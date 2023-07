“อ๊อฟ พงษ์พัฒน์” นำทีมชวนคนไทย เดิน วิ่ง สู้ภัย “โรคหลอดเลือดสมอง” (STROKE)

ศูนย์หลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ “อ๊อฟ พงษ์พัฒน์” นำทีมสู้ STROKE พร้อมภาคีภาครัฐ และภาคเอกชนกว่า 30 หน่วยงาน เดินหน้าเตือนภัย “โรคหลอดเลือดสมอง” แบบเชิงรุกสู่ชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาคนในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ผ่านการออกกำลังกายให้เกิดขึ้นในคนไทยทุกเพศ ทุกวัย ภายใต้โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค (No STROKE for all Thais by NEW GEN) ระหว่างวันที่ 24-29 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นการรวมพลังขับเคลื่อนโครงการฯ ผ่านเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 13 เขต ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

โดยโครงการฯ มีการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ 3 ด้าน คือ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาสุขภาพและออกกำลังกาย กิจกรรมให้ความรู้เรื่องหลอดเลือดสมอง รูปแบบ Infographics ผ่านโซเชียลมีเดียในช่องทางต่าง ๆ เช่น Face Book TikTok Twitter Line เป็นต้น กิจกรรมออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ที่จัดพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ทั่วประเทศไทย สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2566 ที่เว็บไซต์ thai.run/

ประเภทกิจกรรม อัตราค่าสมัคร และสิ่งที่ผู้สมัครได้รับ

หมายเหตุ

ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ และค่าธรรมเนียมการชำระเงินของธนาคาร

ค่าสมัครกลุ่มเด็กและเยาวชน ราคา 255 บาท ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 6-24 ปี และมีเอกสารเพื่อยืนยัน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร เหรียญที่ระลึกจะได้รับเมื่อวิ่งเข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนด

โดยรายได้จากค่าสมัครนำเข้ากองทุน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ (รหัสกองทุน D4238)” ในศิริราชมูลนิธิ ซึ่งสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาลงข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ต้านภัยโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนทั่วประเทศ และขอขอบพระคุณท่านที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย ให้ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง