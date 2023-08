LHFG และ LH Bank ร่วมกับ CTBC Bank จัดสัมมนา

“Higher for Longer vs Global Peak Rates and What the implications”

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG) และ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) ร่วมกับ CTBC Bank จัดสัมมนา “Higher for Longer vs Global Peak Rates and What the implications” โดยมีนายฉี ชิง-ฟู่ กรรมการผู้จัดการ LHFG กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติ จาก ดร.จิติพล พฤกษาเมธานันท์ นักวิเคราะห์ตลาดการเงิน และคอลัมนิสต์ มาร่วมแบ่งปันความรู้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกทั้งตลาดเงินและตลาดทุน รวมทั้งมีผู้บริหารจาก CTBC Bank และ LH Bank ได้แก่ Mr. Chien-Fu Lin, Chief Economist of CTBC Bank, Mr. James Yu, Head of Sale, Global Markets, CTBC Bank และ นายจักรวาล จักรวาลวิบูลย์ Head of Global Markets Group, LH Bank ร่วมเป็นวิทยากร จัดขึ้น ณ โรงแรม The Okura Prestige Bangkok เมื่อเร็วๆ นี้