HELLO! BEAUTY AWARDS 2023 พิธีมอบรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์

และนวัตกรรมความงามสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ภายใต้คอนเซ็ปต์

‘Nurture Nature, Embrace Beauty’

กลับมาอีกครั้งสำหรับงาน ‘HELLO! Beauty Awards 2023’ งานมอบรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมความงาม จากการสํารวจเชิงลึก และการแชร์เคล็ดลับการดูแลตัวเองโดยเหล่าเซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทย รวมถึงการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จริงตลอดปี และการคัดสรรสถาบันความงามชั้นนําในแต่ละด้าน โดยกองบรรณาธิการความงามนิตยสาร HELLO! ประเทศไทย ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 ณ The Botanical House Bangkok สถานที่จัดงานที่สวยงามท่ามกลางธรรมชาติ ที่ตรงกับคอนเซ็ปต์ของงานในปีนี้ ภายใต้แนวคิด “Sustainable Beauty”

บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยสีสัน และคึกคักไปด้วยแขกผู้มีเกียรติ พร้อมด้วยเหล่าเซเลบริตี้บิวตี้เลิฟเวอร์ ที่ตบเท้ามาร่วมลุ้นว่าลิตภัณฑ์ และสถาบันความงามใดจะคว้ารางวัลใดไปครอง โดยได้รับเกียรติจาก คุณบียอน เรททิก (Björn Rettig) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BurdaLuxury Asia และ India กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และตัวแทนจากแบรนด์ความงามต่างๆ อย่างเป็นทางการ โดยมีคุณเกษสุดา มาระวิชัย บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HELLO! ประเทศไทย ที่มาบอกเล่าคอนเซ็ปต์ของงานปีนี้

“ปีนี้ถือเป็นปีที่ 6 แล้ว ที่นิตยสาร HELLO! ได้จัดการมอบรางวัลให้กับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงาม และสถาบันเสริมความงามชั้นนำต่างๆ จากการสำรวจพฤติกรรมการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ความงามของเหล่าเซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทย รวมไปถึงบิวตี้บล็อกเกอร์ที่มีความโดนเด่น จนได้คำตอบว่าแบรนด์ใดบ้างที่เป็นสุดยอดความงามในด้านต่างๆ และเป็นที่หนึ่งในดวงใจกับรางวัล Celebrities’ Choices นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิจารณาและทดลองใช้จากทีม Editors ของนิตยสาร HELLO! ว่าได้ผลที่น่าพอใจกับรางวัลในหมวดของ Editors’ Choices สาขาต่างๆ ด้วย”

สําหรับรางวัล HELLO! Beauty Awards 2023 ได้ทําการแบ่งกลุ่ม รางวัลหลักออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มรางวัล Editors’ Choices ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการคัดสรรโดยกองบรรณาธิการความงานนิตยสาร HELLO! ประเทศไทย และ 2. กลุ่มรางวัล Celebrities’ Choices ซึ่งเป็นรางวัลที่มาจากการสํารวจ พฤติกรรมแบบเชิงลึกของเหล่าเซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทยค่ะ โดยทั้ง 2 กลุ่มรางวัล สามารถแบ่งรางวัลออกเป็นหมวดของ ผลิตภัณฑ์ความงามได้ทั้งหมด 11 กลุ่ม ด้วยกัน

รางวัล HONORARY AWARDS

นพ.ศรัณย์ วรรณจํารัส ศัลยแพทย์ความงาม, กรรมการผู้จัดการ และผู้อํานวยการด้านการแพทย์แห่งโรงพยาบาล วรรณศิริ

พญ.สุนิดา ยุทธโยธิน แพทย์ผิวหนังเฉพาะทาง และเวช ศาสตร์ความงาม ผู้ก่อตั้ง Nida Esth’ Medical Centre

นพ.ณัฐภัทร มีนชัยนันท์ แพทย์ด้านเวชศาสตร์ความ ม ชะลอวัยฟื้นฟูสุขภาพ และการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ ผู้ก่อตั้ง Alpha Medical Clinic

รางวัล BEAUTY PLATINUM AWARDS

THE MOST TRUSTED DERMAL FILLER SPECIALIST: Chalita Clinic

THE BEST ULTHERA FACELIFT CLINIC: THE KLINIQUE

THE MOST TRUSTED EYELID SURGERY TECHNIQUES: Lovely Eye & Skin Clinic

THE MOST TRUSTED THERMAGE FLX CLINIC: Mediglow Clinic

THE MOST TRUSTED ‘AGE REVERSE’ SPECIALIST WITH HYBRID REJUVENATION: Rajdhevee Clinic

รางวัล Editors’ Choices

THE SHINING STAR OF THAI BRANDS

THE BEST MOISTURIZER FOR SENSITIVE SKIN: ผลิตภัณฑ์ INGU Green Tea Calming Cream

THE BEST PLANT-BASED HIGH-PROTEIN SHAKES FOR LEAN SHAPE AND MUSCLE GAIN: ผลิตภัณฑ์ MANA Pro Lean Plant Protein

THE BEST FACIAL SUNSCREEN: ผลิตภัณฑ์ Rajdhevee Clinic Perfecting Blue Light Sunscreen

THE BEST BODY OIL: ผลิตภัณฑ์ Erb Dazzling Spring Body Oil

THE BEST PERFUME OIL: PAÑPURI Eternal Sunshine Extract Perfume Oil

THE BEST MOISTURIZER FOR HYPERPIGMENTATION AND MELASMA: ผลิตภัณฑ์ Swiss Lab Nature Power Cream

THE BEST RADIANT CC CREAM: ผลิตภัณฑ์ Cathy Doll Speed White CC Cream SPF50 PA+++

THE MOST BENEFICIAL MINERAL WATER: 6ty Degrees Mineral Water

THE MOST TRUSTED NON-SURGICAL AESTHETIC PROCEDURES

THE MOST TRUSTED LIPOSUCTION AND LIPOFILLING TECHNIQUE: Amara Clinic

THE MOST TRUSTED SKIN BOOSTER: ผลิตภัณฑ์ SMPF Complex

THE MOST TRUSTED FINE THREAD LIFTING SPECIALIST: Napassaree Clinic

THE MOST TRUSTED THERMAGE EYES SPECIALIST: Privilege Clinic

THE MOST TRUSTED UNDER EYE FILLER SPECIALIST: The Clover Clinic

THE MOST TRUSTED NON-INVASIVE FACELIFT SPECIALIST: Romrawin Clinic

THE BEST FACIAL TRANSFORMATION RESULT: LBC Clinic

THE MOST TRUSTED STERILIZED HYDROGEL MASK FOR HOSPITAL & CLINIC USE: Skin O’Clock Pure BIM Hydrating Gel Mask

THE MOST TRUSTED COSMETIC PLASTIC SURGERY

THE MOST TRUSTED RHINOPLASTY DESIGN SPECIALIST: Emma Clinic

THE MOST TRUSTED BREAST AUGMENTATION SPECIALIST: Dermaster

THE MOST TRUSTED PERSONALIZED DESIGN TECHNIQUE FOR RIB CARTILAGE RHINOPLASTY: S45 Clinic

THE MOST TRUSTED MEDICAL HAIR CENTER: Hairtran Clinic

THE MOST TRUSTED OPEN TECHNIQUE RHINOPLASTY SPECIALIST: Theerathorn Clinic

THE MOST RECOGNISED & TRUSTWORTHY SUPPLEMENT MANUFACTURER

THE MOST RECOGNISED & TRUSTWORTHY SUPPLEMENT MANUFACTURER: Brother Global Co., Ltd.

THE RISING STAR OF SUSTAINBLE BRANDS

THE RISING STAR OF SUSTAINBLE BRANDS: ผลิตภัณฑ์ Aveda Botanical Repair Bond-Building Styling Crème

THE RISING STAR OF SUSTAINBLE BRANDS: ผลิตภัณฑ์ Caudalie Vinoperfect Brightening Eye Cream

THE RISING STAR OF SUSTAINBLE: Guerlain Abeille Royale Double R Renew & Repair Advanced Serum

รางวัล Celebrities’ Choices

THE BEST OF SKINCARE

THE BEST MAKEUP REMOVER: ผลิตภัณฑ์ Bioderma Sensible H2O Micellar Water

THE BEST FACIAL CLEANSER: ผลิตภัณฑ์ CeraVe Hydrating Facial Cleanser

THE BEST FACIAL ESSENCE: ผลิตภัณฑ์ Shiseido Eudermine Activating

THE BEST FACIAL SERUM: ผลิตภัณฑ์ Dior Prestige La Micro-Huile de Rose Advanced Serum

THE BEST MOISTURIZER: ผลิตภัณฑ์ N°1 de Chanel Revitalizing Cream

THE BEST EYE CREAM: ผลิตภัณฑ์ La Mer The Eye Concentrate

THE BEST FACIAL SUNSCREEN: ผลิตภัณฑ์ Kanebo Veil of Day

THE BEST LIP BALM: ผลิตภัณฑ์ Burt’s Bee Lip Balm

THE BEST FACIAL MASK: ผลิตภัณฑ์ Cle de Peau Beauté Precious Gold Vitality Mask

THE BEST SHEET MASK: ผลิตภัณฑ์ The History of Whoo Bichup Moisture Anti-Aging Mask

THE BEST FACIAL MASSAGER: ผลิตภัณฑ์ Foreo Bear

THE BEST AMPOULES: ผลิตภัณฑ์ mesoestetic anti-aging flash ampoules

THE BEST LIGHTWEIGHT SUN CREAM: ผลิตภัณฑ์ Cathy Doll Ultra Light Sun Fluid SPF50 PA++++

THE BEST OF HAIR CARE, BODY CARE AND FRAGRANCE

THE BEST SHAMPOO & CONDITIONER: ผลิตภัณฑ์ Olaplex No.4 & No.5 Bond Maintenance Shampoo and Conditioner

THE BEST HAIR STYLING TOOLS: ผลิตภัณฑ์ Dyson Airwrap™

THE BEST FRAGRANCE: ผลิตภัณฑ์ Giorgio Armani Si Passione Eau de Parfum

THE BEST BODY CLEANSER: ผลิตภัณฑ์ L’Occitane en Provence Almond Shower Oil

THE BEST BODY OIL: ผลิตภัณฑ์ Clarins Contour Treatment Oil

THE BEST BODY LOTION: ผลิตภัณฑ์ Jergens Daily Moisture

THE BEST BODY SUNSCREEN: ผลิตภัณฑ์ Supergoop! Unseen Sunscreen Body SPF 40

THE BEST TOOTHPASTE FOR FRESH BREATH: ผลิตภัณฑ์ SKYNLAB Premium Fresh Smile Toothpaste

THE MOST TRUSTED NON-SURGICAL AESTHETIC PROCEDURE

THE MOST TRUSTED FILLER INJECTION TECHNIQUES: Romrawin Clinic

THE MOST RECOGNISED LASER AND SKIN CLINIC: The Demis Clinic

THE BEST SPA

THE BEST LUXURY DAY SPA: Paris Spa

ต้องปรบมือให้กับบรรดาแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงาม และสถาบันเสริมความงามชั้นนำต่างๆ กับสุดยอดความเป็นที่สุด และที่ 1 ในใจของเหล่าบิวตี้เลิฟเวอร์ และบิวตี้บล็อกเกอร์ และทีม Editors ของนิตยสาร HELLO! ที่ต่างมาร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบรางวัลในครั้งนี้ มาร่วมแสดงความยินดีกับแบรนด์เครื่องสำอางและสถาบันความงามต่างๆ ด้วย สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ th.hellomagazine.com