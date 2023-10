คัมพารี โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์จัดงาน“Negroni Week Opening Night”

แดลเนียล ชวาล์บ กรรมการผู้จัดการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย – CAMPARI GROUP (2 จากซ้าย) และ ฟิลิป บิสชอฟ ผู้จัดการฝ่ายเครื่องดื่ม (3 จากขวา) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “Negroni Week Opening Night” การกุศลฉลองครบรอบ 11 ปีในประเทศไทย ณ BKK Social Club บาร์ลำดับที่ 14 ในรายชื่อบาร์ที่ดีที่สุด 50 แห่งของโลกประจำปี 2565 โดยในงานได้รับเกียรติจากมิกโซโลจิสต์รับเชิญพิเศษอย่าง “จอร์โจ้ บาร์จิอานี่” (Giorgio Bargiani) 1757 Vermouth di Torino Global Brand Advocate กับตำแหน่ง International Bartender of the Year จาก The Connaught Bar ในกรุงลอนดอน โดยได้รับการโหวตให้เป็นบาร์ที่ดีที่สุดในโลกเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน โดยรายได้จากการระดมทุนจะมอบให้กับ Slow Food องค์กรการเคลื่อนไหวระดับโลกสู่ชุมชนท้องถิ่นและการรณรงค์ด้านวัฒนธรรมอาหารที่ดำเนินการในกว่า 160 ประเทศทั่วโลก พันธมิตรเพื่อการกุศล โดยมี คาร์ล่า ปอร์เทอร์, พิตต้า ณ พัทลุง, ณัชชา โอภากุล และอาโนลด์ ชอนเฟลเดอร์: ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อัลเคมี่ ประเทศไทยร่วมงาน.

1757 Vermouth di Torino (Cinzano) Masterclasses

จอร์โจ้ บาร์จิอานี่ (Giorgio Bargiani) Global Advocate for 1757 Cinzano Vermouth di Torino จะเป็นบาร์เทนเดอร์รับเชิญผสมค็อกเทล NEGRONI ให้ลิ้มลองกันที่ BKK Social Club แล้ว เขายังให้เกียรติจัดมาสเตอร์คลาสสุดพิเศษเกี่ยวกับเหล้าเวอร์มุธ ณ โรงแรมโฟร์ซีซันส์ ตั้งแต่ 13.00-15.00 น.

Giorgio Bargiani คือหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลในวงการมิกโซโลจิสต์ระดับโลกที่มีผลงานเป็นที่จดจำมากมาย คว้ารางวัลมากมาย เช่น Best International Bartender of the Year ของ Tales of The Cocktail Spirited Award 2023, Best Italian Bartender Abroad ของ Bargiornale Awards 2020 และได้รับการคัดเลือกให้ติดในลิสต์ 30 Under 30 ของ Code Hospitality ในปี 2019 ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ในวงการบาร์และร้านอาหาร Giorgio มุ่งมั่นที่จะให้ความรู้แก่เพื่อนพ้องชาวบาร์เทนเดอร์ ผ่านทางเหล้า 1757 Vermouth di Torino และแบรนด์ Cinzano แบรนด์สุราที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาวและเปรียบดั่งสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมของชาวอิตาเลียน

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมตลอด Negroni Week 2023 ได้ที่ http://www.negroniweek.com หรือติดตามแฮชแท็ก #NegroniWeek2023 #Camparinegroni #Negroni #Campari #Imbibe @Campariofficial บนโซเชียลมีเดีย

