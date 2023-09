“สัมมากร” เดินเกมรุกลุยตลาดบ้านลักซ์ชัวรีกลางเมืองที่เข้าใจ Insight คนไทยมากที่สุด

เปิดกลยุทธ์ 5 จุดแข็ง ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มครอบครัวในยุคปัจจุบัน

เดินหน้าสานต่อความสำเร็จด้วยโครงการ “พาร์ค เฮอริเทจ พัฒนาการ”

พร้อมเปิดตัวหนังโฆษณาสุดสร้างสรรค์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Book of the UNKNOWN”

หลังเปิดเกมลุยตลาดบ้านหรูไปเมื่อปลายปี 2564 กับโครงการโพรวิเดนซ์ เลน เอกมัย-รามอินทรา ซึ่งได้ผลตอบรับดีเกินคาดและปิดโครงการไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับดีเวลล็อปเปอร์รายใหญ่ที่อยู่มานานกว่า 53 ปี อย่าง “สัมมากร” โดยขณะนี้ได้เดินหน้าพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวระดับลักซ์ชัวรี “พาร์ค เฮอริเทจ พัฒนาการ” และประกาศตั้งเป้าปิดโครงการกลางปี 2567 โดยล่าสุด “สัมมากร” ได้เปิดตัวหนังโฆษณาสุดสร้างสรรค์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Book of the UNKNOWN”

ณพน เจนธรรมนุกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบันคนส่วนใหญ่เริ่มมองหาบ้านที่สามารถตอบโจทย์การอยู่อาศัยแบบครอบครัวใหญ่ได้ เราจึงอยากใช้ประสบการณ์กว่า 53 ปี ในการเป็นดีเวลล็อปเปอร์เข้ามาพัฒนาตรงนี้ด้วยจุดแข็งของแบรนด์ที่สร้างบ้านจากความเข้าใจในวิถีชีวิตของคนไทยอย่างแท้จริงที่ผสมผสานความโมเดิร์นเข้าไปในงานดีไซน์เพื่อการอยู่อาศัยในระยะยาว โดยจากพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านของผู้บริโภคในปัจจุบันนี้จะคำนึงถึงอนาคตมากขึ้นเเละให้ความสำคัญกับเรื่องทำเล รวมถึงการจัดสรรพื้นที่ภายในบ้านให้ตอบโจทย์กับการอยู่อาศัยมากขึ้น อย่างโครงการ พาร์ค เฮอริเทจ พัฒนาการ ที่กำลังพัฒนาอยู่ตอนนี้เป็นโครงการบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ และอยู่ใจกลางเมืองใกล้ย่านเอกมัย ทองหล่อ ซึ่งหาได้ค่อนข้างยากในตอนนี้”

จากจุดแข็งของ “สัมมากร” ที่เข้าใจในพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนไทย จึงพัฒนาการออกแบบบ้านให้เหมาะกับความต้องการใช้งานของทุกคน แม้ว่าผู้อยู่อาศัยจะมีไลฟ์สไตล์และกิจกรรมที่แตกต่างกัน ผ่านการใช้ 5 กลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ บ้านคุณภาพที่ไว้วางใจได้ จากการคัดเลือกวัสดุ ความแข็งแรง ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค ให้บ้านเป็นพื้นที่ของทุกคนในครอบครัว จากกลุ่มลูกค้าหลักที่เป็นวัยทำงาน และอยู่อาศัยเป็นครอบครัว สัมมากรจึงมีการออกแบบฟังก์ชั่นการอยู่อาศัยให้ตอบโจทย์คนทุกเจเนอเรชั่น บ้านที่ดีมาพร้อมกับสังคมที่ดี จากการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ดี ไม่ว่าจะเป็น ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ไปจนถึงการดูแลระเบียบกฎเกณฑ์การอยู่อาศัยร่วมกันภายในหมู่บ้าน เติมเต็มบ้านให้มีชีวิตด้วยพื้นที่สีเขียว ทุกโครงการของสัมมากร ถูกออกแบบให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยจัดสรรให้มีพื้นที่สีเขียวมากกว่าที่กฎหมายกำหนด ทำเลทองด้วยไลฟ์สไตล์อันลงตัว ที่ตอบโจทย์เรื่องความสะดวกสบายในการเดินทาง เชื่อมต่อกับทางด่วน หรือใกล้โครงการรถไฟฟ้า เพื่อให้บ้านสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยได้อย่างลงตัว

สำหรับโครงการ “พาร์ค เฮอริเทจ พัฒนาการ” เมกะโปรเจ็คที่กำลังพัฒนาอยู่ตอนนี้ “สัมมากร” ต้องการมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าระดับ Upper-class ในกลุ่ม Young Successor ที่มีครอบครัว เป็นคนรุ่นใหม่ และกำลังมองหาบ้านในทำเลใกล้เมือง ที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตได้ ด้วยการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวระดับลักซ์ชัวรีสไตล์โมเดิร์นคลาสสิก 3 ชั้น ที่อยู่อาศัย

ท่ามกลางธรรมชาติ ในบรรยากาศเงียบสงบเเละมีความเป็นส่วนตัว บนทำเลศักยภาพสุดยอดมาสเตอร์พีซในซอยพัฒนาการ 20 ที่สามารถเชื่อมต่อใจกลางเมืองเพียง 4 กิโลเมตรถึงทองหล่อ และ 1.7 กิโลเมตรถึงทางด่วนฉลองรัชฯ เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยเป็นครอบครัวหรือลงทุนในระยะยาว จากการออกแบบโดยสถาบันอาศรมศิลป์ที่ผสมผสานแรงบันดาลใจจากธรรมชาติเข้ากับการออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมสไตล์โมเดิร์นคลาสสิก เพื่อตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตของครอบครัวที่ต้องการวางแผนอนาคตให้ลูกหลาน เอกสิทธิ์เฉพาะ 32 ครอบครัวเท่านั้น พร้อมลิฟต์และสระว่ายน้ำส่วนตัว และการวางผังบ้านแบบเรียงเป็นแนวเดี่ยว แบ่งเป็นคลัสเตอร์ โซน (Cluster Zone) ที่แต่ละโซนมีจำนวนเพียงไม่กี่หลัง และหลังบ้านไม่ชนกับบ้านอื่น เพื่อความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัย รวมถึงอุโมงค์ต้นไม้ที่ปกคลุมทอดยาวไปกับถนนหลักและสวนส่วนกลาง The Heritage Garden พื้นที่สีเขียวภายในโครงการเปรียบเสมือนแหล่งโอเอซิสใจกลางเมือง พร้อมคลับเฮ้าส์ขนาดใหญ่และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็น สระว่ายน้ำขนาดใหญ่, สระว่ายน้ำเด็ก, ฟิตเนส, Golf simulator และ Business lounge และรายล้อมไปด้วยแหล่งไลฟ์สไตล์ระดับไฮเอนด์ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการการใช้ชีวิตสำหรับคนเมือง โดย “พาร์ค เฮอริเทจ พัฒนาการ” ราคาเริ่มต้นที่ 59 ล้านบาท – 98 ล้านบาท

โดยล่าสุด “สัมมากร” ได้เปิดตัวแคมเปญหนังโฆษณาที่มุ่งสื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคเพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้ผู้บริโภคได้เข้าใจถึงแบรนด์ “พาร์ค เฮอริเทจ” และความพิถีพิถันในการสร้างบ้านของสัมมากรอย่างแท้จริง ในคอนเซ็ปต์ “The Book of the UNKNOWN” หนังสือที่รวบรวมสิ่งต่างๆ จากไลฟ์สไตล์ที่ลุ่มลึก โดยใช้ชื่อว่า “32” Thirty two undeniable objects, Ideals for Living. โดยหนังจะถูกเล่าผ่านของใช้ ของสะสม ที่มีความพิเศษและสร้างสุนทรียภาพให้คุณค่าทางจิตใจ ผ่านมุมต่างๆ ของบ้าน จำนวน 32 ชิ้น อาทิ รองเท้าระดับตำนาน German Army Trainer, นิยามแห่งความหรูหราอย่างสลิปเปอร์ Charvet Slippers, กางเกงยีนส์รุ่นคลาสสิก Levi’s 501, นาฬิกา Rolex 1016 Explorer เรือนเวลาในอุดมคติของเจมส์ บอนด์, Mies van der Rohe’s MR 10 Chair เก้าอี้ที่เปรียบเสมือนชิ้นงานศิลปะอันน่าหลงใหล และอีกมากมาย ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความพิถีพิถันและคุณค่าของการสะสม เฉกเช่นเดียวกันกับบ้านของ “พาร์ค เฮอริเทจ” ที่จะสามารถส่งต่อไปยังรุ่นสู่รุ่นได้ https://www.youtube.com/watch?v=887Mqclplf8

นอกจากนี้ “สัมมากร” ยังเผยว่าในอนาคตจะมีแผนพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวระดับลักซ์ชัวรีเพิ่มขึ้นอีกแน่นอน สำหรับ “พาร์ค เฮอริเทจ พัฒนาการ” สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://bit.ly/3Dx277z หรือโทร.1427 และติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.sammakorn.co.th/ พร้อมพบกับโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสูงสุด 2,000,000 บาท และสิทธิพิเศษแพ็กเกจสุขภาพจากโรงพยาบาลสมิติเวชมูลค่ากว่า 200,000 บาท