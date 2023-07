Yes Web Design Studio จากทุนหลักพันสู่ธุรกิจดิจิทัลชั้นนำของประเทศ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “เว็บไซต์” สำคัญต่อการทำธุรกิจในปัจจุบันอย่างมาก นอกจากจะช่วยให้ลูกค้ามองเห็นแบรนด์หรือองค์กรได้มากขึ้นแล้ว ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างแบรนด์กับลูกค้าได้อีกด้วย

สำหรับวันนี้ เราจะพามาพูดคุยกับ “คุณจิมมี่” ทินพันธุ์ ธารีลาภ นักธุรกิจหนุ่มไฟแรง แห่ง Yes Web Design Studio (เยส เว็บ ดีไซน์ สตูดิโอ) บริษัททำเว็บไซต์และบริการด้านดิจิทัลอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย พร้อมล้วงลึกทุกข้อสงสัยว่าทำไม Yes ถึงครองใจลูกค้าได้อยู่หมัด และเราสามารถเริ่มต้น บริษัททำเว็บไซต์จากเงินทุนเพียงไม่กี่พันบาทได้จริงเหรอ!? ไปหาคำตอบกัน!

ใช้เงินทุนหลักพันทำธุรกิจได้จริงเหรอ?

ย้อนกลับไปช่วง 4 ปีที่แล้ว คุณจิมมี่ ที่เป็นพนักงานการตลาดบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งอยู่ในขณะนั้น ได้พบกับโฆษณาสอนสร้างเว็บไซต์ตอนที่กำลังรับชมวิดีโอบน Youtube จากนั้นก็ได้ลองสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเองขึ้นมา ทำไปทำมาแล้วรู้สึกชอบ พบว่านี่แหละคือสิ่งที่ต้องการ! ด้วยเหตุนี้เอง คุณจิมมี่จึงปิ๊งไอเดียในการเริ่มต้นธุรกิจด้านการออกแบบเว็บไซต์ของตนเองขึ้นมา

ซึ่งคุณจิมมี่ก็ได้ชักชวนเพื่อนซี้หรือ “คุณกัน” กันติทัต รุจิเทศ มาร่วมทำธุรกิจนี้ด้วยกัน โดยเริ่มต้นธุรกิจด้วยเงินทุนเพียง 3,000 – 4,000 บาทเท่านั้น ซึ่งเงินก้อนนี้มีไว้สำหรับการเปิด Domain และ Hosting เว็บไซต์นั่นเอง! หลังจากที่ได้เริ่มต้นธุรกิจนี้ได้ระยะหนึ่งแล้ว คุณจิมมี่ก็ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานประจำ มาบริหารบริษัทรับทำเว็บไซต์ Yes Web Design Studio อย่างเต็มตัว

เปิดใจคุณจิมมี่ CEO แห่ง Yes กว่าจะมาถึงจุดนี้ “ไม่ง่าย”

กว่าที่บริษัททำเว็บไซต์ Yes Web Design Studio จะก้าวมาสู่จุดนี้ได้นั้น บอกเลยว่าไม่ง่าย! คุณจิมมี่ได้เล่าว่าในตอนนั้น ธุรกิจที่มีบริการด้านเว็บไซต์มีอยู่น้อยมาก ไม่สามารถปรึกษาใครได้เลย ต้องเริ่มต้นและเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการทำเว็บไซต์ การบริหารบุคลากร การบริหารค่าใช้จ่าย และรวมไปถึงการบริหารองค์กรด้วยเช่นกัน

ในระยะแรก Yes ยังไม่ค่อยได้รับความสนใจมากนัก จนถึงขั้นที่โดนคนรอบตัวสบประมาทว่าไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ในเส้นทางนี้อย่างแน่นอน ทำให้คุณจิมมี่เกือบจะล้มเลิกเส้นทางนี้ไปเสียแล้ว

แต่คุณจิมมี่ก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าสามารถประสบความสำเร็จและก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ มาได้ ใครล่ะจะเชื่อว่าจากพนักงานบริษัทเอกชนทั่ว ๆ ไป จะกลายมาเป็นนักธุรกิจหนุ่ม เจ้าของธุรกิจดิจิทัลอันดับต้น ๆ ในประเทศไทยอย่างทุกวันนี้ได้!

ซึ่งคุณจิมมี่ได้กล่าวว่า… “ตอนเริ่มต้นธุรกิจแรก ๆ ออฟฟิศของเรามีขนาดเล็กมาก เล็กกว่าห้องทำงานของผมในตอนนี้เสียอีก (หัวเราะ) เราดูเป็นมือใหม่มาก ออฟฟิศก็เล็ก คนก็น้อย ความเชื่อถือแทบไม่มีเลย ตอนที่ผมเปิดรับสมัครทีมงานเพิ่ม คุณเชื่อไหมว่าคนที่มาสมัครงานส่วนใหญ่ พอเห็นออฟฟิศของเราคือไม่เชื่อใจที่จะร่วมเข้าทำงานกับเราเลย เค้ามองว่าเราไม่น่าเชื่อถือและไม่มั่นคง

และอีกโจทย์ที่ผมมองว่ายากมากในตอนนั้น คือ จะทำยังไงให้ลูกค้ารู้จักเราและเลือกใช้บริการเรา? ผมกลุ้มมากนะครับ ขนาดคนที่มาสมัครงานยังไม่เชื่อใจเราเลย แล้วลูกค้าจะเชื่อใจเราได้ยังไง? ผมมั่นใจว่าเรามีศักยภาพพอ แต่ลูกค้ายังมองไม่เห็นในจุดนี้เท่านั้นเอง ผมกับคุณกันเลยลองคิดวิธีที่จะทำให้ลูกค้าได้เห็นผลงานของเราก่อน ถึงจะไม่ดีลกับเราก็ไม่เป็นไรครับ”

เมื่อธุรกิจกำลังจะถึงทางตัน ทำอย่างไรให้ธุรกิจได้ไปต่อ?

กลยุทธ์ไม้ตายที่เป็นประตูสู่ความสำเร็จของ Yes Web Design Studio คือการทำ Free Mockup Design หรือการออกแบบและสร้าง Home Page (หน้าแรกของเว็บไซต์) ให้กับลูกค้าแบบฟรี ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (เจ้าแรกของประเทศไทย) ทำให้ลูกค้าได้เห็นผลงานจริงและนำไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจ เมื่อลูกค้าเกิดความประทับใจ ชื่นชอบในผลงาน จึงตกลงร่วมงานกับ Yes ในที่สุด

หมายเหตุ : บริการ Free Mockup Design เป็นบริการพิเศษเมื่อ 4 ปีที่แล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกับทาง Yes โดยตรงได้เลย!

กลยุทธ์นี้ ทำให้ Yes Web Design Studio ถูกพูดถึงและได้รับการบอกต่ออย่างเป็นวงกว้าง จากบริษัทที่ไร้ชื่อเสียง บอกใครต่อใครไป ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ”ไม่รู้จัก” สู่ Yes Web Design Studio บริษัททำเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงและเติบโตไปอย่างไม่หยุดนิ่ง โดดเด่นด้านการออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงโจทย์โดนใจลูกค้า แสดงความเป็นมืออาชีพให้เห็นผ่านการทำงานทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน และครบครันด้วยบริการทางด้านเว็บไซต์ เรียกได้ว่าถ้าคุณอยากจะมีเว็บไซต์ขึ้นมาล่ะก็ ก็ต้องนึกถึง Yes เป็นอันดับแรก!! ต่อไปเรามาดูกันดีกว่าว่ามีองค์กรใดบ้างที่ได้ร่วมงานกับทาง Yes Web Design Studio

ตัวอย่างองค์กรชั้นนำในระดับประเทศ

PTT

Buriram United

Central Pattana

Italthai

SISB International School

Boonrawd (Singha)

Dhipaya

Khon Kaen University

Gaysorn Village

ตัวอย่างองค์กรชั้นนำระดับโลก

Land Rover and Jaguar

Agoda

Sumitomo

Family Search

IHI

จากบริษัททำเว็บไซต์ สู่บริษัท One Stop Service

แม้เริ่มแรกจะมีเพียงบริการด้านการออกแบบเว็บไซต์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ในปัจจุบันนี้ Yes Web Design Studio ได้มีบริการอื่น ๆ เพิ่มเข้ามาอย่างครบวงจร ไม่ว่าคุณจะต้องการสื่อออนไลน์ สื่อออฟไลน์ ภาพนิ่ง วิดีโอ เว็บไซต์ คอนเทนต์ ทำการตลาด แบรนด์ดิ้ง หรือบริการอื่น ๆ ที่ช่วยเชื่อมโยงคุณกับลูกค้าให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น Yes มีบริการเหล่านี้แบบ One Stop Service !

ไม่จำเป็นต้องไปจ้างหลาย ๆ บริษัททำ ไม่ต้องปวดหัวคุยงานหลายต่อ จบครบที่เดียวที่ Yes Web Design Studio

โดยนักออกแบบมือฉมังและทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์ ผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว รับรองว่าไม่ผิดหวัง!

บริการของ Yes Web Design Studio

Web Design & Development บริการออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์

บริการออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์ Branding & Corporate Identity บริการสร้างแบรนด์ดิ้งและออกแบบโลโก้

บริการสร้างแบรนด์ดิ้งและออกแบบโลโก้ Print Media บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด เช่น โปสเตอร์ ใบปลิว โบรชัวร์ แผ่นพับ ฯลฯ

บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด เช่น โปสเตอร์ ใบปลิว โบรชัวร์ แผ่นพับ ฯลฯ Production Media บริการผลิตสื่อภาพนิ่งและวิดีโอครบวงจร

บริการผลิตสื่อภาพนิ่งและวิดีโอครบวงจร Customer Relationship Management (CRM) บริการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า Content Marketing บริการทำคอนเทนต์ด้านการตลาด เพื่อเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

บริการทำคอนเทนต์ด้านการตลาด เพื่อเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย Search Engine Optimization (SEO) บริการปรับแต่งเว็บไซต์ เพื่อให้ติดอันดับการค้นหาบน Google

นอกจากบริการข้างต้นที่ได้กล่าวไปแล้ว Yes Web Design Studio ยังมีเป้าหมายในการขยายบริการด้านการตลาด เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้นอีกด้วย ทั้งบริการด้าน Technology อย่างการสร้างและพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป และบริการผลิตสื่อสำหรับ Social Media Platform อย่าง Tiktok และ Youtube เป็นต้น

กุญแจสำคัญในการครองใจลูกค้าฉบับ Yes!

อย่างที่เราเห็นว่าในปัจจุบันนี้ มีบริษัทรับทำเว็บไซต์เกิดขึ้นมากมาย สงสัยไหมว่า…ทำไมองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ในประเทศไทย รวมไปถึงองค์กรระดับโลกหลาย ๆ แห่ง ถึงเลือก Yes Web Design Studio ให้มาดูแลเว็บไซต์ขององค์กร? ลองไปฟังคำตอบของคุณจิมมี่กัน ว่าอะไรเป็นกุญแจสำคัญในการครองใจลูกค้าให้อยู่หมัด ฉบับ Yes!

“แน่นอนครับว่าก่อนที่ลูกค้าจะตกลงเลือกเรา ก็ต้องมีการค้นหาข้อมูลและเปรียบเทียบเรากับเจ้าอื่น ๆ ก่อน ผมคิดว่าสิ่งที่ทำให้ลูกค้าตกลงเลือกเรา คงจะเป็นการทำงานที่โปร่งใส จริงใจ และตรงไปตรงมา เลยทำให้ลูกค้าไม่ได้รู้สึกว่ามีความกังวลหรือโดนเอาเปรียบอยู่ นอกจากนี้เรื่องนี้ ก็คงจะเป็นผลงานที่สร้างสรรค์และเป็นเอกลักษณ์ของทีม Yes ของเรานี่แหละครับ”

คุณจิมมี่ยังกล่าวปิดท้ายอีกว่า “เราให้ความสำคัญและใส่ใจในทุกขั้นตอนการทำงาน ถึงแม้ว่าในท้ายที่สุดลูกค้าจะไม่เลือกเราก็ตาม แต่เราก็จะนำเสนอผลงานอย่างจริงใจ ไม่มีการบังคับหรือมัดมือชกลูกค้าอย่างแน่นอน เราคำนึงถึงความคุ้มค่าของสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดครับ”

“Yes คำนึงถึงการเติบโตของลูกค้าเป็นสำคัญ”

สรุป

สำหรับใครที่อยากมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง อยากเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใด้อย่างทั่วถึงมากขึ้นกว่าเดิม อยากนำเสนอมุมมองต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าใกล้ชิดกับเรามากยิ่งขึ้น หรือกำลังมองหาบริษัททำเว็บไซต์ที่เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง สามารถเข้าไปดูผลงานของ Yes Web Design Studio บนเว็บไซต์ https://yeswebdesignstudio.com ก่อนได้เลย! หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 096-879-5445

Yes Web Design Studio (เยส เว็บ ดีไซน์ สตูดิโอ)

Tel : 096-879-5445

LINE : @Yeswebdesign

Website : https://yeswebdesignstudio.com

Facebook : https://www.facebook.com/yeswebdesignstudio