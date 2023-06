IDENTITY MEDICAL CENTER ยกระดับการรักษาหลุมสิวด้วยเทคโนโลยี

IDENTITY MEDICAL CENTER ยกระดับการรักษาหลุมสิวด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เป็นผู้นำนวัตกรรมการรักษาหลุมสิวด้วยเนื้อเยื่อตัวเอง “CYNOSCARS SURGERY’ TM” เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาที่เห็นผลไวกว่าปกติถึง 10 เท่า

นายแพทย์ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์ ผู้ก่อตั้ง IDENTITY MEDICAL CENTER กล่าวว่า หลุมสิว เกิดตามหลังจากการอักเสบของสิว และทำให้ผิวบริเวณนั้นมีลักษณะคล้ายแผลเป็นและเกิดเป็นพังผืดเกาะยึดติด ทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นยุบตัวลงไป หลุมสิวมีหลายชนิด และแต่ละชนิดต้องใช้วิธีการรักษาที่แตกต่างกัน รวมถึงในคนไข้บางราย จำเป็นต้องใช้การรักษาหลายๆ วิธีร่วมกัน เรียกว่า MULTIMODALITY TREATMENT โดยโปรแกรม CYNOSCARS SURGERY’ TM นั้นคือการนำสุดยอดเทคโนโลยีในการรักษาหลุมสิว มาใช้ร่วมกันกับเทคนิคพิเศษเฉพาะของทางคลินิก เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด และผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยมีขั้นตอนการรักษา : CYNOSCARS SURGERY’ TM ด้วยกัน 7 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 แปะยาชา 1 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 2 รักษาหลุมสิวทั่วใบหน้าด้วยเทคโนโลยีล่าสุดของโลก นำนวัตกรรมรักษาหลุมสิว ที่มีการส่งพลังงานรักษาหลุมสิวอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแบบ MONOPOLAR, BIPOLAR, 1 และ 2 Mhz (POTENZA PRO MICRONEEDING RF) จำนวน 1000 ชอต หรือ 49,000 DOTS

ขั้นตอนที่ 3 เลาะพังผืด,พั้งผืดหลุมสิว (SUBCISSION) ด้วยเข็มชนิดพิเศษ บริเวณที่เป็นหลุมสิวประเภท BOXCAR/ROLLING SCARS

ขั้นตอนที่ 4 กระตุ้นเนื้อเยื่อเพื่อการสร้างผิวใหม่ ด้วยเทคโนโลยี PICOSECOND FOCUS LENS (PICOSURE)

ขั้นตอนที่ 5 ตกแต่งปากหลุมสิวและขอบหลุมสิวด้วย FRACTIONAL CO2 LASER เพื่อกระตุ้นการสร้างผิวใหม่ให้ดียิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 6 WOUNDS HEALING STIMULATION เพิ่มการกระตุ้นการรักษาหลุมสิวด้วยเนื้อเยื่อของตัวเอง ให้เซลล์ FIBROBlAST ทำงานได้มากขึ้น ด้วยสารสกัดจาก UMBILICAL CORD (EXOSOME BIOTECHNOLOGY)

ขั้นตอนที่ 7 STERILE HYDROGEL PROTEIN MASK ลดการอักเสบของผิว และลดอาการแดงหลังจากการรักษา

ในระยะเวลาในการพักฟื้น ห้ามล้างหน้า 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ โดยล้างหน้าและทากันแดดสูตรอ่อนโยน ทาครีมบำรุงผิวที่ปราศจากน้ำหอมและกรดผลไม้

นายธนากร วังคะฮาด ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งไอเด็นทิตี้ กรุ๊ป ได้กล่าวว่า Identity Medical Center เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านผิวพรรณ และเวชศาสตร์ชะลอวัย โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งปัจจุบันมีสาขาใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่รองรับกว้างขวาง โซนรับรองสำหรับลูกค้า VIP โดยเฉพาะ และห้องตรวจรักษาที่สะอาด ปลอดภัย พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ได้มาตรฐานระดับสากล

ทั้งนี้ Identity Medical Center ยังมีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการดูแลท่านอย่างครบวงจร เช่น การบำบัดด้วยเซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cell Therapy) , การรักษาด้วยออกซิเจนแบบไฮเปอร์บาร์ก (Hyperbaric Oxygen Therapy – HBO) , การฟื้นฟู/บำรุงระบบต่างๆ ในร่างกายโดยการฉีดผ่านทางเส้นเลือด (IV Therapy) , การรักษาสิวและแผลเป็น รอยดำ ฝ้า กระ (Acne & Atrophic Scars) , การยกกระชับใบหน้าโดยไม่ต้องศัลยกรรม (Face Lift) , การลดน้ำหนักและสลายไขมัน (Weight Loss Slimming) , การเติมเต็มใบหน้าด้วยสารเติมเต็ม (Filler) , การกำจัดขนด้วยเลเซอร์ (Laser Hair Removal) , การลบรอยสัก (Tattoo Removal) และ การสักคิ้ว/ปาก (Eyebrows/Lips Embroidery) เป็นต้น

นอกจากนี้ Identity Medical Center เชื่อว่าการใส่ใจในการให้บริการสุขภาพของทุกท่าน จะช่วยให้ทุกท่านมีชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้แนวคิด “Be the best version of you ให้คุณโดดเด่น และดูดี พร้อมเป็นคุณในเวอร์ชันที่ดีที่สุด “และปณิธานที่ว่า “บริการด้วยความจริงใจ พร้อมด้วยผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ”

สำหรับ Identity Medical Center เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ (คลินิกปิดให้บริการทุกวันพุธ) ระหว่างเวลา 11.00 – 20.00น. โดยมีช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0969545699, 0659241504 หรือติดต่อผ่าน Facebook fanpage : Identity Wellness Center /Identity Clinic /Identity X , Instagram: identityexclusive/identitythailand, LINE ID : @identityclinic , Website :www.identitybangkok.com หรือ E-mail: [email protected]