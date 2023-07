ช้อปปี้เปิดโพยสายแฟ ชวนอินสไปร์ลุคใหม่ ในแคมเปญ Shopee 7.7

สายแฟต้องร้องว้าว! ‘ช้อปปี้’ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน เดินหน้าเอาใจสายแฟชั่นนิสต้าชาวไทย ให้ช้อปสะดวกและสบายกระเป๋าครบจบทุกเรื่องแฟชั่นและบิวตี้ในที่เดียวในเดสติเนชั่นใหม่ ‘Shopee Fashion & Beauty Sale’ ไม่ว่าจะตัวแม่ ตัวมัมหรือหนุ่มเท่คูลเบอร์แรง ก็

สามารถช้อปลุคสุดปัง หรืออินสไปร์ลุคใหม่ได้ง่ายๆ อัพเดทคอนเทนต์สายแฟและบิวตี้มากมาย พร้อมชวนช้อปรับความคุ้มค่ากับสินค้าหลากหลายหมวดหมู่ในแคมเปญ ‘Shopee 7.7 โปรเด็ด ราคาโดน’ ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 กรกฎาคม 2566 บนแอปช้อปปี้

มัดรวมคอนเทนต์สุดปังให้สวยฉ่ำไม่มีตกเทรนด์ กับ Shopee Fashion & Beauty Sale เดสติเนชั่นใหม่ของเหล่าสายแฟ

Advertisment

พร้อมชี้เป้าโปรเด็ดไอเทมดังแบบจุกๆ ช้อปสนุกแบบสบายกระเป๋า

Advertisement

ส่อง #Shopee Lookbook เพิ่มอินสไปร์ลุคใหม่ หลากหลายไอเดีย mix & match ใน ‘Shopee Fashion & Beauty Sale’

ใครที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจ เทรนด์การแต่งตัว เมคอัพลุค และทริคดูแลผิวพรรณให้สวยปังตลอดซีซั่น ห้ามพลาด! เพราะบอกเลยว่าเดสติเนชั่นใหม่จะช่วยให้เหล่าสาวๆ หนุ่มๆ ท่องโลกแห่งแฟชั่นบิวตี้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด เพียงเข้าไปที่แอปฯ ช้อปปี้ กดที่ไอคอน ‘Fashion & Beauty’ ที่หน้าหลัก เพียงเท่านี้ก็จะได้พบกับขบวนคอนเทนต์ ขนทัพให้จดโพยกันแบบจุกๆ ครบเครื่องทั้งเรื่องแฟชั่นและบิวตี้ อาทิ ‘Grab It or Lose It’ ชี้เป้าไอเทมตัวท็อป ฮอตฮิตติดโซเชียล ที่สายแฟและบิวตี้ต้องไปตำเพราะของมันต้องมี ‘Deal You Can’t Miss’ ยกขบวนไอเทมหลากหลายแบรนด์ดัง ราคาโดน พร้อมปักหมุดร้านดัง

ปังทุกสัปดาห์ใน ‘Top Brand of The Week’

Advertisement

หากหนุ่มสาวสายแฟยังไม่มีแรงบันดาลใจในการครีเอทลุค ช้อปปี้ยังแชร์ไอเดียมิกซ์แอนด์แมตซ์หลากสไตล์ใน #Shopee Lookbook ชวนอินสไปร์ลุคใหม่ๆ ถูกใจลุคไหนกดเข้าไปได้เลย! ไม่ว่าจะเป็น ลุคสวยสับรับหน้าฝน ลุคสาวออฟฟิศสวยเก๋มีสไตล์ หรือลุคไปดูคอนเสิร์ตสุดเลิศแจ้งเกิดทุกเวทีก็มีครบ!

เปิดรันเวย์แฟชั่นสุดชิค พร้อมช้อปสนุกแบบสบายกระเป๋าบน Shopee Live

ช้อปสนุกต้องไม่พลาดกับ Shopee Live ฟีเจอร์ยอดฮิตที่สาวๆ กว่า 75%[1] ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ใช้อัปเดตลุคแฟชั่นอินเทรนด์และส่องโปรโมชันเด็ดราคาโดน เตรียมพบกับความสนุกแบบมาราธอน และโปรลับสุดเซอร์ไพร์ใน 7.7 Shopee Live Countdown ที่จะมาป้ายยาสินค้าเด็ดและโค้ดส่วนลดสุดเซอร์ไพรส์ถึง 900 บาท ช้อปปิ้งเคาท์ดาวน์ก่อนใครได้ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 23:00 น. – วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 01:00 น. นอกจากนี้ยังยกระดับความสนุกพาเหล่าซุปตาร์ อาตุ๊ยตุ่ย และ

ไอซ์พาดี้ พ่วงมาด้วยรายการเกมโชว์สุดฮิตอย่าง “แบรนด์ฮิต พิชิตโค้ด” ที่จะมาแจกทั้งโค้ดส่วนลดสูงสุด 1,500 บาท และช้อปปี้คอยน์ตลอดทั้งไลฟ์ ใน วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 12:00 น.

– 20:00 น. ที่ Shopee Live บนช้อปปี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shopee.co.th/m/shopee-live-original

ชี้เป้าลดกระหน่ำ ให้สวยฉ่ำ รับหน้าฝนกับ Shopee Fashion & Beauty Sale

ช้อปปี้ยกขบวนแฟชั่นและบิวตี้ไอเทมสุดปัง พร้อมโปรโมชันลดกระหน่ำ รับหน้าฝนในแคมเปญ ‘Shopee Fashion & Beauty Sale’ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม – 8 กรกฎาคม 2566 ไฮไลท์ด้วยโค้ดเปรี้ยงลด 50% ทุกเที่ยงวัน โค้ดแฟชั่นลดเพิ่มสูงสุด 15%[2] สินค้าลดสูงสุด 90% และโค้ดส่งฟรี ขั้นต่ำ 0 บาท[3] ไม่เพียงเท่านี้ นักช้อปยังช้อปฟินไปกับส่วนลดจากธนาคารชั้นนำสูงสุด 25%[4] หรือแลกพอยท์ รับโค้ดแทนเงินสดสูงสุด 1,000 บาท[5] จากสมาชิกพาร์ทเนอร์ชั้นนำ เฉพาะ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เท่านั้น!

ยกระดับความพิเศษด้วย Shopee 7.7 โปรเด็ด ราคาโดน ที่มาพร้อมโปรโมชันส่งฟรีทั้งวัน ขั้นต่ำ 0 บาท[6] ดีลเดือดลดสูงสุด 70% และ โค้ดลด 777 บาท[7] พร้อมเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์มากมายเมื่อชำระผ่าน ShopeePay ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shopee.co.th/m/7-7

[1] แบบสำรวจพฤติกรรมการช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นของผู้หญิงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ประจำปี 2566

[2] อ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หน้ากิจกรรม

[3] อ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หน้ากิจกรรม

[4] อ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หน้ากิจกรรม

[5] อ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หน้ากิจกรรม

[6] อ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หน้ากิจกรรม

[7] อ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หน้ากิจกรรม