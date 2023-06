DUGA และ 9 แบรนด์ดังมอบรางวัลการประกวด TikTok แก่ 69 ทีมนักศึกษา

กรุงเทพมหานคร, วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565, ณ ห้อง Jubilee A-B ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ – คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน อุปนายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการประกวดคลิปวิดีโอสั้นผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เพื่อเฟ้นหาสุดยอดครีเอเตอร์รุ่นใหม่ “DigiLife TikTok Idea Challenge Season 1” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Digital Economy and Society : MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (Thai Digital Technology User Group Association : DUGA) เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างประโยชน์และพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงตอบนโยบายยุทธศาสตร์ของแผน (2) ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ (5) พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหลากหลายภาคอุตสาหกรรมจากองค์กรชั้นนำของประเทศที่มาร่วมเป็นโจทย์ในการแข่งขันฯ เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตคลิปวิดีโอสั้นและต่อยอดสู่การเป็นครีเอเตอร์มืออาชีพที่สร้างรายได้อย่างมั่นคงในอนาคต

คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน อุปนายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) กล่าวว่า โครงการประกวด “DigiLife TikTok Idea Challenge Season 1” กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นปีแรก ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 มอบรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 330,000 บาท นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหลากหลายภาคอุตสาหกรรมจากองค์กรชั้นนำของประเทศ ได้แก่ บริษัท เอ-พลัส ซัพพลาย จำกัด, บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ เอนริชเชส จำกัด, บริษัท มอร์ รีเทล จำกัด, บริษัท สหภัณฑ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เบสท์ แอนด์ บิลเลี่ยน บิวตี้ จำกัด, บริษัท โกลบอล เมดดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด และ บริษัท ไดอารี่ กรุ๊ป (2007) จำกัด ที่มาร่วมเป็นโจทย์ในการแข่งขัน เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตคลิปวิดีโอสั้นและต่อยอดสู่การเป็นครีเอเตอร์มืออาชีพหลังจบการศึกษา

คุณสุเมธ งามเจริญ ประธานบริษัท เอ-พลัส ซัพพลาย จำกัด กล่าวว่า แบรนด์ เอ บอนเน่ ได้นำสครับขัดผิวมะเขือเทศมา เป็นโจทย์ของโครงการนี้ เพราะเป็นสินค้าที่มีวางจำหน่ายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ สามารถตีความโจทย์ที่ได้รับอย่างครบถ้วน และมีไอเดียที่สร้างสรรค์ สนุกสนาน รวมถึงสามารถชูจุดเด่นที่สำคัญของสินค้าออกมาได้ชัดเจน โดยทางแบรนด์มีแผนที่จะนำคลิปและไอเดียที่น้องๆ สร้างสรรค์ มาต่อยอดในการทำคอนเท้นเพื่อโปรโมทสินค้าและใช้ในสื่อช่องทางต่างๆ ของแบรนด์ สำหรับทุกทีมที่ร่วมส่งผลงานเข้ามาเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีแนวความคิดที่สร้างสรรค์ มีความตั้งใจ และน่าสนใจ อยากให้น้องๆ ได้นำความรู้ความสามารถในสิ่งที่เรียนมาช่วยกันพัฒนาและต่อยอดเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศในภาคธุรกิจต่างๆ ต่อไป

คุณทัศนีย์ บุญไกรลาส ผู้จัดการอาวุโสกลุ่มผลิตภัณฑ์เซตาฟิล บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าแบรนด์ Cetaphil เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผิวบอบ บางแพ้ง่าย อยู่ในตลาดมามากกว่า 75 ปี คิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง สำหรับโจทย์การแข่งขันในครั้งนี้ คือเน้นให้เห็นความแตกต่างของ Cleanser ตัวขายดี Cetaphil Gentle Skin Cleanser vs Cetaphil Hydrating Foaming Cream Cleanser ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จัดจำหน่ายในเดือนพฤษภาคม 2566 นี้โดยผู้เข้าแข่งขันทุกทีมมีความคิดสร้างสรรค์ดีมาก ทำผลงานออกมาได้หลากหลาย มีไอเดียที่สนุกสนานและยังคงสามารถเน้นเนื้อหาสำคัญให้อยู่ในวิดิโอได้ ซึ่งก็ทำให้แบรนด์เห็นถึงความ Creativity ในมุมมองของเด็กรุ่นใหม่ได้ดี โดยอยากฝากถึงน้องๆ นักศึกษาทั่วประเทศว่ากิจกรรมแบบนี้เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เข้าใจถึงแบรนด์, Marketing Concept และช่วยให้ได้พัฒนาการสื่อสารในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี รวมถึงได้ฝึกฝนการนำเอา Creativity และการตีความมานำเสนอในวงกว้างและได้รางวัลเป็นอาวุธติดตัวไปด้วย จึงอยากให้น้องๆ เข้าร่วมโปรเจคต่างๆ ในอนาคต

คุณฑิมพิกา คุ้มโภคา Senior Digital Marketing บริษัท แอดวานซ์ เอนริชเชส จำกัด กล่าวว่า แบรนด์ The Original โดดเด่นในเรื่องสินค้าดูแลสิวและสิวเสี้ยน โดยในการประกวดครั้งนี้ทางแบรนด์ได้นำสินค้าเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 2 ตัว คือแผ่นลอกสิวเสี้ยน สะใจ และครีมลอกสิวเสี้ยน พลังช้าง ซึ่งทีมที่ได้รางวัลสามารถทำคลิปออกมาได้ดีมีความคิดสร้างสรรค์และน่าสนใจ โดยแบรนด์ได้กำหนดโจทย์ให้นำเสนอเรื่องราวมาเล่าเรื่องในแบบไม่ดูเน้นการขายมากเกินไป และมีความแปลกใหม่ โดยน้องๆ ค่อนข้างทำการบ้านมาอย่างหนักและมีความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานในการประกวดได้ดีในแง่ของการนำไปต่อยอด ทางแบรนด์จะมีการนำคลิปของน้องไปโปรโมทในช่องทางต่างๆ ของแบรนด์ต่อไปและทางแบรนด์คาดหวังว่าน้องๆ ทุกทีมจะนำประสบการณ์ในการประกวดครั้งนี้ ไปต่อยอดในการทำงานจริงหลังจบการศึกษา

คุณพูนพัฒน์ เหลืองพิริยะพันธุ์ General Manager บริษัท มอร์ รีเทล จำกัด กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ ห่านฟ้าสเปรย์กันยุงเพิ่งวางจำหน่ายในช่วงปลายปี 2565 จึงตั้งโจทย์ให้นักศึกษาสื่อสารถึงคุณสมบัติหลักของผลิตภัณฑ์ใหม่ 3 ด้าน ได้แก่ 1. ประสิทธิภาพในการป้องกันยุงนานถึง 7 ชั่วโมง 2. ธรรมชาติด้วยสารออกฤทธิ์ในไล่ยุง มีส่วนผสมจากน้ำมันหอมเหยสกัดจากธรรมชาติ มีความปลอดภัยในการใช้กับผิวหนังบุคลทั่วไป 3. กลิ่นไม่ฉุนซึ่งแตกต่างจากกลิ่นในท้องตลาดทั่วไป โดยแต่ละทีมมีการสร้างสรรผ่านการทำแอนิเมชั่นผ่านการสร้างเรื่องราวกิจกรรมที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์กันยุงและทีมที่ได้รางวัลทุกทีมสามารทำผลงานออกมาได้ค่อนข้างดี โดยทางแบรนด์มีแผนจะนำผลงานน้องๆ ไปเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของบริษัทฯ เพื่อให้มีการแชร์และสร้างการรับรู้ในวงกว้าง

คุณอาริยา ทิพอรรถ Digital Marketing บริษัท สหภัณฑ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) กล่าวว่า แบรนด์ที่นำมาเป็นโจทย์คือ Kolbadent โดยมี 2 ผลิตภัณฑ์ให้ผู้เข้าแข่งขันเลือกทำคือ น้ำยาบ้วนปาก และยาสีฟันสมุนไพรสกัด บริสุทธิ์ ด้วยคุณสมบัติด้วยกรรมวิธีเฉพาะในการผสานคุณค่าสมุนไพรที่มีคุณสมบัติเชิงรักษา สกัดจากส่วนที่ดีที่สุดจนได้เป็น สารสกัดสมุนไพรเข้มข้น พร้อมกลิ่นหอมสมุนไพรที่เป็นเอกลักษณ์ โดยความตั้งใจของน้องๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านเรื่องราวต่างๆ ที่ตอบโจทย์การดูแลช่องปากรวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ และถูกกติกาที่ทางแบรนด์ได้บรีฟไว้ตั้งแต่ต้น ทางแบรนด์เองได้วางแผนการนำสื่อของน้องๆ มาลงต่อในช่องทางของแบรนด์เพื่อเป็นการโปรโมทผลงาน เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพของน้องและอยากมอบโอกาสให้น้องๆ ได้มาทำงานร่วมกับทางแบรนด์ในอนาคต

รวมทั้งยังมีแบรนด์ SISTAR ของบริษัท เบสท์ แอนด์ บิลเลี่ยน บิวตี้ จำกัด, แบรนด์ SMOOTO ของบริษัท โกลบอล เมดดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด, แบรนด์ VITTO-C ของ บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด และแบรนด์ FARGER ของบริษัท ไดอารี่ กรุ๊ป (2007) จำกัด ที่มาร่วมตั้งโจทย์ในการแข่งขันครั้งนี้

สำหรับทีมที่ส่งผลงานเข้าร่วมทั้งหมดมีจำนวน 769 ทีม ทีมที่ผ่านเข้ารอบมาทั้งหมด 69 ทีม ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวดของโจทย์ที่ได้รับ มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ (9 รางวัล) ทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ได้แก่

ทีม namwxan มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับโจทย์จากแบรนด์ Abonne

ทีม TriForce มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้รับโจทย์จากแบรนด์ Cetaphil

ทีม Thirty-Six มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับโจทย์จากแบรนด์ The Original

ทีม Wise Asian มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับโจทย์จากแบรนด์ ห่านฟ้า

ทีม ไข่เจียว มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับโจทย์จากแบรนด์ Kolbadent

ทีม Kiseki สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้รับโจทย์จากแบรนด์ SISTAR

ทีม เรา2คน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้รับโจทย์จากแบรนด์ SMOOTO

ทีม พระแม่อวยชัยไร้พ่าย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับโจทย์จากแบรนด์ VITTO-C

ทีม XOXO (พาแคร์ เบซซี่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับโจทย์จากแบรนด์ FARGER

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (9 รางวัล) ทุนการศึกษา จำนวน 8,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จากสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ได้แก่

ทีม NebulaMSU มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับโจทย์จากแบรนด์ Abonne

ทีม 2Top มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับโจทย์จากแบรนด์ Cetaphil

ทีม Bababi มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับโจทย์จากแบรนด์ The Original

ทีม sunflower มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้รับโจทย์จากแบรนด์ ห่านฟ้า

ทีม สาวสาวสาว มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับโจทย์จากแบรนด์ Kolbadent

ทีม ลองทำสตูดิโอ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับโจทย์จากแบรนด์ SISTAR

ทีม 99 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับโจทย์จากแบรนด์ SMOOTO

ทีม ฟอเฟรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับโจทย์จากแบรนด์ VITTO-C

ทีม นีฟอาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับโจทย์จากแบรนด์ FARGER

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (9 รางวัล) ทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จากสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ได้แก่

ทีม E-VA มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับโจทย์จากแบรนด์ Abonne

ทีม USD มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้รับโจทย์จากแบรนด์ Cetaphil

ทีม YEPPY RABBIT สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้รับโจทย์จากแบรนด์ The Original

ทีม 2nd take มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับโจทย์จากแบรนด์ ห่านฟ้า

ทีม ARU Comm ARTS มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับโจทย์จากแบรนด์ Kolbadent

ทีม เป็ดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับโจทย์จากแบรนด์ SISTAR

ทีม เชอเม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับโจทย์จากแบรนด์ SMOOTO

ทีม ชิกุวะซินโดรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้รับโจทย์จากแบรนด์ VITTO-C

ทีม The ADHD ได้รับโจทย์จากแบรนด์ FARGER

รางวัลชมเชย (27 รางวัล) ทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จากสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ได้แก่

ทีม หลุดจัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับโจทย์จากแบรนด์ Abonne

ทีม Sari risa มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับโจทย์จากแบรนด์ Abonne

ทีม Guineaduck สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้รับโจทย์จากแบรนด์ Abonne

ทีม Plankton มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับโจทย์จากแบรนด์ Cetaphil

ทีม you will why me สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้รับโจทย์จากแบรนด์ Cetaphil

ทีม งานการไม่ทำรำแต่ติ๊กต็อก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับโจทย์จากแบรนด์ Cetaphil

ทีม ขายตรง 300% มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับโจทย์จากแบรนด์ The Original

ทีม E3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับโจทย์จากแบรนด์ The Original

ทีม คอร์เซ็นเตอร์ไถการบ้าน มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับโจทย์จากแบรนด์ The Original

ทีม กล้วย3สี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับโจทย์จากแบรนด์ ห่านฟ้า

ทีม กุ๊กๆ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับโจทย์จากแบรนด์ ห่านฟ้า

ทีม ชาดะดีชูเช มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับโจทย์จากแบรนด์ ห่านฟ้า

ทีม ชายสามกระเจียว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับโจทย์จากแบรนด์ Kolbadent

ทีม Butter มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับโจทย์จากแบรนด์ Kolbadent

ทีม สาวน้อยสาวใหญ่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้รับโจทย์จากแบรนด์ Kolbadent

ทีม Wazzup มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับโจทย์จากแบรนด์ SISTAR

ทีม Admit มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับโจทย์จากแบรนด์ SISTAR

ทีม Material World มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับโจทย์จากแบรนด์ SISTAR

ทีม Power point girl มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับโจทย์จากแบรนด์ SMOOTO

ทีม หมูสับผัดไข่เค็ม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับโจทย์จากแบรนด์ SMOOTO

ทีม Very_Strawberry สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้รับโจทย์จากแบรนด์ SMOOTO

ทีม The A Team มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้รับโจทย์จากแบรนด์ VITTO-C

ทีม 3Baht มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับโจทย์จากแบรนด์ VITTO-C

ทีม เลือดกรุ๊ปบี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับโจทย์จากแบรนด์ VITTO-C

ทีม MilkyWayy สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้รับโจทย์จากแบรนด์ FARGER

ทีม ชูก้าชูก้ารูน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับโจทย์จากแบรนด์ FARGER

ทีม Mint Chon มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับโจทย์จากแบรนด์ FARGER

รางวัล Popular Vote (15 รางวัล) ทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จากสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ได้แก่

ทีม โอปอล มหาวิทยาลัยสยาม

ทีม Good in Good มหาวิทยาลัยสยาม

ทีม Fried egg มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทีม หนุ่มสาว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ทีม TriForce มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

ทีม ศักยภาพที่สูญเปล่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ทีม YEPPY RABBIT สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ทีม KAONEAW มหาวิทยาลัยสยาม

ทีม เด็กอินเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ทีม sunflower มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ทีม เจิด สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ทีม Gigateam สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ทีม AumAum มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ทีม PISYMENT มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ทีม STAR มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน อุปนายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอแสดงความยินดีกับนิสิต นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวด “DigiLife TikTok Idea Challenge Season 1” พร้อมทั้งขอขอบคุณสถาบันการศึกษาที่ได้สนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาส่งผลงานร่วมประกวด และขอบคุณนิสิต นักศึกษาทุกท่านที่สร้างสรรค์ส่งผลงานอันมีคุณค่าเข้าประกวด ซึ่งเวทีนี้เปิดกว้างให้แสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างรูปแบบการสื่อสารแนวใหม่ให้กับนิสิต นักศึกษา เพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอดและเป็นแนวทางในการทำธุรกิจที่ถูกต้องและชัดเจน ตั้งแต่การสร้างการรับรู้สู่การสร้างยอดขาย รวมถึงการนำความรู้ Digital Technology มาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด เสริมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพไปสู่ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อรองรับ Digital Economy ของรัฐบาล อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในอนาคตต่อไป