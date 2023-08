แมริออท บอนวอย เปิดตัวซีรีส์ “ไทย เชฟ มาสเตอร์ส อันปลั๊ก”

เริ่มต้นตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2566 นี้ ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยเตรียมนำเสนอเมนูอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ ณ ร้านอาหารไทยต้นตำรับทั่วกรุงเทพฯ

วันที่ 16 สิงหาคม 2566, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – แมริออท บอนวอย (Marriott Bonvoy®) เตรียมนำเสนอผลงานจากเชฟผู้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์สูงสุดของประเทศไทย ด้วยซีรีส์ “ไทย เชฟ มาสเตอร์ส อันปลั๊ก” (“Thai Chef Masters Unplugged”) ใหม่ จากสี่เชฟชาวไทยดาวรุ่งนำเสนอเมนูอาหารไทยต้นตำรับเลิศรสชวนให้ลิ้มลอง ณ ร้านอาหารไทยแห่งต่างๆ ของ แมริออท (Marriott) ในกรุงเทพฯ

เริ่มต้นนับจากเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2566 ที่การนำเสนอประสบการณ์ด้านอาหารนี้จะเผยให้เห็นถึงทักษะ นวัตกรรม และศิลปะที่ผสมผสานกันภายในครัวแห่งต่างๆ ของโรงแรมในเครือแมริออท โดยการเฉลิมฉลองหัวใจแห่งตำรับอาหารไทยต้นตำรับ ที่เชฟระดับมาสเตอร์แห่งวงการอาหารผู้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์อันแสนพิเศษนี้จะเติมเต็มความปรารถนาของเหล่าผู้รับประทานอาหารผ่านเมนูเอกลักษณ์ของพวกเขาเอง โดยการรังสรรค์อย่างเปี่ยมด้วยทักษะจากส่วนผสมตามฤดูกาลและยั่งยืน

ลูกค้ายังสามารถลิ้มรสกับเมนูอาหารสุดสร้างสรรค์อันแสนเลิศรสที่มิอาจลืมเลือน อย่าง “ข้าวผัดในความทรงจำของสถานีรถไฟหัวลำโพง” (“The Memory of Hua Lam Pong Fried Rice”) โดยเชฟเมธินี สุภวัฒนากูล แห่งห้องอาหารพระยา คิทเช่น โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ (Bangkok Marriott Hotel The Surawongse), “แกงของแม่” (“Home-style curry with free-range chicken, tamarind juice, roasted herbs, banana blossom and coconut milk”) โดยเชฟมนตรี จิรฐิติกาลกิจ แห่งโรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล แบงค็อก (The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok), “แกงระแวง” (“Dry Curry with Tiger Prawns and Local Grouper Fish”) โดยเชฟบุรินทร์ พงษ์ช้าง จากโรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน (Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers) และ “ซี่โครงหมูอบในซอสมะขาม” (“Pork Spare Ribs in Tamarind Sauce”) โดยเชฟอนุกูล พูลพิพัฒน์ จากโรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค (Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park)

เทศกาลอาหารนี้จะเริ่มต้นที่ห้องอาหารพระยา คิทเช่น (Praya Kitchen) จุดหมายปลายทางแห่งการรับประทานอาหารไทยอันสง่างาม ณ โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ ทุกวัน นับตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 กันยายน ตามมาด้วยห้องอาหาร เดอะ เฮาส์ ออฟ สมูท เคอร์รี่ (The House of Smooth Curry) ร้านอาหารไทยประณีต ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล แบงค็อก ที่ซึ่งเมนูอาหารสุดพิเศษจะมีพร้อมบริการนับจากวันที่ 8 ถึง 30 กันยายน

จากนั้น ความหรูหราอันชวนให้ลิ้มลองนี้จะย้ายไปยังห้องอาหารธาราทอง (Thara Thong) บ้านไม้สักสไตล์ไทยอันสง่างาม ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน นับจากวันที่ 6 ถึง 31 ตุลาคม ก่อนที่จะเสิร์ฟต่อกันที่ห้องอาหาร เดอะ สยาม ที รูมท์ สาขาเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ (The Siam Tea Room at Asiatique The Riverfront) ร้านอาหารไทยริมน้ำเปี่ยมด้วยสไตล์แห่งใหม่ นับจากวันที่ 3 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 ผู้ลิ้มลองอาหารสามารถพบกับเชฟระดับมาสเตอร์ทั้งสี่ท่านเหล่านี้ ที่ซึ่งพวกเขาจะได้แสดงออกถึงทักษะของตน ณ ห้องอาหารแห่งต่างๆ ดังกล่าว ในระหว่างสัปดาห์แรกของช่วงเวลาโปรโมชั่น ณ แต่ละห้องอาหาร

แมริออท บอนวอย (Marriot Bonvoy) เป็นหนึ่งในผู้สืบทอดชั้นนำของตำรับอาหารไทยในกรุงเทพฯ ด้วยคอลเล็คชั่นคว้ารางวัลของห้องอาหารไทยต้นตำรับ ณ โรงแรมและรีสอร์ทแห่งต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และเพื่อสำรวจรสชาติในท้องถิ่นอันเหนือกาลเวลา กรุณาเยี่ยมชมได้ที่ marriottbonvoyasia.com/r+b/bkk

สำหรับสมาชิก แมริออท บอนวอย สามารถรับคะแนนเพื่อสะสมแลกกับการเข้าพักฟรีได้ทุกเวลาเมื่อเข้ารับประทานอาหาร ณ โรงแรมและบาร์ที่ร่วมรายการ แม้ว่าจะไม่ได้เข้าพักในโรงแรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมได้ที่ marriottbonvoyasia.com/dining

ลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิก แมริออท บอนวอย พร้อมรับสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย เพียง CLICK HERE และสามารถสมัครสมาชิกฟรี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรมและรีสอร์ทของ แมริออท อินเตอร์เนชันแนล ในประเทศไทย กรุณาเยี่ยมชมที่ www.marriott.com