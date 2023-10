สายกรีนห้ามพลาด! PASAYA ชวนร่วมงาน Sustainability Expo 2023

ย้ำความเป็นธุรกิจเพื่อความยั่งยืนลำดับแรก ๆ ของไทย จุดประกายแนวคิด “สมดุลชีวิตเพื่อโลกที่ดีกว่า”

PASAYA (พาซาญ่า) ชวนคนไทยหัวใจสีเขียวเข้าร่วมงาน Sustainability Expo 2023 (SX Expo 2023) มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ที่มาในคอนเซ็ปต์ “Good Balance, Better World” สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับปรัชญาของ PASAYA ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าและโลกใบนี้ ก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนเป็นผู้นำธุรกิจเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนลำดับแรก ๆ ของไทย ที่พัฒนาเทคโนโลยีในการทอผ้าภายใน Green Factory ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการปลูกป่าเพื่อคืนพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน

ภายในงาน PASAYA เลือกที่จะสื่อสารผ่านแนวคิดที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในวิถีชีวิตแบบยั่งยืน สมดุล และศิลปะแห่งการใช้ชีวิตที่กลมกลืนกับธรรมชาติ เพราะสิ่งที่เยียวยาโลกใบนี้จะเยียวยามนุษย์ได้เช่นกัน นำเสนอผ่านลวดลายบนผ้าทอที่ดึงคาแรคเตอร์ของสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์มาถ่ายทอด ย้ำเตือนว่า ทุกการกระทำของมนุษย์มีผลต่อโลกและสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ผ่านการดีไซน์ผลิตภัณท์ออกมาในรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน ที่ผลิตจากวัสดุและเส้นใยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการออกแบบเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืนรวมถึงการนำกลับมาใช้ใหม่

อีกหนึ่งไฮไลต์พิเศษของปีคือ PASAYA ร่วมมือกับ 2 ศิลปินไทยหัวใจรักษ์โลกอย่าง เอ๋-วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ Social Activist Artist เจ้าของผลงานศิลปะจากขยะเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สังคม สร้างชิ้นงาน‘ พาร์ทิชันเต่ามะเฟืองจากวัสดุเหลือใช้ภายในโรงงาน PASAYA’ เพื่อสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยาผืนทะเลไทยด้วยลวดลายเต่ามะเฟือง

และ นุ้ย-วรรณิสา ถามะนาศาสตร์ ศิลปินยุคใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นและความเป็นจิตอาสาเต็มตัว ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนผืนผ้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสัตว์ใกล้สูญพันธ์จากฝีมือของมนุษย์ ผสมผสานเทคนิคการทอผ้าขั้นสูงของ PASAYA

นอกจากนี้ PASAYA ยังชวนผู้สนใจร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ “อยู่อย่างไรให้เป็นสุข? บนโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา” (How to live better life in an ever changing world?) วันศุกร์ที่ 6 ต.ค. 2566 เวลา 15.00-16.00 น. ณ Hall 3 โซน Better Living นำโดย คุณรติยา จันทรเทียร Managing Director, PASAYA ร่วมด้วย เอ๋-วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์, ต๊ะ-พิภู พุ่มแก้วกล้า ผู้ประกาศข่าว และ โน๊ต-วัชรบูล ลี้สุวรรณ นักแสดง และนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดหลัก 2 ประเด็นคือ

1.Sustainable Living With Eco: การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยสิ่งแวดล้อม-ความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีวิตเชิงนิเวศและความเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริมการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ และวิถีชีวิตที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตที่มีความสุขยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมความคิดริเริ่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับบุคคล ชุมชน และระดับโลก

2.Nurturing Mental Health and Well-being: การบำรุงสุขภาพจิตใจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพจิต ส่งเสริมการมีสติและการดูแลตนเองเพื่อการจัดการกับความเครียด รวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์และจิตใจ

ภายในงาน PASAYA ยังจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการ “Mission for the World ปี 2023” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ผ่านกิจกรรมการปลูกป่าภายในโรงงาน (Green Factory) ที่จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2566 จำนวน 488 ต้น และวันที่ 15 ส.ค. 2566 ได้ทำการปลูกต้นไม้ภายในพิพิธภัณฑ์แม่เพิ่มอีก 1,500 ต้น โดยมุ่งหวังจะปลูกต้นไม้ภายในโรงงาน 100 ไร่ ภายในปี 2025 เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 300 ตันต่อปี

ไม่เพียงเท่านี้ คุณจะได้พบกับธุรกิจเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของโลก เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ พร้อมความพยายามกอบกู้ฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศของโลก เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero)

นอกจากนี้ PASAYA ยังชวนคนไทยร่วมกันปลูกต้นไม้และช็อปจุใจไปกับ PASAYA Grand Sale 2023 ในคอนเซ็ปต์ “Give Good Fest” ร่วมกันดูแล Good Health I เอ็นจอย Good Life I ส่งต่อ Good Gifts และร่วมสร้าง Good World ไปด้วยกันได้ที่ PASAYA Flagship Store Siam Paragon และ PASAYA Factory Outlet จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 2566 – 7 ม.ค. 2567 ติดตามรายละเอียดได้ที่ >> https://www.facebook.com/PASAYA.shop

นับถอยหลังสู่มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน และเตรียมพบกับผลิตภัณฑ์คุณภาพดีที่หลายคนชื่นชอบของ PASAYA ได้แล้วที่โซน ‘Better Living’ ในงาน SX Expo 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 29 ก.ย. – 8 ต.ค. 2566 โซนนิทรรศการหลัก ชั้น G เริ่มวันที่ 2 – 8 ตุลาคม 2566 (เวลา 10:00-20:00 น.) บอกเลยสายกรีนไม่ควรพลาด!