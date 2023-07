เซ็นทรัลกรุ๊ปผนึก J.FRONT RETAILING ผู้นำธุรกิจรีเทลของญี่ปุ่น ลงนาม ความร่วมมือ Joint R&D เชื่อมโยงรีเทลไทย-ญี่ปุ่น สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

ผนึกจุดแข็งเบอร์หนึ่งศูนย์การค้าในไทย และผู้นำธุรกิจรีเทลขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น FRONT RETAILING เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจรีเทลระหว่างไทย-ญี่ปุ่น สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

ดึงเซ็นทรัลพัฒนา , เซ็นทรัล รีเทล, Centara Hotels and Resorts และThe1 ร่วมเคมเปญนำร่อง Exchange-Privileges มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิก The 1 Exclusive ในประเทศไทยและลูกค้า VIP Gaisyo ของ FRONT RETAILING ในญี่ปุ่น

ส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ผลักดัน Soft Power วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น แบบ Cross-Country ผ่านศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนาและห้างสรรพสินค้าของFRONT RETAILING

กรุงเทพฯ – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืนและผู้พัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ผนึกกำลังความร่วมมือกับบริษัท J.FRONT RETAILING ผู้นำธุรกิจรีเทลขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น ร่วมด้วย บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น และ Centara Hotels and Resorts ลงนามความร่วมมือใน Joint R&D เพื่อยกระดับธุรกิจรีเทล เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ นำร่องด้วย โปรแกรม Brother-ship Concept โดยการแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า The 1 Exclusive ในไทย และลูกค้า VIP Gaisyo ในญี่ปุ่น โดยมีเครือข่ายธุรกิจของเซ็นทรัลกรุ๊ป ได้แก่ เซ็นทรัลรีเทล โรงแรมและรีสอร์ตในเครือเซนทารา และ The1 ร่วมด้วย และในอนาคตยังมีแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น ผลักดัน Soft power ทั้งอาหาร สินค้าบริการ และศิลปะ-วัฒนธรรม แบบ cross-country ผ่านศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนา และห้างสรรพสินค้าของ J.FRONT RETAILING อีกด้วย

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ด้วยจุดแข็งของเซ็นทรัลพัฒนา ที่มีทั้งความเชี่ยวชาญในธุรกิจรีเทล และ Business Ecosystem ที่แข็งแกร่งด้วยโมเดลธุรกิจที่เรียกว่า ‘The Ecosystem for All’ ที่เราต่อยอดจากธุรกิจรีเทลพัฒนาไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ โครงการที่อยู่อาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงแรม และเชื่อมโยงต่อไปสู่ธุรกิจของพันธมิตร ผู้คน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม พัฒนาทุกฝ่ายแบบ Seamless Synergy สร้างความแข็งแกร่งให้ทั้งธุรกิจของเราและพันธมิตร พร้อมตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนได้แบบ 360 องศา ครบทั้ง Offline & Online ทั้ง shop-eat-work-play-stay-live ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 365 วัน ทุกที่ ทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

เรามั่นใจว่า การผนึกกำลัง Joint R&D ครั้งนี้จะสร้างความแข็งแกร่ง และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจรีเทลระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจ ยกระดับสินค้าและบริการที่เหนือกว่า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างโอกาสใหม่ๆต่อไปในอนาคต รวมทั้งยังเป็นการช่วยผลักดันเศรษฐกิจเและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่นอีกด้วย โดยเราเริ่มนำร่องด้วยโปรแกรม exchange privilege แลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษให้ลูกค้า The1 Exclusive ที่ไปใช้บริการห้างไดมารุ ชินไซบาชิ โอซาก้า และสำหรับลูกค้า VIP Gaisyo ที่มาใช้บริการที่เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมมอบสิทธิพิเศษ ส่วนลดสำหรับสินค้าและบริการจากร้านค้าต่างๆที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ รวมถึงสิทธิพิเศษของเซ็นทรัลรีเทล และ Centara Hotels and Resorts อีกด้วย”

ทางด้านมร.ฮายาโตะ วากาบายาชิ กรรมการผู้จัดการ J.FRONT RETAILING กล่าวว่า “J.Front Retailing Group ของเรา มีธุรกิจหลักคือห้างสรรพสินค้า Daimaru Matsuzakaya ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 400 ปี โดยสืบทอดมากจากธุรกิจตัวแทนจำหน่ายของแห้งในอดีต ตอนนี้เรากำลังมุ่งพัฒนาและพลิกโฉม Business Portfolio ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างและนำความสุขใหม่มาสู่ชีวิต”

ในครั้งนี้เราได้เริ่มต้น Joint R&D Project ร่วมกับ ผู้นำธุรกิจรีเทลขนาดใหญ่ของไทยอย่าง CENTRAL GROUP เราจะนำจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายที่ได้สั่งสมมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีต ในการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจในแวดวงต่างๆ เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจด้านการเงิน และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพัฒนาของประเทศญี่ปุ่นและไทย รวมถึงภูมิภาคอาเซียน

นอกจากนี้ ก็ได้มีหนึ่งในความร่วมมือของพวกเราเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว เช่น การมอบบริการสุดพิเศษแก่ลูกค้า VIP ของทั้งสองฝ่าย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ โอซาก้า และห้างสรรพสินค้าไดมารู ชินไซบาชิ ซึ่งเริ่มต้นให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม อีกทั้งเรากำลังเร่งผลักดันแผนการต่างๆ ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า เช่น การกำหนด Special Experiences ในเกียวโตและฮอกไกโด การนำคอนเทนต์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของญี่ปุ่นเข้าไปเผยแพร่ในประเทศไทย ในแผนการระยะกลางถึงระยะยาว เราต้องการยกระดับความร่วมมือด้วยการแลกเปลี่ยนบุคลากรของทั้งสองฝ่าย เรามั่นใจว่าหากทั้งสองบริษัทที่มีเป้าหมายเดียวกันได้ร่วมกันผลักดันการดำเนินการอย่างเต็มที่ และเคารพซึ่งกันและกัน เราจะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมให้ปรากฎแก่สายตาทุกคนได้

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า VIP Gaisyo ที่มาใช้บริการที่เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

Welcome Package แพ็คเกจส่วนลดร้านค้า มูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท

รับฟรี! สิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรอง The Exclusive Lounge สำหรับ 2 ท่าน

รับฟรี! เซตขนมไทย ข้าวเหนียวมะม่วงและเครื่องดื่มสมุนไพร

ส่วนลดห้องพักโรงแรมและรีสอร์ทในเครือ Centara Hotels and Resorts

ส่วนลดสำหรับคอร์สดินเนอร์ที่ Saffron Cruise บัน ยัน ทรี กรุงเทพฯ

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า The 1 Exclusive ที่เดินทางไปใช้บริการที่ไดมารุ ชินไซบาชิ โอซาก้า

คูปองส่วนลด 5% (รวม International brands)

รับฟรี! สิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรอง VIP Lounge สำหรับ 2 ท่าน

รับฟรี! เวาเชอร์ส่วนลดร้านอาหารมูลค่า ¥2,000 เยน

บริการพิเศษจองโต๊ะร้านอาหาร Sushi Ukiyo โรงแรม W โอซาก้า

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ขับเคลื่อนสู่อนาคตภายใต้เจตจำนงค์ของแบรนด์ Imagining better futures for all พร้อมพัฒนาโมเดลธุรกิจแห่งอนาคตเป็น ‘The Ecosystem for All’ ด้วยการ Synergy ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจศูนย์การค้า, คอมมูนิตี้ มอลล์, ที่อยู่อาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงแรม โดยในแผนลงทุน 5 ปี (ปี 2566-2570) ลงทุนทุกธุรกิจรวมกว่า 135,000 ล้านบาท โดยมีทั้งหมดมากกว่า 200 โครงการ ครอบคุลม 30 เมืองในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย ศูนย์การค้า 50 แห่ง, คอมมูนิตี้ มอลล์ 17 แห่ง, ที่อยู่อาศัย 90 แห่ง, โรงแรม 37 แห่ง, อาคารสำนักงาน 13 แห่ง และพื้นที่ใหม่ๆ Flex Offices อีก 4 แห่ง

เจ.ฟรอนท์ รีเทลลิ่งกรุ๊ป J.FRONT RETAILING ผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างและนำความสุขใหม่มาสู่ชีวิต” โดยมีธุรกิจหลักเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ได้แก่ห้างสรรพสินค้า Daimaru, Matsuzakaya และศูนย์การค้าต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ทั่วประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบัน J.FRONT RETAILING ไม่ได้หยุดอยู่แค่ธุรกิจค้าปลีกเพียงเท่านั้น แต่กำลังมุ่งขยายขอบเขตธุรกิจของตนให้กว้างขวาง ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของตนให้เติบโตต่อไปในอนาคต ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจแบบผสมผสาน, ลุยวงการ E-sports โดยการนำบริษัททีม E-sports ต่างๆเข้ามาเป็นกลุ่มธุรกิจในเครือ เป็นต้น

ธุรกิจห้างสรรพสินค้า / Daimaru Matsuzakaya Department StoresCo.,Ltd. Daimaru Matsuzakaya Department Stores เป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศญี่ปุ่น โดยห้างสรรพสินค้า Matsuzakaya ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1611 และห้างสรรพสินค้า Daimaru ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1717 ปัจจุบันมีห้างสรรพสินค้าทั้งหมด 15 สาขา ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ทั่วประเทศญี่ปุ่น เช่น โตเกียว นาโกย่า โอซาก้า เกียวโต โกเบ ซัปโปโร และฟุกุโอกะ นอกจากนี้ ไดมารูยังมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน โดยในอดีตได้มีการเปิดสาขาในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1964 จนถึงปี ค.ศ. 1998

นับตั้งแต่การก่อตั้งห้างสรรพสินค้า Daimaru Matsuzakaya ยังคงสืบทอดเจตนารมณ์ “Service before Profit” สิ่งสำคัญสูงสุดคือการทำเพื่อสังคมและลูกค้า ไปพร้อมกับการท้าทายและเร่งพัฒนาสิ่งต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อพร้อมรับมือกับความต้องการของลูกค้าและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมั่นคง และอีกหนึ่งความท้าทายใหม่คือ GINZA SIX ศูนย์การค้าชั้นนำที่ตั้งอยู่ในย่านกินซ่า กรุงโตเกียว