Emma Clinic คลินิกเสริมจมูกที่ได้รับความไว้วางใจแห่งปี 2023

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา HELLO! Magazine Thailand ได้จัดงาน HELLO! Beauty Awards 2023 ขึ้น ภายใต้ธีม “Nurture Nature Embrace Beauty” ความสวยงามจากธรรมชาติที่ยั่งยืน

ในงานมีเหล่าบิวตี้เลิฟเวอร์ ดาราเซเลป ผู้บริหารหลายท่านเข้าร่วมอัปเดตเทรนด์ความสวย และแสดงความยินดีกับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงาม ที่ได้รับรางวัลในสาขาต่าง ๆ

ทั้งนี้ คุณหมอน้ำ ประธานบริหาร Emma Clinic เองก็เข้ารับรางวัล Editors’ Choices : The Best Aesthetic and rejuvenating ในสาขา The Most Trusted Rhinoplasty Design ซึ่งถือเป็นคลินิกที่โดดเด่นในหลาย ๆ ด้านโดยเฉพาะการดีไซน์ทรงจมูกที่ละมุน ดูมีเอกลักษณ์เหมาะกับผู้หญิงแต่ละคน เพื่อให้ทุกคนจะได้สวยที่สุดในแบบที่เป็นตัวเอง

การศัลยกรรมเสริมจมูกในปัจจุบัน เป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่าย มีหลายราคา หลายวิธีการ แต่การจะเสริมจมูกให้ถูกใจ ไม่เพียงแค่ต้องเลือกทรงให้ดี แต่มาตรฐานของคลินิก และทีมแพทย์ที่เก่งก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับคนไข้ได้เป็นอย่างดี

Emma Clinic ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้า และความเชื่อมั่นจาก HELLO! Magazine Thailand จนเป็นที่มาของการได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะ อยากรู้จักเอมม่ามากขึ้น คลิกที่นี่เลยค่ะ >>

