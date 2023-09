ซูซูกิ มุ่งมั่นขับเคลื่อนความสุขสู่ผู้ด้อยโอกาส

ซูซูกิ มุ่งมั่นขับเคลื่อนความสุขสู่ผู้ด้อยโอกาสจับมือพันธมิตรร่วมอุดมการณ์ตอบแทนคนไทยและสังคมไทย ลงพื้นที่สร้างประโยชน์เพื่อคนไร้บ้าน พร้อมขนรถส่งความสุข SUZUKI CARRY ร่วมทำกิจกรรมดี

จากแนวคิดของโครงการ SUZUKI Cause We Care “เหนือกว่าความใส่ใจ คือความเข้าใจทุกความต้องการ” ซึ่งเป็นเหมือนดีเอ็นเอที่ผลักดันให้ซูซูกิ มอเตอร์ ประเทศไทย มุ่งหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างไม่หยุดยั้ง ล่าสุดได้จับมือกับพันธมิตรร่วมอุดมการณ์ อย่าง กรุงเทพมหานคร, มูลนิธิกระจกเงา, Otteri, บุญถาวร และ We Chef ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม “เปิดตัวห้องน้ำสำหรับคนไร้บ้าน” โดยถือโอกาสนำรถขนส่งความสุข SUZUKI CARRY ที่ดัดแปลงเป็น SUZUKI CARRY BARBER TRUCK รถตัดผมเคลื่อนที่ ไปร่วมให้บริการตัดผมให้แก่คนไร้บ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ SUZUKI CARRY FOOD TRUCK รถอาหารติดล้อ ไปบริการความอร่อยอิ่มท้องให้แก่คนไร้บ้านและผู้ที่มาร่วมงาน ณ บริเวณ สดชื่นสถาน ใต้สะพานปิ่นเกล้า

นายวัลลภ ตรีฤกษ์งาม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์ของ ‘ซูซูกิ’ ที่ตระหนักอยู่เสมอว่า สังคมที่ดีคือสังคมที่มีการช่วยเหลือแบ่งปัน จึงมีแนวคิดอันสำคัญว่า ซูซูกิ จะไม่ใช่แค่เพียงผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ แต่ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และช่วยเหลือสังคมไทยให้เติบโตเคียงคู่กันไปได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการริเริ่มโครงการ ‘SUZUKI Cause We Care-เหนือกว่าความใส่ใจ คือความเข้าใจทุกความต้องการ’ ขึ้นมานั้น เป็นการเน้นย้ำถึงสิ่งที่เรามุ่งมั่นที่จะตอบแทนคนไทยและสังคมไทยอย่างแท้จริง

“ด้วยแนวคิด CAUSE WE CARE – เหนือกว่าความใส่ใจ คือความเข้าใจทุกความต้องการ ซึ่งเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นมาโดยตลอด เป็นแรงผลักดันสำคัญให้เราไม่หยุดสานต่อเจตนารมณ์อันดีเพื่อสังคมและผู้คน จุดประกายให้นำมาสู่โครงการ SUZUKI CARRY Your Dream CARRY Your Life ที่นำรถกระบะบรรทุกอเนกประสงค์ SUZUKI CARRY มาดัดแปลงเป็นร้านตัดผมเคลื่อนที่เพื่อออกไปร่วมกิจกรรมตัดผมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งออกตระเวนให้บริการตัดผมแก่ประชาชนมาแล้วทั่วประเทศ เมื่อทราบว่ามีการจัดกิจกรรมเพื่อคนไร้บ้าน เราจึงไม่ลังเลที่จะจับมือกับพันธมิตรร่วมอุดมการณ์อย่าง กรุงเทพมหานคร, มูลนิธิกระจกเงา, Otteri, บุญถาวร และ We Chef ในการลงพื้นที่เพื่อไปทำประโยชน์ขับเคลื่อนความสุขสู่คนไร้บ้านในครั้งนี้”

“ในขณะเดียวกัน เราก็ได้รับการจดจำในฐานะผู้นำด้านรถเพื่อธุรกิจ Food Truck หรือธุรกิจติดล้อ พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางฝันของผู้ประกอบการจนไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งการที่มีบูธของธุรกิจติดล้อจาก SUZUKI CARRY มาร่วมงานด้วยในครั้งนี้ ก็เหมือนเป็นการบอกว่า เรามีจิตวิญญาณหนึ่งร่วมกัน คือพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการยึดมั่นภารกิจช่วยเหลือสังคม พร้อมกับการช่วยพัฒนาธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SME ในรูปแบบแฟรนไชส์ ที่มีการขยายตลาดและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในอนาคตอันใกล้ เรากำลังจะมีโครงการที่สนับสนุนผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยไทย ได้มีโอกาสสร้างความมั่นคงทางอาชีพด้วยการผลักดันความฝันของตัวเองให้เป็นจริง ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ซูซูกิมุ่งมั่นพัฒนาตลอดมาควบคู่ไปกับการอยู่เคียงข้างชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน”

สำหรับกิจกรรม “เปิดตัวห้องน้ำสำหรับคนไร้บ้าน” เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, มูลนิธิกระจกเงา, Otteri, SUZUKI, บุญถาวร และ We Chef สร้างสรรค์ขึ้นจากความตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาการเข้าถึงห้องอาบน้ำและสุขาของคนไร้บ้าน ที่ควรเป็นสุขอนามัยขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณ สดชื่นสถาน ห้องน้ำสำหรับคนไร้บ้าน ใต้สะพานปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร