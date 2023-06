ใครพร้อมไปเปลี่ยนโลก มารวมกันตรงนี้!

ร่วมทัพสร้างธุรกิจให้ยั่งยืน กับกิจกรรม BCG HEROES The Open House

DITP เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เข้าร่วมโครงการ BCG HEROES 2566

สมัครเข้าร่วมการคัดเลือก ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2566

GAME ON! FOR OUR PLANET ถึงเวลาเปลี่ยนโลก! กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP เปิดตัวโครงการ BCG Heroes ปี 2566 อย่างเป็นทางการ ในงาน BCG HEROES The Open House โดยได้เชิญชวนผู้ประกอบการ และผู้ที่มีใจรักษ์โลก มาเปิดโลกการทำธุรกิจ เสริมสร้างองค์ความรู้ในการสร้างแบรนด์วิถียั่งยืน Bio, Circular, Green โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Panel Discussion จาก BCG HEROES พร้อม Case Study ที่น่าสนใจจากทั่วโลก! นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า “กิจกรรมเสวนาส่งเสริมผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมตามแนวคิด BCG Economy หรือกิจกรรม BCG HEROES : THE OPEN HOUSE เป็นหนึ่งในกิจกรรม ที่ DITP ให้ความสำคัญด้านการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศของไทย

DITP มีเป้าหมายที่จะสร้างผู้ประกอบการ BCG Heroes เพิ่มมากขึ้น และมีแผนบุกตลาดที่ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ อาทิ งานแสดงสินค้าตลาดสหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น การตื่นตัวและพร้อมปรับตัวของผู้ประกอบการไทย เพื่อมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจ ตามแนวคิด BCG Economy Model ผมเชื่อว่าจะทำให้ท่านเติบโตได้อย่างยั่งยืน และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดต่างประเทศ ที่เน้นคุณภาพสินค้าและตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม” คุณประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กล่าวว่า กิจกรรม BCG HEROES : THE OPEN HOUSE ในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ และสร้างแบรนด์วิถียั่งยืน ตามแผนการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า ด้วยแนวคิด BCG economy model เพื่อให้ผู้ประกอบการได้แสดงศักยภาพ และสร้างโอกาสทางการค้าให้เป็นที่ยอมรับ ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความแตกต่างในการดำเนินธุรกิจ และสร้างมูลค่าการค้าต่อระบบเศรษฐกิจ โดยมีแผนการดำเนินโครงการส่งเสริมแนวคิด BCG ใน 3 ด้าน ได้แก่

พัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ แนวคิด BCG อาทิ โครงการ DEWA DEWI, โครงการ BCG to Carbon Neutrality หรือโครงการ Smart Value Creation สร้างโอกาสทางการค้า ส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า และกิจกรรมในเวทีต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ งาน Milan design week, London design week, แสดงสินค้า Naturally Good Expo ออสเตรเลีย รวมถึงเทศกาลต่าง ๆ ในประเทศไทย และ Online Business Matching ของกรมและ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับผู้ประกอบการ BCG ผ่านการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ รวมถึงช่องทางสื่อต่างประเทศ และเวทีด้านการค้าและการออกแบบระดับโลก

คุณวัชรี มีรอด รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายศึกษาวิจัยนโยบายและความปลอดภัย ทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. ได้ให้คำอธิบายถึงแนวคิด BCG Economy คือ “งอก งก และงาม” โดยกล่าวว่า ถ้าหากจะพูดให้เข้าใจง่าย Bio Economy คือ “งอก” หรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหมุนเวียน หรือสิ่งที่งอกได้ Circular Economy คือ “งก” ใช้ทรัพยากรที่มีให้คุ้มค่าที่สุด ใช้ให้สมดุล ใช้ให้นาน และรักษาสู่รุ่นถัดไป สุดท้าย Green Economy คือ “งาม” สร้างโลกที่งดงาม แบ่งปัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง BCG ทั้ง 3 ตัวคือแนวคิดที่ไม่จำเป็นต้องเริ่มที่ตัวไหนก่อน แต่ละตัวสามารถส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับโลกได้ แต่แน่นอนว่าเขียวอย่างเดียวไม่พอ ต้องมั่นใจว่าของต้องดี ราคาเป็นมิตร และถูกจริตกับผู้บริโภค

นอกจากนี้ยังได้รับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์ผ่าน Panel Discussion จากทั้งแบรนด์ใหญ่อย่าง คุณโกสินทร์ วิระพรสวรรค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด และ คุณสุพัฒน์ เลาระวัตร กรรมการผู้จัดการบริษัท สกินเทค อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด, ผู้ประกอบการในโครงการ BCG Heroes อย่าง คุณศรุตา เกียรติภาคภูมิ เจ้าของแบรนด์ PiN Metal Art, คุณจิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์ R&D & Marketing Director แบรนด์ Deesawat และ คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและผู้ก่อตั้งแบรนด์ Qualy รวมไปถึงแบรนด์ใหม่มาแรงที่มีความยั่งยืนเป็นหัวใจ อย่าง คุณอิทธิกร เทพมณี Circular Economy Officer จาก Jaikla และ คุณอมรพล หุวะนันทน์ Co-Founder แบรนด์ Moreloop ที่กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า การประกอบธุรกิจเพื่อความยั่งยืนไม่ใช่แค่เทรนด์ แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำจึงจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ถึงจะมีความท้าทายอยู่บ้าง แต่ประเทศไทยมีโอกาส ทรัพยากรและองค์ความรู้มากมาย ที่สามารถนำมาต่อยอดได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าจากของเหลือใช้ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหมุนเวียน หรือการดีไซน์กระบวนการผลิตให้ไม่เป็นภาระต่อโลก เหล่านี้นอกจากจะลดต้นทุนได้ ยังผลักดันให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างแข็งแรง สร้างความได้เปรียบในการสื่อสารอีกด้วย

และยังได้รับความรู้จากการอัปเดตเทรนด์และ case study น่าสนใจทั่วโลก จากคุณแคทรีน อมตวิวัฒน์ แห่ง Head100 The Marketing Agency และคุณกมลนาถ องค์วรรณดี Certified CIRCO Trainer และผู้ประสานงานเครือข่าย Fashion Revolution Thailand ที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคยอมจ่าย หากแบรนด์ทำได้เพื่อโลก การสร้างแบรนด์เพื่อความยั่งยืนต้องจริงใจ ใช้ purpose นำ profit และต้องโปร่งใสแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคสามารถมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนโลกได้จริง อีกทั้งการสร้างแบรนด์และการดีไซน์ต้องมาคู่กัน ต้องออกแบบให้ธุรกิจไม่มีของเสียตั้งแต่ต้น และสุดท้ายถึงจะกรีนและดีต่อโลกยังไง เรื่องคุณภาพก็เป็นสิ่งที่ต่อรองไม่ได้ งานนี้ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม จากผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจร่วมเปลี่ยนโลกให้ยั่งยืนตามแนวคิด BCG Economy ภายในงานยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วม BCG Community เป็นที่แรก! คอมมูนิตี้ความยั่งยืนตามวิถี BCG และมีโอกาสได้รับเลือกให้เป็น BCG HEROES รุ่นต่อไป เป็นหนึ่งในพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อธุรกิจและโลกที่ยั่งยืน ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2566

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วม BCG Community และมีสิทธิเข้ารับเลือกให้เป็น 1 ใน 50 ผู้ประกอบการ BCG Heroes สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้

โดยคุณสมบัติผู้สมัคร มีดังนี้

เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว เป็นผู้ประกอบที่มีดำเนินธุรกิจในกลุ่มสินค้าเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (2) กลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูป-อาหาร และ (3) กลุ่มสินค้าอื่นๆ เป็นธุรกิจที่มีสินค้า และการดำเนินการตามแนวคิด BCG Economy Model (Bio, Circular, Green) มีประสบการณ์ส่งออกไปต่างประเทศ หรือ เคยเข้าร่วมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หรือ เคยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ และมีช่องทางในการจัดจำหน่ายแล้ว

สมัครเข้าร่วมโครงการที่ : https://forms.gle/cG6mmw3iS9vwFwK67 ระยะเวลาเปิดรับสมัคร : 20 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2566

ติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่ [email protected] หรือแอดไลน์คลิก https://lin.ee/qsF35qF

ทั้งนี้ DITP มอบหมายให้บริษัท Head 100 จำกัด เป็นผู้ประสานงานให้ข้อมูลและตอบคำถามผู้สนใจ แล้วมาร่วมทัพเปลี่ยนโลก สร้างธุรกิจให้ยั่งยืนไปด้วยกัน เริ่มเลย!

#BCG #BioCircularGreen #BtheChanGe