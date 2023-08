ททท.โหมเที่ยวไทยสุดปัง2เทศกาล แสงสีสิงห์-มหัศจรรย์ศรีเทพสู่มรดกโลก

ททท.ในประเทศปลุกเที่ยวไทย 2 เทศกาล จัดกิจกรรมเพิ่มรายได้ดันเศรษฐกิจชุมชุนคึกคัก

งานแรกสุดปัง “แสง สี สิงห์ : Let’s Glow Singbur” 18-27 ส.ค.ที่สิงห์บุรี

งานที่ 2 ฉลองมรดกโลกกับ “มหัศจรรย์แสงสี ณ ศรีเทพ สู่มรดกโลก : The Magical Si Thep to World Heritage” 28 ส.ค.-3 ก.ย.นี้เขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.ในประเทศเร่งจัดกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลท่องเที่ยวซึ่งเป็นไฮไลต์เด่น ๆ ช่วงเดือนสิงหาคม 2566 ขอเชิญชวนกันออกมาเดินทางสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าและความหมายได้ 2 งานเทศกาลต้องห้ามพลาด คือ งานแรกเทศกาล “แสง สี สิงห์ : Let’s Glow Singbur” จัดต่อเนื่องตลอด 10 วัน 10 คืน ระหว่างวันที่ 18-27 สิงหาคม 2566 ได้เลือกทำเลจัดงานตั้งแต่บริเวณหน้ามิวเซียมสิงห์บุรีเชื่อมต่อไปถึงถนนวิไลจิตต์ และอีกหลายจุดใจกลางเมืองสิงห์บุรี โดยเฉพาะ 5 ถนนสายหลัก คือ ถนนสันติสุข ถนนนายจันทร์หนวดเขี้ยว ถนนธรรมโชติ ถนนนายแท่น และถนนขุนสรรค์

โดยมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ที่ลานคนสิงห์ ศาลากลาง ร.ศ.130 จังหวัดสิงห์บุรี นำโดย ททท.พร้อมด้วย นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นางจิระนันท์ พิตรปรีชา กวีซีไรต์และที่ปรึกษาสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสิงห์บุรี

ททท.และพันธมิตร ได้คัดสรรกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานได้สัมผัส 4 กิจกรรมเด่น ๆ ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1 Crosswalk Art ตื่นตากับศิลปะกึ่งถาวรบนพื้นถนนในรูปแบบทางข้ามจะเกิดขึ้นในสิงห์บุรีบุกเบิกดีไซน์เป็นพื้นที่แรกบริเวณข้างโรงหนังเมืองทองรามา กับหน้าตึกโค้ง บนถนนนายจันทร์หนวดเขี้ยว

กิจกรรมที่ 2 ชมความอลังการประดับไฟ Neon Light Art สร้างสัญลักษณ์สิงห์บุรีออกแบบใหม่อย่างโดยดเด่นเน้นความร่วมสมัย (Pop Art) โชว์ให้ได้ชมกัน 2 จุด ตรงบริเวณ 1.มิวเซียมสิงห์บุรี และ 2.โรงหนังเมืองทองรามา ตั้งแต่วันนี้ -27 สิงหาคม 2566 จะเปิดไฟให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปถ่ายรูปสวยๆ ได้ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

กิจกรรมที่ 3 ไปตามหา! ใจใจสิงห์ Hidden Sculpture พบกับประติมากรรมซ่อนแอบ ด้วยการออกแบบตามอัตลักษณ์ของสิงห์บุรีมีทั้งหมด 4 สี 4 ตัว นำไปวางในเขตเมืองสิงห์บุรีตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมเดินทางค้นหาอย่างสนุกสนาน

กิจกรรมที่ 4 ร่วมเวิร์คช้อปสุดพิเศษ นักท่องเที่ยวทุกวัยสามารถมาลองทำ DIY พวงมโหตร หนังใหญ่ เครื่องดนตรีรีไซเคิล และทำเครื่องปั้นดินเผา ได้ตลอดงาน

สำหรับศูนย์รวมอาหารถิ่นแวะชิมได้ที่ “ถนนคนเดิน” ชาวชุมชนได้ยกขบวนความฟินทั้ง “เรื่องกิน” และ“เรื่องช้อป” กว่า 30 ร้าน ต้อนรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่และทั่วไทยไว้แล้วตลอดเส้นถนนวิไลจิตต์ ตั้งแต่หน้ามิวเซียมสิงห์บุรีไปจนถึงนานาคาเฟ่ ถนนนายจันทร์หนวดเขี้ยว

นางสาวฐาปนีย์ กล่าวว่า ททท.เดินหน้ากระตุ้นเที่ยวไทย เทศกาลที่ 2 ท่องเที่ยวมหัศจรรย์งานเทศกาล “มหัศจรรย์แสงสี ณ ศรีเทพ สู่มรดกโลก : The Magical Si Thep to World Heritage” ตลอด 6 วัน ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566 เวลา 16.00 – 21.00 น. ที่บริเวณเขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมแสดงความยินดีกับ “อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ” จ.เพชรบูรณ์ กำลังได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก หรือ UNESCO World Heritage แห่งล่าสุดของไทยจากองค์การศึกษาและวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO :United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

ดังนั้น ททท.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเปิดความมหัศจรรย์ดังกล่าวสู่สายนักท่องเที่ยวและผู้คนได้เดินทางมาร่วมย้อนกาลเวลาอันรุ่งเรืองของเมืองโบราณ ณ ดินแดนที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ผ่าน แสง สี ศูนย์รวมแห่งความศรัทธาพลังความเชื่อจากอดีต สู่แสงแห่งศรัทธาของคนไทย ที่นำพาความภาคภูมิใจสถานที่ดีงามให้คนทั้งโลกได้รู้จักเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 34 (34th Meeting of the ASEAN Senior Official on the Environment: 34th ASOEN) เมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2566 ได้พิจารณารับรองการขึ้นทะเบียนอุทยานมรดกอาเซียน (ASEAN Heritage Park: AHP) โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลต์ของประเทศไทยได้รับเลือกเพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่

แห่งที่ 1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่ 56 ตั้งอยู่ในบริเวณจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความหลากหลายทางธรณีวิทยาที่โดดเด่น นอกจากนี้ยังสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์พืชหายาก เช่น จำปีศรีเมืองไทย สนสามพันปี รวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เช่น แมวลายหินอ่อน เลียงผา และอีกหลากหลายชนิด

แห่งที่ 2 อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่ 57 ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาเพชรบูรณ์ จังหวัดเลย เป็นที่อยู่อาศัยของพันธุ์ไม้หายาก สัตว์ป่าสงวน และสัตว์ป่าคุ้มครอง มีความโดดเด่นเรื่องลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาหินทรายยอดตัดซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวในภูมิภาคอาเซียนเท่านั้น

ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ได้การรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนรวมทั้งหมด 9 แห่ง ตอกย้ำถึงความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางระบบนิเวศของผืนป่าในประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่จะช่วยส่งเสริมการเดินทางและการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ พร้อมจะต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในตลาดทั่วโลกได้เป็นอย่างดี

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen