FutureTales Lab เผยการคาดการณ์อนาคต

ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดย MQDC นำเสนอฉากทัศน์อนาคตในทศวรรษหน้า เมื่อประสบการณ์ของมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

28 สิงหาคม 2566, กรุงเทพฯ – FutureTales Lab (ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ) ศูนย์วิจัยอนาคตที่จัดตั้งโดย MQDC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ได้ทำการเผยแพร่รายงาน “Technoscape: การสำรวจเชิงทดลองและเชิงจินตนาการภาพแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี” หรือ “Technoscape: an experimental and imaginative exploration of tech-driven and tech-enabled futures” ซึ่งเป็นการสรุปถึงฉากทัศน์ (scenario) หรือสถานการณ์ความเป็นไปได้ในอนาคตที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการสร้างความกลมกลืนระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือน เพื่อให้เกิดประสบการณ์สมจริง หรือ immersive experience

โดยรายงานนี้เป็นการรวบรวมงานวิจัยสามเล่ม ที่นำเสนอฉากทัศน์อันน่าสนใจที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่อาจเกิดจากเทคโนโลยีเสมือนจริง (immersive technologies)

ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่อนาคตศาสตร์และสินทรัพย์ดิจิทัล ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ กล่าวว่า Technoscape เกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการรับมือกับสภาพสังคมในอนาคตที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน

“เราสันนิษฐานว่าภายในปีพ.ศ. 2578 เทคโนโลยีขั้นสูงเช่น Augmented Reality (AR) Mixed Reality (XR) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอื่นๆที่มีผลต่อประสบการณ์สมจริง จะถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในระดับแมส ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้” ดร.การดี กล่าว

“การสร้างประสบการณ์สมจริงหรือ immersive experience อาจกลายเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม แต่เราต้องตื่นตัวอยู่เสมอและรู้ว่าต้องจัดการกับสิ่งเหล่านี้อย่างไร งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความกระจ่างเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของคนกับเทคโนโลยี โดยนำเสนอรูปแบบและวิธีการที่อาจจะช่วยให้เราสามารถเลือกตัดสินใจทำสิ่งต่างๆได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงรวมถึงเปิดรับโอกาสที่จะเข้ามาในอนาคต”

“Technoscape” ประกอบด้วยรายงาน 3 ฉบับคือ “Metaverse Building Blocks” (2022) การสำรวจ 4สถานการณ์ที่เป็นไปได้ของเทคโนโลยี metaverse “What If the Metaverse Could Disprove Long-Held Theories” (2022) การทดลองทางความคิดเกี่ยวกับศักยภาพที่ยังไม่ถูกค้นพบของโลกเสมือน และเล่มล่าสุดคือ “The Futures of Immersive Experiences” (2023) การสำรวจอนาคตที่เป็นไปได้ของประสบการณ์สมจริง ในรูปแบบการเล่าเรื่องผ่าน 4 ฉากทัศน์ ในมุมมองของบุคคลที่หนึ่ง โดยนำเสนอภาพรวมของเครื่องมือและระบบที่สามารถใช้เป็นกลไกการรับมือเมื่อต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวนำ

FutureTales Lab ได้สรุปรายงานทั้งสามฉบับนี้ในรูปแบบวิดีโอที่สามารถรับชมได้ที่ https://rb.gy/pwz4s

ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงาน Technoscape: การสำรวจเชิงทดลองและเชิงจินตนาการภาพแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี (Technoscape: an experimental and imaginative exploration of tech-driven and tech-enabled futures) ได้ที่ https://www.futuretaleslab.com/research/technoscape