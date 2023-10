วันที่ 29 กันยายน 2566 นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิดงาน “TOGETHER WE CAN, Create the Sustainable World with GSEE และมอบโล่ และ Certificate สำหรับสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน GSEE ประจำปี 2023 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน PEA ผู้แทนจากหน่วยงานและสถานประกอบการ ร่วมงาน ณ ห้อง Magic 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดงาน “TOGETHER WE CAN, Create the Sustainable World with GSEE” เพื่อผลักดันการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย PEA เชิญชวนให้หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ารับการประเมินมาตรฐาน GSEE (Global Sustainable Energy and Environment) เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ มาตรฐาน GSEE ที่ PEA จัดทำขึ้นเพื่อประเมินสถานประกอบการ 3 ประเภท คือ ประเภทอาคาร ประเภทอุตสาหกรรม และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือ VSPP โดยเกณฑ์ของมาตรฐาน GSEE ได้แบ่งเกณฑ์ชี้วัดสมรรถนะที่สำคัญออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นผู้นำ (Leaderships) ด้านสมรรถนะพลังงาน (Energy Performance) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Issue) ด้านนวัตกรรม (Innovation) ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้านพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) และด้านวัฒนธรรมความยั่งยืน (Sustainability Culture) โดย PEA ส่งเสริมเกณฑ์มาตรฐาน GSEE ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ สามารถขอรับการตรวจประเมินจากผู้ประเมินเกณฑ์มาตรฐาน GSEE ซึ่งองค์กรที่มีผลการประเมินในระดับ Gold หรือ Platinum จะได้รับตราสัญลักษณ์ GSEE ไปประกอบในสินค้าหรือบริการ

สำหรับสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน GSEE ประจำปี 2023 มีดังนี้

ระดับ Platinum ต้องได้รับคะแนนการประเมิน 4.51-5.00

1) บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขาบางพลี

2) บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โรงงานอาหารสัตว์สงขลา

3) บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับ Gold ต้องได้รับคะแนนการประเมิน 4.01-4.50

1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2) อาคาร คิง เพาเวอร์ พัทยา คอมเพล็กซ์

3) โรงพยาบาลพญาไท 3

4) บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขานครอินทร์

5) บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด









ข่าว/ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร