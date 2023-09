“LINNA Clinic” คว้า 2 รางวัล Best Face Lifting Technique (HIFU) และ Best Anti-Aging (IV Therapy) Center ในงาน The Thailanders Best Medical Skin and Wellness 2023 for Charity ตอกย้ำบริการด้านความงาม

คุณกุศลิน ลัญจกรกุล ผู้บริหารสาวมากประสบการณ์ในแวดวงความงามกว่า 10 ปี เจ้าของ LINNA Clinic (ลินนา คลินิก) เข้ารับรางวัล Best Face Lifting Technique (HIFU) และ Best Anti-Aging (IV Therapy) Center ในงาน The Thailanders Best Medical Skin and Wellness 2023 for Charity to Support Faculty of Medicine, Chulalongkorn University ที่จัดขึ้น ณ โรงแรม Park Hyatt Bangkok โดยนิตยสาร Thailanders เมื่อเร็วๆ นี้ แสดงถึงความมีมาตรฐานการให้บริการด้านความงามของ LINNA Clinic (ลินนา คลินิก) ด้วยการคว้าถึง 2 รางวัลยอดเยี่ยม เพื่อตอกย้ำด้านการดูแลผิวหน้าด้วยนวัตกรรม HIFU รูปแบบใหม่ล่าสุด และด้าน สุขภาพ เวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging) ด้วย Personalized IV Therapy ทั้งนี้ภายในงานมี นักแสดง เซเลบ คนดังมากมาย ตบเท้าเข้าร่วมงาน นำโดยคุณอมรสิริ บุญญสิทธิ์ (คุณจ๋า) Managing Director /Editor-in-Chief of The Thailanders , คุณศุภมาส ลักษณวิศิษฏ์ (คุณมีมี่), คุณแอนนา เสืองามเอี่ยม (Miss Universe Thailand 2022) เป็นต้น

LINNA HIFU 8D และ Personalized IV Therapy หัตถการฟื้นบำรุงผิว และการชะลอวัย (Anti-Aging)

หัตถการดูแลผิวให้อ่อนเยาว์ที่มีความพิเศษและได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานของลินนา คลินิก คือ HIFU (High Intensity Focus Ultrasound) แบบ MMFU (Micro & Macro Focused Ultrasound) ตัวช่วยยกกระชับผิวอย่างปลอดภัย ด้วยการใช้คลื่นอัลตราซาวนด์ความเข้มข้นสูง (Ultrasound) ยิงลงลึกถึงผิวชั้น SMAS เครื่อง LINNA HIFU นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากประเทศเกาหลีใต้ที่ใช้การปล่อยคลื่นพลังงานแบบ Single Dot ผสานเทคนิคการยกกระชับแบบเวกเตอร์ 8D จึงกระจายพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น หน้าผาก หางตา ร่องน้ำตา ร่องแก้มหรือมุมปาก และที่สำคัญคือมีนวัตกรรม TDT Technology จึงเป็นการทำ HIFU ที่เจ็บน้อยลง นอกไปจากนี้ LINNA Clinic (ลินนา คลินิก) ยังมีบริการ Personalized IV Therapy ในการดูแลสุขภาพและออกแบบโปรแกรมการรักษาตามความต้องการเฉพาะรายบุคคลด้วยการเติมวิตามินและแร่ธาตุสำคัญที่บกพร่องไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง

สู่ปีที่ 7 ของ LINNA Clinic (ลินนา คลินิก) กับการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ LINNA Clinic (ลินนา คลินิก) เปิดให้บริการดูแลผิวหน้า สุขภาพ และเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging) เรามุ่งมั่นให้ความสำคัญด้านมาตรฐานและความปลอดภัยเสมอมา ทั้งการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับสากลและมาตรฐาน อย. ประเทศไทย พร้อมดูแลทุกขั้นตอนโดยทีมแพทย์ มีการออกแบบโปรแกรมความงามและสุขภาพที่เหมาะสม สู่การแก้ไขปัญหาตามขั้นตอน

LINNA Clinic (ลินนา คลินิก) ตั้งอยู่ที่เลียบด่วน ซ.โยธินพัฒนา สนใจปรึกษา ติดต่อเรา โทร 02-515-1158 หรือแอด LINE Official: @linnaclinic สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.linnaclinic.com