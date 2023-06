มรภ.สวนสุนันทา เปิดหลักสูตรนักบริหารนวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์อย่างมืออาชีพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) (Doctor of Philosophy Program in Management Innovation in Human Capital) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566 ใช้เวลาเรียน 4 ภาคการศึกษาในรูปแบบ block course เรียนวันอาทิตย์วันเดียว