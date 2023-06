CPF โชว์เทคโนโลยีเกษตรดิจิทัลแห่งอนาคต หนุนคู่ค้าและเกษตรกรโตมั่นคง ในงาน CPF The NeXt Tech Show

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลด้านเกษตรอุตสาหกรรมในงาน “CPF The NeXt Tech Show” งานมหกรรมเกษตรดิจิทัลที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกและอย่างยิ่งใหญ่แห่งปี เพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ยกระดับภาคปศุสัตว์ยุคใหม่เพื่อส่งต่อความสำเร็จ และติดอาวุธทางธุรกิจให้กับลูกค้าและเกษตรกรไทย หนุนการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ตอบรับยุคดิจิทัล ในระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2566 ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค อาคารตะวันตก

ในวันนี้ (20 มิถุนายน 2566) นายประเสริฐ พุ่งกุมาร รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ซีพีเอฟ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน CPF The NeXt Tech Show โดยมี นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ และ นายสรรเสริญ สมัยสุต กรรมการผู้จัดการ AXONS ร่วมด้วย พร้อมเป็น Executive Talk บรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล และชมเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัลแห่งอนาคตจากกว่า 30 องค์กรพันธมิตรของบริษัททั้งไทยและต่างประเทศ โดยมีลูกค้าและเกษตรกรจากทั่วประเทศร่วมงานอย่างคับคั่ง

นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ กล่าวว่า ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ จัดงาน CPF The NeXt Tech Show ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศ ที่รวบรวมเทคโนโลยีและโซลูชั่นด้านเกษตรอุตสาหกรรมยุคใหม่จากทั่วโลก ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีแห่งอนาคต…เพื่อการเติบโตด้านปศุสัตว์อย่างยั่งยืน” ในโอกาสครบรอบ 70 ปีของธุรกิจอาหารสัตว์บก ที่ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่วันแรก ซีพีเอฟมุ่งมั่นเดินเคียงข้างเพื่อสร้างความสำเร็จกับลูกค้าและเกษตรกร ซึ่งเปรียบเสมือน “คู่ชีวิต” โดยยึดมั่นการส่งมอบผลิตภัณฑ์ “คุณภาพ” และสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยประยุกต์เครื่องจักรที่ทันสมัยและมีกระบวนการผลิตได้มาตรฐานสากล ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตก้าวเป็นเบอร์หนึ่งของโลกจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น งาน CPF The NeXt Tech Show ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าและเกษตรกรมีประสบการณ์เทคโนโลยีเกษตรดิจิทัลที่ทันสมัยจากทั่วโลก รวมถึงได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและเกษตรดิจิทัลแห่งอนาคต ช่วยติดอาวุธให้กับลูกค้าหรือเกษตรกรสามารถปรับตัวเท่าทันรับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างแข็งแกร่ง และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

“การจัดงานครั้งนี้เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของซีพีเอฟที่จะเดินเคียงข้างกับลูกค้าและเกษตรกรสามารถปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลกยุคหลังโควิด ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทและจำเป็นอย่างมากในทุกวงการ รวมถึงภาคเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อที่จะช่วยให้ลูกค้าของซีพีเอฟสามารถรักษาความเป็นผู้นำได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเตรียมความพร้อมให้กับทายาทรุ่นใหม่ของลูกค้าสามารถสานกิจการได้อย่างมั่นคง” นายเรวัติกล่าว

ภายในงานประกอบด้วย Tech Show จัดแสดงนวัตกรรมและเกษตรดิจิทัล 100 เทคโนโลยี จากกว่า 30 องค์กรพันธมิตรของซีพีเอฟทั่วโลก เพื่อจุดประกายและเป็นแนวทางให้องค์กรสามารถปรับตัวให้ทันยุคดิจิทัล พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอนาคต อาทิ วิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI), Internet of Things (IoT) แอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มดิจิทัล ส่วนของ Tech Talk เป็นการแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มไอทีระดับโลก และฟังแนวคิดการรับมือกับยุคดิสรัปชันเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน จาก “หนุ่ย-พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์” กูรูไอทีจากแบไต๋ พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของซีพีเอฟเพื่อร่วมกันพัฒนาภาคเกษตรอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่ระดับโลก ต่อยอดความรู้และเพิ่มประสบการณ์ด้านวิทยาการใหม่ๆ ที่จะมาช่วยจุดประกาย และนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานที่สอดคล้องกับยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทั้งการดำเนินงาน และช่วยสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนให้กับลูกค้าและเกษตรกร รวมไปถึงขับเคลื่อนภาคปศุสัตว์ของไทยก้าวสู่ระดับโลก