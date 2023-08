“เมืองไทยประกันภัย” ชวนขาแดนซ์บุกหัวลำโพง

“เมืองไทยประกันภัย” ชวนขาแดนซ์บุกหัวลำโพงออกสเต็ปแดนซ์ “งานเต้นหมื่นปี รุ่นใหญ่ไฟกะพริบ”

19 ส.ค.2566 – กรุงเทพฯ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI เนรมิตสถานีรถไฟหัวลำโพง เปิดฟลอร์เต้นกลางเมือง ชวนออกสเต็ปแบบสวิงซ์แดนซ์ เอาใจคุณพ่อ-คุณแม่ และคนทุกวัยผู้ที่มีหัวใจรักในเสียงดนตรี เข้าร่วมงาน “เต้นหมื่นปี รุ่นใหญ่ไฟกะพริบ” เรียก energy สร้างสุขภาพกายและใจที่ดีไปพร้อมกัน โดยร่วมกับ “มูลนิธิมาดามแป้ง” และ “การรถไฟแห่งประเทศไทย”

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพชีวิตที่ดี ทั้งการมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง ตลอดจนการสร้างเกราะป้องกัน ต้านโรคภัยในวัย 45 บวก การเต้นสวิงซ์แดนซ์ นับเป็นกิจกรรมที่กลับมาได้รับความนิยมในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งการจัดงาน “เต้นหมื่นปี รุ่นใหญ่ไฟกะพริบ” ครั้งนี้ ก็เพื่อเปิดพื้นที่สร้างเครือข่ายสังคมใหม่ๆ ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ สร้างความสุข ความสนุกสนาน ประสานความสัมพันธ์คนต่างวัย ลดช่องว่างระหว่างเจนเก่าและเจนใหม่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมครั้งนี้จะสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิตให้กับกลุ่มผู้สูงวัย

นอกจากนี้ เมืองไทยประกันภัย ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สำหรับกลุ่มคนรุ่นใหญ่ “ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอุบัติเหตุรุ่นใหญ่ ไฟกะพริบ” ถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยสำหรับผู้ใหญ่วัยเตรียมเกษียณ จนถึงวัยหลังเกษียณ

Advertisment

กรณีหากเกิดอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บ อย่างครอบคลุมรับประกันตั้งแต่ อายุ 45 – 75 ปี และต่ออายุได้ถึง 99 ปี โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ , คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จากการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 80,000 บาทต่อครั้ง เพิ่มความคุ้มครอง กรณี กระดูกแตกหัก น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 50,000 บาทต่อปี , ค่าใช้จ่ายสำหรับรถเข็นผู้ป่วย จากอุบัติเหตุทั่วไป สูงสุด 5,000 บาท ต่อปี , ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 1,500 บาท/วัน สูงสุด 30 วัน ต่ออุบัติเหตุ หาก นอน รพ. 7 วัน รับเงินก้อนเพิ่มสูงสุด 10,000 บาท ต่อปี เบี้ยเริ่มต้นเพียง 3,800 บาทต่อปี ด้วยการดูแลอย่างครอบคลุมรอบด้าน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.muangthaiinsurance.com/th/product/detail/86เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัยทุกครั้ง

สำหรับภายในงาน “เต้นหมื่นปี รุ่นใหญ่ไฟกะพริบ” ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง โดยทาง “การรถไฟแห่งประเทศไทย” ได้แปลงโฉมพื้นที่เป็น “ฟลอร์เต้นกลางเมือง” สร้างความสนุกสนานแก่บรรดาผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ให้ออกมาแดนซ์สุดเหวี่ยงไปพร้อมกับ The Jelly Roll Dance Club และโชว์เปิดสุดจี๊ดจาก The Bobbin’ Berries พร้อมด้วย The stumbling swing out ที่มาบรรเลง swing jazz กันแบบสดๆ นอกจากนี้ “มูลนิธิมาดามแป้ง” ในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนงาน ยังใจดีเปิดเวทีประกวดการแต่งกาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม โดยให้ประชาชนเข้าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อคนทุกวัยได้ทำกิจกรรม สร้างคอมมูนิตี้ร่วมกัน

https://drive.google.com/file/d/1Rssrkq92HXAnMXmLrm4qgn0cqlNl_Tsh/view?usp=sharing