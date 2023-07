เทิดพระเกียรติ”วันรพี” เปิดตัว “เส้นทางเด็กนิติก้าวสู่วิชาชีพนักกฎหมาย”

“ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง” โดย ดร.ท่านสันติ ผิวทองคำ ผู้พิพากษา เปิดตัว “เส้นทางเด็กนิติก้าวสู่วิชาชีพนักกฎหมาย (The Path to the Legal Professions)” แนะแนว ขั้นตอนการเรียนนิติ การเข้าสู่วงวิชาชีพนักกฎหมายสาขาต่างๆ เทคนิค การเตรียมตัว แรงบันดาลใจ จากรุ่นพี่เด็กนิติที่ประสบความสำเร็จ ให้เป็นทางเลือกใหม่สำหรับ เด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจวิชาชีพกฎหมายสายนิติศาสตร์ และสังคมศาสตร์ พร้อมกฎหมายน่ารู้ เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน วัยรุ่น วัยคะนอง ที่พ่อ แม่ ผู้ปกครองควรรู้ ก่อนที่เด็กจะทำผิด หรือก่อนที่เด็กคิดผิดแล้วเดินหลงทาง ภายในประกอบด้วยภาพวาด การ์ตูน มินิมอล น่ารัก ทั้งเล่ม ต้อนรับและเทิดพระเกียรติ พระองค์เจ้ารพีพัฒน์ ในวันรพี ประจำปี 2566 ในวันที่ 7 สิงหาคมนี้

สารบัญหนังสือ “เส้นทางเด็กนิติก้าวสู่วิชาชีพนักกฎหมาย (The Path to the Legal Professions)”

เด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา หรือผู้ปกครองที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง โทรศัพท์ 038-612-246 อีเมล์ [email protected]