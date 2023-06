บิทคับสนับสนุนไทยเป็นเจ้าภาพ Expo 2028 Phuket Thailand

บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด หนึ่งในภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ภายใต้แนวคิด Future of Life – Living in Harmony – Sharing Prosperity ที่จังหวัดภูเก็ต ในปี พ.ศ. 2571 โดยเดินหน้าให้การสนับสนุนจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ สื่อโฆษณานอกบ้าน (Out of Home) เพื่อเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมสนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ตได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 ซึ่งถือว่าเป็นงานเอ็กซ์โประดับโลกครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ โดยสามารถร่วมโหวตง่าย ๆ เพียงสแกนผ่าน QR Code หรือ https://support.expo2028thailand.com ซึ่งคะแนนโหวตดังกล่าวมีความสำคัญและเป็นการแสดงความพร้อมของคนไทยที่ผลักดันให้จังหวัดภูเก็ต ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในปี 2571

