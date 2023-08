ผลิตภัณฑ์มายบาซิน เม็ดอมซิงค์

บริษัท เกร๊ทเตอร์ มายบาซิน จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ เกร๊ทเตอร์ มายเซพติค มายบาซิน ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพสร้างกระแสครั้งใหญ่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกในกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดอมซิงค์ พลัส โดยทางแบรนด์ได้เลือกนักแสดงหนุ่มอย่าง ไบร์ท วชิรวิชญ์ ชีวอารี มาเป็นตัวแทนเจนแซด (GenZ) การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่! “เม็ดอมซิงค์ พลัส” มุ่งเน้นสื่อสารกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มเจเนอเรชั่นแซด (GenZ) ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ มองหาไอเทมตรงกับไลฟ์สไตล์ของพวกเขา ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เม็ดอมซิงค์ ของมายบาซินมีหลากหลาย รสชาติซึ่งครองใจคนไทยทั่วประเทศมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะเม็ดอมซิงค์รสส้มและ รสเลมอน ที่คงคุณภาพ และราคาจับต้องได้ สามารถหาซื้อได้ง่ายทั้งห้างสรรพสินค้า,ร้านสะดวกซื้อและร้านยาทั่วไป

ถือได้ว่าเป็นไอเทมสำคัญที่ต้องมีติดบ้านและยิ่งในช่วงวิกฤติโควิดที่ผ่านมา ยอดขายได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดครั้งนี้เป็นการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นการเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์ครั้งสำคัญ ให้โดนใจกลุ่มเจเนอเรชั่นแซด (Gen Z) มากยิ่งขึ้น โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 รสชาติที่มาเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของพวกเขากับเกร๊ทเตอร์ มายเซพติค มายบาซิน เม็ดอมซิงค์ พลัสวิตามินซีและโคคิวเทน กลิ่นองุ่น มะนาว (Greater Myseptic Mybacin Zinc Plus Vitamin C and CoQ10 Grape Lemon Flavor Lozenge) 1 ซองบรรจุ 10 เม็ด ราคา 16 บาท เบเนฟิตของโปรดักต์ช่วยในการทำหน้าที่ ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน เกร๊ทเตอร์ มายเซพติค มายบาซิน เม็ดอมซิงค์ พลัสลูทีนและบิลเบอร์รี่ กลิ่นแบล็ค เคอร์แรนท์ (Greater Myseptic Mybacin Zinc Plus Lutein and Bilberry Blackcurrant Flavor Lozenge) 1 ซองบรรจุ 10 เม็ด ราคา 16 บาท เบเนฟิตของโปรดักต์ช่วยคงสภาพปกติของการมองเห็น

ทั้ง 2 สูตร เป็นสูตรปราศจากน้ำตาล (Sugar free) ซึ่งช่วยลดปัญหาสุขภาพช่องปาก และไม่ก่อให้เกิดฟันผุ

กล่าวว่า “เพราะไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ มีกิจกรรมที่กล้าแสดงออกมากขึ้น การยอมรับตัวตนของตนเองและคนรอบข้างจนแสดงออกมาในรูปแบบที่พวกเขาเป็น กิจกรรมที่ใช้สายตามากขึ้นกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการเรียนผ่านทางออนไลน์ การพักผ่อนยามว่างกับซีรียส์ติดเทรนด์ และเกมออนไลน์กับเพื่อนในคอมมูนิตี้ และที่สำคัญ คือ การมองหาผลิตภัณฑ์ที่อินเทรนด์ เราจึงได้แรงบันดาลใจ ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ทางทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ต่อยอดจากเม็ดอมซิงค์ ที่เป็น Unique Selling Point ของแบรนด์ผนวกกับนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ เพิ่มคุณประโยชน์ของวิตามินหลากหลายชนิดจนได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 รสชาติ รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในครั้งนี้ ทางเราได้ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์รางวัลการันตีระดับโลก มาช่วยออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการลบภาพลักษณ์ของการเป็นลูกอมกึ่งยา โดยการดึงเอกลักษณ์ของเม็ดอมซิงค์ที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมาปรับเพิ่มลูกเล่นในการออกแบบให้มีสีสัน สนุกสนาน สดใสมากขึ้น ภายใต้ คาแรกเตอร์ที่แตกต่างกันไป ในแต่ละรสชาติ

โดย เม็ดอม มายบาซิน ซิงค์ จัดอยู่ในเซ็กเม้นต์ของลูกอม ที่มีมูลค่ากว่า 11,000 ล้านบาท โดยตลาดนี้แบ่งเป็น ลูกอมแบบแข็ง, ลูกอมอัดเม็ด, เยลลี่, ลูกอมแบบนิ่ม, โลลี่ป๊อบ และมาร์ชเมลโล่ แต่ในเซ็กเม้นต์ย่อย ของลูกอมอัดเม็ดที่มีคุณสมบัติจากซิงค์เป็นหลัก ก็ถือได้ว่าเรายังเป็นผู้นำอยู่ ดังนั้นโจทย์ที่ท้าทาย ก็คือการรักษามาร์เก็ตแชร์เดิมและขยายฐานใหม่ โดยหวังว่าการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในครั้งนี้จะเพิ่มยอดการเติบโตโดยรวมของบริษัทได้ถึง 30% เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย ทางแบรนด์พร้อมทุ่มงบกิจกรรมการตลาด เตรียมบุกทุกแพลตฟอร์ม ทั้งในส่วนของออฟไลน์ ออนไลน์ และออนกราวด์ เรียกว่ายิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่เคยมีมา โดยจะเห็นผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มออนไลน์ อินฟลูเอนเซอร์ และยังมีการสร้างกระแสอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างครีเอทีฟคอนเทนต์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์ และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน โดยการนำเอาคาแรกเตอร์ของผลิตภัณฑ์มาทำเป็นสินค้าพรีเมียมที่ถูกใจ คนรุ่นใหม่ ใช้งานได้จริง มอบให้กับกลุ่มลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศ และตอกย้ำการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ โดยชวนคนรุ่นใหม่ “มา… ซิงค์ไปกับไบร์ท” ด้วยกิจกรรมการตลาดทั่วประเทศอีกด้วย

ทางบริษัทฯ หวังว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด จะโดนใจกลุ่มเจนเนอเรชั่นแซด (Gen Z) ที่นอกจากจะเซิร์ฟไอเทมสำคัญ ยังมอบประสบการณ์ที่ดี มีความแตกต่าง โดนใจผู้บริโภคในแต่ละไลฟสไตล์ ไม่ว่า ชอบกิจกรรมใด หรือเป็นสายไหนก็ซิงค์ไปกับมายบาซิน เม็ดอมซิงค์ พลัสวิตามินซีและโคคิวเทน กลิ่นองุ่น มะนาว, มายบา

ซิน เม็ดอมซิงค์ พลัสลูทีนและบิลเบอร์รี่ กลิ่นแบล็คเคอร์แรนท์

“โดยเริ่มจำหน่ายที่ 7 Eleven ทั่วประเทศ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 และคอยติดตามผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้อีกมากมายจาก บริษัท เกร๊ทเตอร์ มายบาซิน จำกัด” คุณศุภโชติ วิเศษแก้วผู้จัดการผลิตภัณฑ์แผนกสินค้าอุปโภคและบริโภค” กล่าวเสริม