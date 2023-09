Dot Property Thailand Awards 2023 มอบรางวัลแก่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการ และเอเจนซี่ ที่มีส่วนสนับสนุนการฟื้นตัวในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย

44 ผู้ชนะรางวัลจากทั่วประเทศไทยได้รับเกียรติ ณ งานประกาศผลรางวัล Dot Property Thailand Awards 2023

บริษัท AssetWise PCL ชนะรางวัลอันทรงเกียรติ Developer of the Year 2023

รางวัล Thailand People’s Choice Award for Project of the Year 2023 เป็นของ Lake Legend Chaengwattana โดย Hongkong Land & Property Perfect PCL

การประกาศผลรางวัล Dot Property Thailand Awards ประจำปีนี้ ได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะทั้ง 44 รายชื่อจากทั่วประเทศไทย โดยมีนักพัฒนาชั้นนำ ทั้ง AssetWise, Central Pattana Residence และ Property Perfect ร่วมเป็นหนึ่งในผู้ได้รับเกียรติครอบครองรางวัล โดยงานเฉลิมฉลองได้จัดขึ้น ณ โรงแรม Park Hyatt Bangkok เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ท่ามกลางผู้นำแห่งอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่มาร่วมเป็นเกียรติ แด่รางวัลยอดเยี่ยมที่สุดในปีนี้อีกครั้ง

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้สะท้อนถึงการฟื้นคืนอย่างเข้มแข็งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มรีสอร์ท อาทิ ในภูเก็ต รวมถึงตลาดบ้านพักอาศัยระดับอัลตร้าลักซ์ชัวรี ที่กำลังเป็นที่ต้องการ นับเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงออกผ่านงานประกาศผลรางวัล Dot Property Thailand Awards ครั้งที่แปด ประจำปีนี้ ที่ซึ่งผู้ชนะในปีนี้ได้รับเกียรติและมีส่วนสนับสนุนผลักดันการเติบโต รวมถึงตอบสนองวิวัฒนาการด้านความต้องการของผู้บริโภคที่กำลังมองหาบ้านพักอาศัย

“หนึ่งในอิทธิพลสำคัญสูงสุดจากภาพรวมของตลาดในปีนี้ได้เกิดขึ้นบนพื้นที่และสถานที่สำหรับรีสอร์ท ที่ซึ่งความต้องการของผู้ซื้อต่างชาติได้นำมาซึ่งแรงกระเพื่อมสำคัญต่อยอดขายวิลล่าระดับลักซ์ชัวรี และจำนวนที่เพิ่มขึ้นของการเปิดตัวโครงการใหม่ๆ ที่ต้องการตอบสนองความต้องการที่กำลังเติบโตขึ้นนี้” อดัม ซัตคลิฟฟ์ (Adam Sutcliffe) ผู้อำนวยการฝ่ายอีเวนต์และการตลาดสากลของ Dot Property กล่าว “ผู้ชนะรางวัล Dot Property Thailand Awards ในปีนี้คือตัวแทนของบริษัทที่ดีที่สุด รวมถึงโครงการของพวกเขา ซึ่งมีส่วนสนับสนุนในการสร้างความต้องการที่เพิ่มขึ้นสูงสุดนี้ รวมถึงยกระดับความคาดหวังให้สูงขึ้นจากผู้ซื้อทั้งจากภายในและต่างประเทศ”

AssetWise คือตัวอย่างอันสมบูรณ์แบบของความพยายามนี้ กับการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียม ใหม่ๆ อาทิ Modiz Avantgarde และ Kave Town Island ที่ได้แสดงออกถึงความเชี่ยวชาญด้านตลาดแข่งขัน คอนโดมิเนียมที่สามารถเข้าถึงได้ของกรุงเทพฯ โดยบริษัทได้เปิดตัวโครงการใหม่เจ็ดโครงการในช่วงครึ่งปีแรก ด้วยมูลค่าถึงเกือบสิบสองพันล้านบาท หรือสูงสุดสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์จากปีต่อปี พร้อมด้วยโครงการใหม่ เพิ่มเติมอีกห้าแห่งที่กำลังอยู่ในแผนการเปิดตัวภายในก่อนสิ้นปีนี้

ขณะเดียวกัน AssetWise ยังได้ประกาศถึงการร่วมทุนทางธุรกิจอันโดดเด่น และสำคัญกับนักพัฒนาชั้นนำในระดับท้องถิ่นของภูเก็ต โดยเป็นพันธมิตรร่วมกับ Botanica Luxury Phuket และ Rhom Bho Property ที่จะได้เห็นถึงการพัฒนาโครงการใหม่ๆ อันโดดเด่นขึ้นบนเกาะ และพิสูจน์ถึงความทุ่มเทของ AssetWise ในการพัฒนาภาคธุรกิจรีสอร์ทอันหรูหรา โดยผลงานอันโดดเด่นนี้ยังได้รับการเฉลิมฉลองจากการครองรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดของ อย่าง Developer of the Year Thailand 2023

“การชนะรางวัล Developer of the Year 2023 ถือเป็นความสำเร็จที่เรารู้สึกภาคภูมิใจอย่างมาก และไม่เพียงสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ แต่ยังรวมถึงการทำงานอย่างหนักของทีมผู้ทุ่มเทของเรา ทั้งยังนับเป็นเครื่องยืนยันถึงภารกิจของเราในการยกระดับมาตรฐานใหม่ของการใช้ชีวิตอันทันสมัย และเติบโตเพื่อกลายเป็นชื่อชั้นนำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย” คุณกรมเชษฐ์​ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแห่ง AssetWise กล่าว “เราจะใช้รางวัลนี้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ ในการเดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานของเรา เพื่อส่งมอบซึ่งบ้านพักอาศัยและพื้นที่ชุมชนที่มีคุณภาพ และขอขอบคุณ Dot Property Group สำหรับการรับรู้ถึงคุณค่านี้”

Property Perfect ยังคงเดินหน้าสร้างความก้าวหน้าในตลาดบ้านพักอาศัยระดับอัลตร้าลักซ์ชัวรี โดยโครงการของพวกเขา อย่าง Lake Legend Chaengwattana ที่เป็นการร่วมทุนกับ Hongkong Land ได้รับรางวัล Best Ultra Luxury Housing Development Bangkok และในโครงการเดียวกันนี้ยังได้รับคัดเลือก โดยการโหวตจากสาธารณชนในฐานะ Thailand People’s Choice Award for Project of the Year 2023 ซึ่งนับเป็นปีที่สองติดต่อกัน ที่โครงการพัฒนาบ้านพักอาศัยระดับลักซ์ชัวรีได้ครอบครองรางวัล People’s Choice Award สะท้อนถึงความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ในด้านคุณสมบัติและงานออกแบบภายในภาคธุรกิจนี้

Developer of The Year Thailand 2023

AssetWise PCL

Thailand People’s Choice Award for Project of the Year 2023

Lake Legend Chaengwattana by Property Perfect and Hongkong Land PCL

รายชื่อผู้ชนะ Dot Property Thailand Awards 2023 Developer

นักพัฒนาจากกรุงเทพฯ ภูเก็ต สมุย เขาใหญ่ เชียงใหม่ หัวหิน และโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) ทั้งหมดได้รับเกียรติจากงานประกาศผลรางวัล Dot Property Thailand Awards 2022 มาแล้ว โดยมี Botanica Luxury Villas และ Anchan Villas ที่เป็นสองผู้ชนะเดิมจากภูเก็ต ขณะที่ผลประกอบการอันน่าประทับใจของ Ornsirin Holding ในปีนี้ ได้รับการเสนอชื่อรับรางวัล Best Developer Chiang Mai ร่วมกับโครงการ The Astra Sky River ของบริษัท ที่ได้รับรางวัล Best Condominium Interior Design Chiang Mai

Best Developer Mid Range Housing Design Bangkok – Peace and Living PLC

Best Housing Developer Bangkok – Villa Kunalai Public Company Limited

Best Developer Chiang Mai – Ornsirin Holding PCL

Best Developer Phuket – Anchan Villas

Best Villa Developer Koh Samui – Sawasdee Pool Villa Co., Ltd

Best Breakthrough Developer Phuket – The Ozone Group Phuket Co., Ltd

Best Housing Developer Eastern Seaboard – Pakdeetrakul Real Estate Co., Ltd

Best Developer Villa Architectural Design Phuket – Garden Atlas Development Co.,Ltd

Best Boutique Villa Developer Hua Hin – PNP Real Estate Co., Ltd

Best Luxury Villa Developer Khao Yai – Oxygen Residence Co., Ltd

Best Breakthrough Developer Khao Yai – Real Maker Pool Villa Co., Ltd

Best Innovative Developer Phuket – Elite Manor Co., Ltd

Best Luxury Villa Developer – Botanica Luxury Phuket Co., Ltd

รายชื่อผู้ชนะ Dot Property Thailand Awards 2023 Project

มีโครงการอันโดดเด่นมากมายที่ได้รับรางวัล ณ งาน Dot Property Thailand Awards 2023 โดยหนึ่งในบรรดาผู้ชนะอันโดดเด่นสูงสุด คือ Best Luxury Villa New Launch Phuket ซึ่งมอบให้แก่ Pavara Khiri Collection by Pavara Development Co., Ltd.

Best Luxury Villa Architectural Design Eastern Seaboard – D Space II Pattaya by A35 Estate Corporation Co.,Ltd

Best Housing Development Chiang Mai – Baan Nirati Chiang Mai by Central Pattana Residence Co., Ltd

Best Lifestyle Condominium Chiang Mai – Hyparc Residence Hangdong by Hylife Developments Co., Ltd

Best Ultra Luxury Villa Development Koh Samui – Kunkhao Tara by Domo Development Co., Ltd

Best Villa Development Cha Am – The Cielo Haus Cha-Am Beach by The Cielo Haus Co., Ltd

Best Beachfront Condominium Eastern Seaboard – Copacabana Beach Jomtien by Copacabana Jomtien Co., Ltd

Best Ultra Luxury Housing Development Bangkok – Lake Legend Chaengwattana by Hongkong Land and Property Perfect PCL

Best Lifestyle Recreation Development Phuket – Sea Heaven Phuket Nai Thon by Bestart Heaven Co., Ltd

Best Affordable Housing Phuket – The Asset Phuket by Asset Pearl Co., Ltd

Best Luxury Villa New Launch Phuket – Pavara Khiri Collection by Pavara Development Co., Ltd

Best Boutique Housing Development Phuket – Walai Layan Villas by Miracle Phuket Co., Ltd

Best Super Luxury Boutique Villa Development Phuket – Avana Luxury Villa by Avana Luxury Villa Co., Ltd

Best Wellness Residential Development Phuket – QAV Life and Residence by RD Property Development Co.,Ltd

รายชื่อผู้ชนะ Dot Property Thailand Awards 2023 Design

การออกแบบได้แสดงถึงบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยผู้ชนะในประเภทเหล่านี้ได้แสดงออกถึงความเอาใจใส่อย่างมิอาจเทียบเคียงได้ในรายละเอียด และความตั้งใจในการคิดและสร้างสรรค์อย่างแตกต่าง

Best Ultra Luxury Housing Development Architectural Design Phuket – The Laytin Villa by Karn Dee Pattana Co., Ltd

Best Luxury Villa Architectural Design Phuket – Pavara Khiri Collection by Pavara Development Co., Ltd

Best Pool Villa Boutique Design Phuket – Maison Sky Villas by Maison Property Phuket Co., Ltd

Best Landscape Architectural Design Phuket – Garden Atlas Bayview Makham Bay by Garden Atlas Development Co.,Ltd

Best Luxury Villa Interior Design Phuket – Pavara Khiri Collection by Pavara Development Co., Ltd

Best Residential Lifestyle Design Bangkok – Cherea Vicinity Ratchaphruek – Jetsadabodin by Peace and Living PLC

Best Housing Landscape Architectural Design Bangkok – Silverlake Vind by Everland Public Company Limited

Best Beach Villa Architectural Design Cha Am – Casa Contento x Contenta by Casa Moderna Co., Ltd

Best Ultra Luxury Villa Architectural Design Koh Samui – Keeree Tara by Domo Development Co., Ltd

Best Villa Architectural Design Khao Yai – Casa Vacanza Khaoyai by KPN Residence Co., Ltd

Best Condominium Interior Design Chiang Mai – The Astra Sky River by Ornsirin Holding PCL

Best Luxury Villa Development Hua Hin – La Felice Villa Hua Hin by PNP Real Estate Co., Ltd

Best Luxury Villa Development Khao Yai – Oxygen Grand Hills Khao Yai by Oxygen Residence Co., Ltd

Special Recognition Awards for Luxury Design

Anchan Villas

Thailand’s Best Real Estate Agencies 2023

เอเจนซีด้านอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นส่วนเชื่อมโยงอันเป็นหัวใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่ยังมอบซึ่งการบริการที่จำเป็นอื่นๆ ซึ่งมีส่วนสนับสนุนภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้มีชีวิตชีวา การเฉลิมฉลองให้กับการทำงานของพวกเขาคืออีกแง่มุมหนึ่งที่ทำให้ Dot Property Thailand Awards นั้นโดดเด่น โดยมีสองเอเจนซีที่ได้รับการยกย่องจากการอ้างอิงของลูกค้า และการใช้ข้อมูลจากเครือข่าย Dot Property Group ในการสร้างความเชื่อมโยงที่สัมพันธ์กับปริมาณ เวลาในการตอบสนอง และอัตราการปิดการขาย

Skyluke Property 88 Co., Ltd

The Best Property Agent Co., Ltd

งานเลี้ยงเฉลิมฉลองได้จัดขึ้น ณ โรงแรม Park Hyatt Bangkok อันทรงเกียรติ พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติจากอุตสาหกรรมอสังหาฯ และเป็นดาวเด่นสูงสุดและดีที่สุดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 350 คนได้เข้าร่วมงานในปีนี้

Dot Property Thailand Awards 2023 ขอขอบคุณ Savills Thailand และ CEO Mr Robert Collins ในการทำหน้าที่ Awards Consultants อย่างเป็นทางการอีกครั้งสำหรับปีนี้ รวมถึงขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับพันธมิตรสถานที่จัดงานอย่างเป็นทางการของโรงแรม Park Hyatt Bangkok และผู้ร่วมสนับสนุน VIP Transportation อย่าง Mercedes-Benz Primus Autohaus ในการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

Dot Property Southeast Asia Awards ได้วางกำหนดการการจัดงานไว้ในเดือนธันวาคม 2566 ณ กรุงเทพฯ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน สามารถส่งอีเมล์มาได้ที่ [email protected]