหารชั้นนำจาก คิง เพาเวอร์ และพันธมิตร เช่น OJO MOTT32 และ THE PARLOR และอื่น ๆ

3.WELLNESS สิทธิพิเศษจากพันธมิตรด้านสุขภาพ เช่น เดอะ สแตนดาร์ด ยิม เลอสปาโรงแรมพูลแมนคิง เพาเวอร์ หรือ Let’s Relax

4.STAY & PLAY สิทธิพิเศษจากโรงแรมที่พักที่ร่วมรายการ เช่น โรงแรมเดอะ สแตนดาร์ด แบงค็อก มหานคร Wyndham Vacation Resorts และอื่น ๆ

5.ENTERTAINMENT สิทธิพิเศษเพื่อความบันเทิงเหนือระดับมากมาย พร้อมสิทธิประโยชน์จาก คิง เพาเวอร์ และ พันธมิตรอีกมากมาย

อีกทั้ง คิง เพาเวอร์ ยังได้เปิดตัว “เจเจ – ต้าเหนิง” เป็นตัวแทนนักช้อปคนรุ่นใหม่ที่มีคาแรกเตอร์ที่โดดเด่น สดใส เข้าถึงได้ และชื่นชอบการเดินทาง ร่วมส่งต่อความหลากหลายของไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตที่ไม่หยุดค้นหาความเป็นไปได้ในแบบฉบับของตัวเอง นำเสนอผ่าน VDO CONTENT ในรูปแบบ Experiential Marketing บอกเล่าประสบการณ์นักช้อป นักเดินทาง ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นักเดินทางอย่างแท้จริง โดยแคมเปญนี้มุ่งหวังขยายฐานสมาชิกไปยังคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ Gen Y และ Gen Z

คิง เพาเวอร์ เปิดให้ทุกคนสมัครสมาชิกได้ง่าย ๆ กับแคมเปญ “KING POWER MEMBERSHIP : EXPERIENCE TO ALL POSSIBILITIES ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ได้ทาง LINE Official Account : @KINGPOWER หรือ ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา พร้อมทั้งตรวจสอบโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกเพิ่มเติมได้ทาง LINE Official Account และ คิง เพาเวอร์ คอนแท็กซ์ เซ็นเตอร์ 1631

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen