สร้างมูลค่าเพิ่มให้ “อาหารขยะ” ใน SX Talk Series ครั้งที่ 2

ประเด็นที่ทั่วโลกให้ความตระหนักอย่างมาก รวมถึงประเทศไทยเองด้วย คือเรื่อง “ขยะอาหาร หรือ Food Waste” ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาล SX ชวนหาทางออกเพื่อรับมือปัญหาขยะอาหารอย่างยั่งยืน ผ่านงานเสวนา SX Talk Series #2 Fight Food Waste! เมื่อโลกไม่มีพื้นที่พอสำหรับขยะอาหาร โดยวิทยากรจากภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจเพื่อสังคม ได้แก่ คุณพสุ ศิริเสรีวรรณ Lead-Sustainability Strategic and Direction บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) คุณปารีณา ประยุกต์วงศ์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท บางกอก รูฟท็อป ฟาร์มมิ่ง จำกัด และ คุณทวี อิ่มพูลทรัพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ SOS Thailand

คุณปารีณา ประยุกต์วงศ์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท บางกอก รูฟท็อป ฟาร์มมิ่ง จำกัด กล่าวว่า “เส้นทางของวัตถุดิบสำหรับอาหารหนึ่งจานตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง หรือที่เรียกว่า ‘ระบบอาหาร’ ระหว่างทางมีกระบวนการมากมายที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมถึงพฤติกรรมของคนที่เป็นต้นเหตุของขยะอาหาร แล้วจะทำอย่างไรเพื่อจัดการปัญหานี้ จึงเป็นที่มาของบางกอก รูฟท็อป ฟาร์มมิ่ง ธุรกิจ BCG ระดับไมโคร ด้วยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ นำขยะอาหารจากห้างสรรพสินค้าเซ็นเตอร์วัน มาแปลงเป็นปุ๋ยหมักใส่ต้นไม้แทนที่จะนำไปจุดฝังกลบ ด้วยแนวคิด Circular Economy จากนั้นต่อยอดด้วยการสร้างฟาร์มบนดาดฟ้า เพื่อนำปุ๋ยที่ได้ไปใช้ปลูกผักต่อ ซึ่งตอนนี้มีถึง 20 ฟาร์ม ในกรุงเทพฯ เพราะพวกเราคือคนผลิตขยะ ในหนึ่งวันเราทิ้งขยะอาหารอย่างน้อย 300 กรัม ซึ่งยังไม่รวมขยะอื่น ๆ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ตามมาทุกคนต่างได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด จึงอยากชวนพวกเรามาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา เริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการกินข้าวให้หมดจาน ทิ้งขยะให้ถูกที่ ถ้าเราช่วยกัน สังคมอยู่ได้ โลกใบนี้ก็อยู่ได้”

ต่อด้วย คุณพสุ ศิริเสรีวรรณ Lead-Sustainability Strategic and Direction บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ซีพีเอฟ ในฐานะภาคอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจด้านอาหารอย่างครอบคลุมตั้งแต่ต้นทาง เราตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนที่มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากขยะอาหารและการฝังกลบที่ไม่ถูกวิธี จึงมีการบริหารจัดการเรื่อง การสูญเสียอาหาร ขยะอาหาร และอาหารส่วนเกินอย่างเป็นระบบ ตามแนวทาง ‘CPF 2030 Sustainability in Action’ ที่ครอบคลุม 3 เสาหลัก ได้แก่ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่ ซึ่งมีเป้าหมายในการ Zero Food Waste to landfill ภายในปี 2030 ผ่านหลากหลายโครงการทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น นำเปลือกไข่ที่เสียหายจากการขนส่ง โรงฟักไข่ ไปทำเป็นปุ๋ยให้เกษตรกรได้นำไปใช้เพาะปลูกเพื่อลดการใช้ปุ๋ยสารเคมี และลด Food Loss ‘โครงการ Circular Meal’ มื้อนี้เปลี่ยนโลก ภายใต้หลักการ Reduce-Recharge-Reborn ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และร่วมกับ SOS Thailand ส่งมอบอาหารส่วนเกินให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภายใน 2 ปี สามารถลดขยะอาหารไปได้มากกว่า 29 ตัน สามารถเพิ่มมื้ออาหารชุมชนได้มากกว่า 123,000 มื้อ รวมถึง ‘โครงการกินเกลี้ยง เลี้ยงโลก’ ชวนพนักงานโพสต์รูปจานอาหารที่กินจนหมดลงในโซเชียล ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนครึ่งมีผู้โพสต์รูปถึง 17,312 จาน ซึ่งโครงการเหล่านี้ถือเป็นความมุ่งมั่นของซีพีเอฟในการบริหารจัดการเรื่องขยะอาหารอย่างครอบคลุมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้โลกของเรา”

เปิดท้าย คุณทวี อิ่มพูลทรัพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ SOS Thailand กล่าวว่า “ในประเทศไทยมีขยะอาหารประมาณ 49,326 ตัน/วัน ขณะที่ในกรุงเทพฯ มีขยะอาหารถึง 4,500 ตัน/วัน ซึ่งปัญหาขยะอาหารที่เราพบในสังคมไทย คือ อาหารส่วนใหญ่ที่ยังกินได้ถูกทิ้งและนำไปกำจัดที่จุดฝังกลบ เมื่อเกิดการทับถมกันทำให้เกิดแก๊สมีเทนที่ส่งผลเสียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 25 เท่า เป็นต้นตอของภาวะโลกร้อน ทาง SOS Thailand เป็นมูลนิธิแห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินงานเพื่อกอบกู้อาหารส่วนเกิน ผ่าน ‘โครงการรักษ์อาหาร’ เพื่อรับอาหารส่วนเกินจากโรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงงานอาหารต่าง ๆ ไปส่งมอบให้แก่ผู้ที่ต้องการ เช่น กลุ่มคนไร้บ้าน กลุ่มคนที่มีรายได้น้อย ซึ่งเราได้ทำข้อตกลงอย่างเคร่งครัดว่าทางผู้บริจาคจะต้องส่งมอบอาหารส่วนเกินที่ยังปลอดภัยและทางผู้รับก็ต้องเตรียมภาชนะที่เหมาะสมเพื่อมารับอาหาร SOS Thailand เราทำงานตลอด 7 วัน และมีเครือข่ายถึง 47 จังหวัด เพราะวันนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเราเข้ามาเรื่อย ๆ อยากให้ทุกคนมองเห็นคุณค่าแท้จริงของอาหารที่แม้ภายนอกอาจจะไม่สวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วน เราก็สามารถบริโภคได้เหมือนกัน”

SX Talk Series เป็นเวทีเสวนาที่มากกว่าการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ พร้อมสนับสนุนการลงมือทำเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริง