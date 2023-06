“วัลยา จิราธิวัฒน์” คว้ารางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี

“วัลยา จิราธิวัฒน์” ซีอีโอหญิงเซ็นทรัลพัฒนา คว้ารางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี “Thailand Top CEO of The Year 2023” ย้ำเบอร์หนึ่งอสังหาฯ ไทย ด้วยวิสัยทัศน์และ Ecosystem ที่แข็งแกร่ง

“The Ecosystem for All ของเซ็นทรัลพัฒนา

คือระบบที่เราต้องการเห็นทุกคน ทุกฝ่าย เติบโตไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน”

กรุงเทพฯ – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อ ความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all ผู้พัฒนาธุรกิจศูนย์การค้า, คอมมูนิตี้มอลล์, ที่อยู่อาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงแรมทั่วประเทศ โดย นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเซ็นทรัลพัฒนา คว้ารางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี “Thailand Top CEO of The Year 2023” ประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พร้อมได้รับเกียรติรับมอบรางวัลจาก ฯพณฯ

นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว

รางวัลนี้มอบให้แก่ผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจที่เป็นเลิศและโดดเด่นที่สุดในกลุ่มธุรกิจ จัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “รางวัล Thailand Top CEO of The Year 2023 เป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จทั้งสำหรับดิฉัน คณะผู้บริหารและพนักงานของเซ็นทรัลพัฒนาทุกคน ที่ได้ยึดมั่นในคำว่า ‘พัฒนา’ ซึ่งเป็น DNA สำคัญที่ทำให้เราไม่เคยหยุดนิ่งในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน พร้อมยึดมั่นในแนวคิด Centre of Life หรือการเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตให้กับทุกย่าน เมือง และจังหวัด ซึ่งเราได้ทำให้เกิดขึ้นจริงแล้วทั่วประเทศตลอดกว่า 42 ปีที่ผ่านมา”

“ในวันนี้เรามองเห็นโอกาสใหม่ๆ โดยมองไปถึงการสร้าง ‘วิวัฒนาการ’ ของการทำธุรกิจและการใช้ชีวิต ดังนั้น เราจึงใช้จุดแข็งของธุรกิจ Retail ต่อยอดและเชื่อมโยงไปสู่ธุรกิจหลักอื่นๆ ทั้งโครงการที่อยู่อาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงแรม พร้อมทั้งพัฒนาให้ทุกส่วนมี Seamless Synergy เป็นโมเดลธุรกิจที่เรียกว่า ‘The Ecosystem for All’ เพื่อยกระดับการใช้ชีวิตของผู้คนแบบ 360 องศา ตอบโจทย์ครบทั้ง Offline & Online ทั้ง shop-eat-work-play-stay-live ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 365 วัน ทุกที่ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงไปสู่พันธมิตรธุรกิจ, ผู้คน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เรียกได้ว่า The Ecosystem for All คือระบบที่เราต้องการเห็นทุกคน ทุกฝ่าย เติบโตไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน”

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ขับเคลื่อนสู่อนาคตภายใต้เจตจำนงค์ของแบรนด์ Imagining better futures for all พร้อมพัฒนาโมเดลธุรกิจแห่งอนาคตเป็น ‘The Ecosystem for All’ ด้วยการ Synergy ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจศูนย์การค้า, คอมมูนิตี้ มอลล์, ที่อยู่อาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงแรม โดยในแผนลงทุน 5 ปี (ปี 2566-2570) ลงทุนทุกธุรกิจรวมกว่า 135,000 ล้านบาท โดยมีทั้งหมดมากกว่า 200 โครงการ ครอบคุลม 30 เมืองในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย ศูนย์การค้า 50 แห่ง, คอมมูนิตี้ มอลล์ 17 แห่ง, ที่อยู่อาศัย 90 แห่ง, โรงแรม 37 แห่ง, อาคารสำนักงาน 13 แห่ง และพื้นที่ใหม่ๆ Flex Offices อีก 4 แห่ง