“5 ทศวรรษกรมวิชาการเกษตร” อดีต-ปัจจุบัน สู่อนาคต

กรมวิชาการเกษตร เป็น 1 ใน 15 ส่วนราชการหลักในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2515 มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และปัจจัยการผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสินค้าพืช รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับดิน น้ำ ปุ๋ย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิต และผลิตภัณฑ์พืช เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชและพัฒนาผลผลิตพืชให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

อำนาจหน้าที่ข้างต้นมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของเกษตรกร โดยดำเนินการวิจัยครบทุกสาขาวิชา รวมทั้งการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ. 2515 กระทรวงเกษตรฯได้รวมกรมการข้าวกับกรมกสิกรรมเข้าด้วยกัน และสถาปนาเป็น “กรมวิชาการเกษตร” เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน และจัดระเบียบหน่วยราชการ ซึ่งปฏิบัติงานอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันให้รวมอยู่ในกรม หรือสำนักงานเดียวกัน อันจะช่วยให้การบริหารราชการเป็นไปโดยประหยัด รวดเร็ว และไม่ซ้ำซ้อนกัน

พ.ศ. 2557 มีการทบทวนอำนาจหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของกรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น และประกาศใช้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นกฎกระทรวงที่กรมวิชาการเกษตรใช้มาจนถึงปัจจุบัน

ในโอกาสที่กรมวิชาการเกษตรครบรอบ 50 ปี หรือ 5 ทศวรรษแห่งการสถาปนา ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคมนี้ กรมวิชาการเกษตร จะจัดงานนิทรรศการ “5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทย และการก้าวไปในทศวรรษที่ 6” หรือ “5th Decades of Thai Agricultural Research Development and Advancing into the 6th decade” ณ Helix Garden ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ทั้งส่วนการจัดแสดงนิทรรศการประวัติกรมวิชาการเกษตร จากอดีตถึงปัจจุบันเพื่อมุ่งสู่อนาคต ที่มีคุณูปการยิ่งต่อภาคการเกษตรและเกษตรกรไทย การเสวนาในหลากหลายประเด็นร้อนที่มีความท้าทายต่ออนาคตของภาคเกษตรไทย ส่วนจัดแสดงนิทรรศการผลงานการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม 50 ปี พร้อมกิจกรรมการแสดงบนเวที และร่วมสนุกอีกมากมาย เป็นอีกงานใหญ่ที่คนไทยไม่ควรพลาด