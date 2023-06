ชั้นวางเด่นพลิกชีวิต SME Shelf ดันยอดขายสินค้า SME ในเซเว่น

ชั้นวางเด่นพลิกชีวิต! SME Shelf ดันยอดขายสินค้า SME ในเซเว่นฯพุ่ง ขนมขบเคี้ยว มูซ่า – กล้วยตากอบน้ำผึ้งลานทอง คว้าโอกาสโต

ใครว่า “ชั้นวางสินค้า” ไม่สำคัญ ไม่มีผลต่อยอดขาย 2 ผู้ประกอบการ SME สินค้าขายดีในเซเว่น อีเลฟเว่น

อย่าง “ขนมขบเคี้ยวแบรนด์ มูซ่า และ กล้วยตากอบน้ำผึ้งลานทอง” ขอค้านเสียงแข็ง เพราะได้พิสูจน์ด้วยตัวเองมาแล้ว ด้วยยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด

ย้อนกลับไปในช่วงเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ถือเป็นช่วงเวลาที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้รับผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะด้านยอดขาย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ในฐานะองค์กรที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ SME มาอย่างต่อเนื่อง ได้เห็นถึงผลกระทบดังกล่าว จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกฟื้นสถานการณ์ผ่าน “SME Shelf” ชั้นวางสินค้าเอสเอ็มอีโดยเฉพาะในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2564 เพื่อสร้าง ความสะดวกในการมองเห็น (Easy to see) ให้ผู้บริโภคมองเห็นว่าสินค้าชิ้นไหนเป็นของเอสเอ็มอีได้อย่างชัดเจน ความสะดวกในการเข้าถึง (Easy to reach) ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าเอสเอ็มอีได้ง่าย ความสะดวกในการไว้วางใจ (Easy to trust) ให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในคุณภาพสินค้าเอสเอ็มอีที่ผ่านการคัดกรองคุณภาพ นำไปสู่การตัดสินใจสนับสนุน SME ได้ง่ายขึ้น

ผ่านมากว่า 1 ปี จำนวน SME Shelf เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็น 5,500 สาขาในปัจจุบัน เพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ SME อย่างต่อเนื่อง ยืนยันโดย บีม-พรรษนันท์ พลสว่าง เจ้าของแบรนด์ขนมขบเคี้ยว “มูซ่า” และ เอ๊ะ-ปาณัสม์ศา เคร่งกำเนิด เจ้าของกล้วยตากอบน้ำผึ้งลานทอง 2 ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นคู่ค้าเซเว่น อีเลฟเว่น มาร่วม 10 ปี

“มูซ่า” ชี้ “SME Shelf” ดันยอดขายปี’65 พุ่ง 40 ล้าน

บีม-พรรษนันท์ พลสว่าง กรรมการ บริษัท ทูบี อินเตอร์ฟู๊ดส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายขนมขบเคี้ยวและผลไม้แปรรูป แบรนด์ “มูซ่า” ทายาทรุ่น 2 ที่เข้ามาช่วยบริหารงาน เล่าให้ฟังว่า มูซ่า เติบโตมาจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ตั้งแต่ปี 2557 ด้วยสินค้าเพียง 1 SKU คือ ขนมปังกรอบขาไก่รสเค็ม และมีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ปัจจุบันบริษัทมีสินค้าจัดจำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ถึง 20 SKU ครอบคลุมสินค้ากลุ่มทานเล่นและผลไม้แปรรูป อาทิ ขาไก่จัมโบ้ ขาไก่ 3 รส ขนมปังไส้สับปะรด ซึ่งทุก SKU ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ ขนมปังกรอบขาไก่รสแซ่บและขนมปังกรอบซุปเปอร์

กระทั่งเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่า ยอดขายในกลุ่มขาไก่ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้ายอดนิยมของบริษัทปรับลดลง 30% แต่หลังจากที่ เซเว่น อีเลฟเว่น ดำเนินโครงการ “SME Shelf” โดยมีสินค้าของบริษัทจัดวางอยู่บน SME Shelf ด้วย พบว่า ยอดขายปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 บริษัทมียอดขายรวม 35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มียอดขายอยู่ที่ 29 ล้านบาท ล่าสุดในปี 2565 บริษัทมียอดขายรวมอยู่ที่ 40 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“SME Shelf ช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับสินค้า ลูกค้าเห็นสินค้าได้ง่ายขึ้น โฟกัสสินค้าที่ต้องการได้ชัดเจนมากขึ้น ดูได้จากยอดขายของขนมปังกรอบขาไก่รสแซ่บและขนมปังกรอบซุปเปอร์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี”

ช่องทางเพิ่มโอกาสสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้าน เอ๊ะ-ปาณัสม์ศา เคร่งกำเนิด เจ้าของกล้วยตากอบน้ำผึ้งลานทอง กล่าวว่า การจะนำสินค้าเพื่อวางจำหน่ายบน SME Shelf ได้นั้น จำเป็นต้องมีการพัฒนาตัวตนเองและสินค้าอยู่เสมอ ที่ผ่านมาทีมผู้เชี่ยวชาญของเซเว่น อีเลฟเว่น ก็เข้ามาช่วยคำแนะนำและเพิ่มองค์ความรู้ด้านต่างๆ อาทิ การให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การทำบัญชี ความรู้เรื่องมาตรฐานการผลิต SME Shelf จึงไม่เพียงช่วยเพิ่มยอดขาย แต่ยังช่วยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้ผู้ประกอบการอีกด้วย

“กล้วยตากอบน้ำผึ้งลานทองเป็นสินค้าเกษตร ที่ต้องอาศัยระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาคุณภาพและรสชาติของสินค้าให้ได้มาตรฐาน โดยเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นผู้มาให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพราะการจะอยู่ในตลาดได้นาน ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงนั้น ผู้ประกอบการและสินค้าต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ”

ล่าสุด เซเว่น อีเลฟเว่น ยังคงเดินหน้าโครงการ SME Shelf อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังคงสร้างกิมมิกใหม่ๆ สร้างความโดดเด่นให้สินค้า SME เพิ่มเติม เช่น การติดป้ายแจ็คสัน หวัง โปรโมทชวนซื้อสินค้า SME เพื่อช่วยให้สินค้า SME มีโอกาสเติบโตและเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น สอดคล้องกับปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”