แจกผ้าพันคอ Limited Edition น้องหมาน้องแมว ฉลอง ‘วันสุนัขโลก’

2 วันสุดท้าย รีบมา! เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ แจกฟรีผ้าพันคอ Limited Edition สุดคิ้วท์สำหรับน้องหมาน้องแมว ฉลอง ‘วันสุนัขโลก’ วันนี้ – 31 ส.ค. 66

กรุงเทพฯ – เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ ฉลองเดือนแห่งสัตว์เลี้ยงและวันสุนัขโลก จัดกิจกรรม รับฟรี! ผ้าพันคอสุดคิ้วท์สำหรับน้องๆ 4 ขา ดีไซน์ Limited Edition #ลูกฉันต้องมี ชวนทาสหมาทาสแมว ร่วมกิจกรรมในเพจ Facebook : Central Westville โพสต์รูปสัตว์เลี้ยงแสนรักและแนะนำตัวใต้โพสต์ ‘วันสุนัขโลก’ โชว์ความน่ารักสดใสให้ทุกคนตกหลุมรัก และลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น Central Life X เพื่อรับคูปอง และนำมารับผ้าพันคอได้ในวันที่ 29 พ.ย. – 5 ธค. 66 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์วิลล์

ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อรับฟรี ผ้าพันคอสุดคิ้วท์

ลงทะเบียนเพื่อรับคูปอง ผ่านลิ้งค์ >> https://bit.ly/3QNtNNz กด Like กด Share โพสต์วันสุนัขโลก และ Comment รูปน้องๆ พร้อมแนะนำตัวใต้โพสนี้ >> https://bit.ly/3KOrGoY กดติดตาม เพจ Central Westville ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ 26 – 31 ส.ค. 66 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด (*จำนวนจำกัด 500 ผืน, จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน /1 สิทธิ์) โชว์คูปองเพื่อรับผ้าพันคอได้ที่จุด redemption ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 66

เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ (Central Westville) ศูนย์การค้าต้นแบบ Semi-Outdoor and Low Carbon Mall แลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่เตรียมพลิกโฉมย่านราชพฤกษ์ ปักหมุดเป็น destination for all เพื่อการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบทุกมิติ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมือง ไปพร้อมกับการบาลานซ์ชีวิต ใกล้ชิดธรรมชาติ จอยกับไลฟ์สไตล์ที่ชอบ พร้อมแชร์ความสุข สนุกไปด้วยกันกับ Petsumer ให้คุณพาสัตว์เลี้ยงแสนรักมากินข้าวที่ร้านอาหาร Pet-Friendly เดินเล่นด้วยกันในโซน Semi-Outdoor และโซน Buddy Yard ใช้ชีวิตให้เต็มอิ่มกับเพื่อนซี้รู้ใจ พร้อมช้อปสินค้าสัตว์เลี้ยงครบครันได้ที่ร้าน Pet ‘n Me แล้วพบกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ (เปิด 29 พ.ย. นี้) เตรียมอุ้ง 4 ขาให้พร้อม แล้วพบกัน 29 พฤศจิกายน 66 นี้