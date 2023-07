RML เปิดตัว 4 ห้องตกแต่งครบพร้อมอยู่ใหม่ ภายใต้ธีม ‘Your Season, Your Style’ สะท้อนแนวคิดการออกแบบจาก 4 ฤดูกาล ถ่ายทอดผ่านเซเลบริตี้ชื่อดัง ที่ ‘ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์’

RML (บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด มหาชน) ผู้นำวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี่และอัลตร้าลักชัวรี่ ล่าสุดจัด ‘Your Season, Your Style’ เปิดห้องตัวอย่างใหม่ตกแต่งสุดหรู ขนาด 1-2 ห้องนอน ล็อตสุดท้ายของโครงการ คอนโดมิเนียมระดับอัลตร้าลักชัวรี่พร้อมเข้าอยู่ เลี้ยงสัตว์ได้ (Pet-Friendly) ‘ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์’ (The Estelle Phrom Phong) ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก 4 ฤดูกาล 4 สไตล์ ราคาเริ่มต้น 18 ล้านบาท โดยมีเซเลบริตี้ชื่อดัง ได้แก่ แพม-อณิชา อรรถสกุลชัย, ภัทร-ณภัทร ณรงค์เดชและพิม-พิมพ์พิศา ณรงค์เดช, ยุ้ย-อรวรรณ อิงคสิทธิ์ รวมถึงเจย์ สเปนเซอร์ มาร่วมถ่ายทอดไอเดียการตกแต่งคอนโดฯ และการใช้ชีวิตแบบคนเมือง

นายกรณ์ ณรงค์เดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร RML กล่าวว่า “RML ยังคงยึดมั่นพัฒนาโครงการ โดยให้ความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก ซึ่งจะเห็นได้จากการออกแบบที่เราใส่ใจในทุกรายละเอียด ให้ทุกโครงการมีอัตลักษณ์เฉพาะ สะท้อนถึงตัวตนและไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยในแบบที่แตกต่างกันไป ซึ่งล่าสุดโครงการคอนโดฯ อัลตร้าลักชัวรี่ พร้อมเข้าอยู่ใจกลางสุขุมวิท ‘ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์’ บนทำเลศักยภาพ เพียง 2 นาที ถึง BTS พร้อมพงษ์ และ ดิ เอ็มดิสทริค (The Em District) จัด ‘Your Season, Your Style’ รังสรรค์ 4 ห้องตัวอย่างใหม่สุดหรู ตกแต่งครบ (Fully-furnished) ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากฤดูกาลทั้งสี่ โดยแต่ละห้องจะมีการใช้โทนสีที่แตกต่างกัน เพื่อสื่อถึงหลากหลายอารมณ์ความรู้สึก ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาดั่งเช่นฤดูกาลต่างๆ โดยการตกแต่งห้องตัวอย่างใหม่นี้ก็เพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ และเป็นไอเดียให้กับทุกคนที่กำลังจะตกแต่งห้องที่เป็นสไตล์ในแบบของตัวเองที่ไม่ซ้ำใคร”

‘Your Season, Your Style’ ประกอบด้วยห้องทั้งหมด 4 ห้อง 4 สไตล์ ได้แก่ Spring, Summer, Autumn และ Winter ขนาด 1-2 ห้องนอน ราคาเริ่มต้น 18 ล้านบาท โดยแต่ละห้องได้ถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองของเซเลบริตี้ ชื่อดังที่มีไลฟ์สไตล์คนเมือง

เริ่มต้นที่ แพม-อณิชา อรรถสกุลชัย เซเลบริตี้สาวสวยมากความสามารถ กล่าวถึงการเป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจในการตกแต่งห้องตัวอย่าง ‘Spring’ ว่า “ห้องตัวอย่างนี้ตกแต่งด้วยโทนสีขาวและสีเขียวใบไม้ สร้างบรรยากาศภายในห้องให้มีความเป็นธรรมชาติผสมลงไปอย่างลงตัว มอบความรู้สึกสบายตาจากสีเขียว แล้วยังทำให้ห้องดูสว่างและกว้างมากขึ้นจากสีขาว ทำให้ภาพรวมการออกแบบตกแต่งดูสงบ มองไปทางไหนก็สดชื่น ผ่อนคลาย เหมาะกับคนไลฟ์สไตล์แบบแพมที่ถึงแม้จะใช้ชีวิตในเมืองเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ชอบความผ่อนคลาย เรียบง่าย เป็นส่วนตัวค่ะ”

ภัทร-ณภัทร ณรงค์เดช และพิม-พิมพ์พิศา ณรงค์เดช เซเลบริตี้รุ่นใหม่ไฟแรง กล่าวถึงห้อง ‘Summer’ ว่า “ห้องนี้ตกแต่งโทนสีอบอุ่น เน้นสีอ่อน ให้ความรู้สึกสบายตา โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ผนังหินอ่อนพาลิสซานโดร ทิกราโต้ (Palissandro Tigrato) โทนสีน้ำตาล เสริมให้ห้องดูสง่างามเหนือกาลเวลา และมีการเลือกใช้วัสดุเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้ และรูปร่างของเฟอร์นิเจอร์ที่มีความโค้งมน ทำให้ภาพรวมของห้องดูนุ่มสบาย รวมทั้งการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ก็เน้นการเปิดพื้นที่ เพื่อให้ห้องดูกว้าง โปร่ง จัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างเป็นสัดส่วนอีกด้วย”

ยุ้ย-อรวรรณ อิงคสิทธิ์ ผู้บริหารและเจ้าของร้านจิวเวลรี่ชื่อดัง กล่าวถึงห้อง ‘Autumn’ ว่า “ห้องนี้ตกแต่งเน้นความเท่ห์ มีชีวิตชีวา มีอิสระ และไร้ขีดจำกัด ด้วยรูปแบบเส้นสายจากงานอาร์ตประดับผนังเฟอร์นิเจอร์ พร้อมดีเทลของพร็อพที่ประดับตกแต่งในสไตล์เมทัลลิคสีเงิน (Metallic Silver) ช่วยสร้างความโฉบเฉี่ยว ดูหรูหราทันสมัย เหมาะกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรง”

และ เจย์ สเปนเซอร์ คุณพ่อสุดอบอุ่น นักธุรกิจหนุ่มผู้หลงใหลในศิลปะ กล่าวถึงห้อง ‘Winter’ ว่า “ดีไซน์คอนเซปต์ในการออกแบบห้องนี้ เน้นการใช้โทนสีเข้มตัดโทนสีที่ชัดเจนด้วยสีขาว-เทา-ดำ และแทรกด้วยโทนสีทองเหลืองรมดำ เพิ่มสเน่ห์ทำให้ห้องดูหรูหรา และยังคงความหนักแน่น อีกทั้งฟังก์ชั่นใช้สอยก็เป็นสัดเป็นส่วน แบ่งพื้นที่ครัวและพื้นที่ทานข้าวได้อย่างลงตัว”

‘ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์’ ซอยสุขุมวิท 26 พร้อมเปิดให้ทุกท่านได้สัมผัสความหรูหราอย่างมีระดับได้ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โทร. 02-029-1888, Line Official @raimonland หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.raimonland.con

เกี่ยวกับ RML

RML คือผู้นำวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี่ และอัลตร้าลักชัวรี่ นับด้วยจำนวนโครงการที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากมาย เราเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เจ้าแรกของประเทศไทยที่มอบความพิเศษเฉพาะตัวให้กับลูกค้าภายใต้ปรัชญาการดำเนินงานที่สรุปไว้ในวิสัยทัศน์ของเรา “ลักชัวรี่ รีอิมเมจิ้น” (“Luxury Reimagined”) เรามีความภาคภูมิใจในฐานะเป็นผู้นำในการพัฒนาโครงการระดับลักชัวรี่ และอัลตร้าลักชัวรี่ มาสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย โดยทุกความภาคภูมิใจถูกรวบรวมไว้ในโครงการของเราที่ตั้งอยู่บนหลายทำเลทองของกรุงเทพฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา RML พัฒนาโครงการมาแล้วหลายแห่งทั่วประเทศ โดยเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย 25 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 100,000 ล้านบาท อีกทั้งยังมีโครงการเชิงพาณิชย์อีกหลายแห่งหนึ่ง บทพิสูจน์ที่สะท้อนถึงความสำเร็จอันโดดเด่นของ RML คือ รางวัล “Developer of the Year 2022” และ “Best Developer Luxury Condominiums 2022” ในงาน Dot Property Thailand Awards 2022 รวมถึงรางวัล “Thailand Property Development Company of the Year” จาก Frost & Sullivan Awards 2019 ติดตามผลงานอื่นๆ ของเราได้ที่ www.raimonland.com