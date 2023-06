DITP และ RX Tradex จัดงานแถลงข่าว TILOG-LOGISTIX 2023

DITP และ RX Tradex จัดงานแถลงข่าวเชิญชวนนักธุรกิจยูนนาน

เข้าร่วมงาน TILOG-LOGISTIX 2023

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมกับ อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ (RX Tradex) จัดงาน แถลงข่าวเชิญชวนนักธุรกิจยูนนาน เข้าร่วมงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ TILOG-LogistiX 2023

เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ตัวแทนจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ และอาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ ได้ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว ณ โรงแรม Crowne Plaza นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประชาสัมพันธ์ “TILOG-LOGISTIX 2023” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ ได้แก่ คุณณัฐ วิมลจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน, และคุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการกลุ่มการค้าชายแดนด้านจีนตอนใต้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในมณฑลยูนนานเข้ารับฟังและร่วมในกิจกรรม Networking อย่างคึกคัก

นอกจากนี้ คณะผู้จัดงานยังได้เยี่ยมชม China Post และหารือกับบริษัท Yunnan Tengjun Bonded Logistics Management Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท Yunnan Tengjin Logistics Incorporated Co., Ltd. เพื่อนำเสนอโอกาสทางการค้าในประเทศไทยและอาเซียน และเพื่อเชื้อเชิญให้มาชมงานแสดงสินค้าและพบปะนักอุตสาหกรรมไทยด้วยตนเอง

หากคุณเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ต้องการขยายฐานการค้า สรรหาเทคโนโลยีใหม่ อย่าพลาด

งาน “TILOG-LOGISTIX 2023” ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 ที่ฮอลล์ 98 ไบเทค บางนา

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169