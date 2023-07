ตอกย้ำความปัง กับไอเท็มแห่งปี กับ “Mille Snail Bright Primer SPF15 PA+” ที่ดันยอดขายทะลุ 1 ล้านชิ้น

จุดพลุ!! ฉลองความปังแบบฉุดไม่อยู่ “มิลเล่” แบรนด์เครื่องสำอางนำเข้าจากประเทศชั้นนำทั่วโลก นำโดย คุณชัญญาพัชญ์ ณัฐจีราวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท มิลเล่ (ไทยแลนด์) จำกัด ท้าให้ลองไอเท็มแห่งปี Snail Bright Primer SPF15 PA+ เพื่อพิสูจน์ผิวเนียนสวยสุขภาพดี ตัวช่วยเบลอรูขุมขน ในงาน Mille Primer 1 million Celebration ฉลองยอดขายไพรเมอร์ทะลุ 1 ล้านชิ้น โดยจัดอย่างยิ่งใหญ่ ณ ลาน Beauty Hall ชั้น M @Siam Paragon เมื่อช่วงวันที่ 1 เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา การันตีความปังนำโดย คุณต่อธนภพ ลีรัตนขจร รวมถึงเหล่า Celebrities และ influencer มากมาย มาร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ด้วย งานนี้ดำเนินรายการโดย คุณป้อปปี้ รัชพงศ์ อโนกิติ ที่ได้มาเป็นพิธีกรในงานนี้ ซึ่งได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งจากทั้งกลุ่มแฟนคลับและกลุ่มลูกค้ามิลเล่

ในงานยังมีกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “เนรมิตงานผิว ลุคสวยฉ่ำโกลว์ แบบสาวเกาหลี” นำโดย คุณฮิปโป สมภพ กิตติสารธรรม Make up Artist มืออาชีพที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวความสวยความงามทางด้าน Make Up งานผิวสไตล์เกาหลี ที่มาสาธิตเผยเคล็ดลับการแต่งหน้าให้ผิวเนียนสุขภาพดี และยังแชร์ให้เห็นถึงความสำคัญของขั้นตอนการเตรียมผิวด้วย Mille Snail Bright Primer SPF15 PA+ ที่เป็นได้ทั้งไพรเมอร์เบลอผิวช่วยปกปิดรูขุมขนก่อนแต่งหน้าและกันแดดที่ช่วยปกป้องผิวก่อนลงเมคอัพ ตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้เมคอัพติดทนนานและคุมมันกันน้ำ กันเหงื่อ ในระหว่างวันผิวยังสวยสุขภาพดีดูเป็นธรรมชาติ เป็นไอเทมที่สาวๆ ควรมีในยุคนี้เลย

สำหรับนางเอกของงาน Snail Bright Primer SPF 15 PA+ เป็นไพรเมอร์เบลอผิวที่อ่อนโยน มีสารสกัดจาก คอลลาเจน ช่วยบำรุงผิวให้ให้ความชุ่มชื้นให้กับผิว ทำให้ผิวสุขภาพดี เมือกหอยทากจากเมืองชุงนัมประเทศเกาหลี ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมือกหอยทากที่ดีที่สุด ช่วยยกกระชับและคืนความเต่งตึงให้กับผิว กุหลาบบัลกาเลีย ฟื้นฟูเซลล์ผิวคล้ำเสีย เม็ดมะรุม , จมูกข้าว และ Intense Antioxidant ช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใส เติมเต็มรูขุมขน ลบเลือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้น ที่สำคัญเป็นสูตรอ่อนโยน ไม่อุดตันผิว คนเป็นสิวสามารถใช้ได้ ลงก่อนแต่งหน้าสามารถทำให้เมคอัพติดทนได้ตลอดวัน อีกทั้งยังคุมความมัน ได้ 18 ชม. กันน้ำและกันเหงื่อ การันตียอดขายด้วยรางวัล EVEANDBOY BEST SELLING AWARD ในหมวด BEST MOISTURE PRIMER 4 ปีซ้อน และการันตีคุณภาพด้วยรางวัล CLEO BEAUTY HALL OF FRAME ในหมวด BEST PRIMER CREAM สามารถมาทดลองสินค้าได้ที่บูท Mille ณ ลาน กิจกรรม Beauty Hall ชั้น M @Siam Paragon ตั้งแต่วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2566

สำหรับใครที่กำลังมองหาผลิตภันฑ์คุณภาพระดับแบรนด์ชั้นนำ นอกจากไพรเมอร์แล้ว มิลเล่ยังมีเครื่องสำอาง สกินแคร์ และผลิตภัณฑ์ความงามอีกมากมายที่คัดสรรมาแล้ว ด้วย Concept Brand “World Class Quality” ที่มิลเล่ได้คัดสรรวัตถุดิบและแหล่งผลิตที่มีคุณภาพจากหลากหลายประเทศชั้นนำทั่วโลก ไม่ว่าจะจากประเทศเกาหลี ฝรั่งเศส หรืออิตาลี ทำให้สินค้าของมิลเล่เอง ได้รับรางวัลการันตีด้วยคุณภาพและยอดขายมาอย่างมากมาย

มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการเตรียมผิวด้วย Mille Snail Bright Primer SPF15 PA+ ได้แล้ววันนี้ที่ SHOP MILLE , EVEANDBOY , WATSONS,BEAUTRIUM ,7-Eleven สาขาที่ร่วมรายการ หรือช่องทางออน ไลน์

Facebook: https://www.facebook.com/MilleBeaute

Line OA : @MilleBeaute