MQDC จัดมหกรรม “MQDC Well Living Expo”

ขนทัพที่อยู่อาศัยหลากแบรนด์มูลค่าโครงการระดับแสนล้าน พร้อมข้อเสนอพิเศษสุด

3 ตุลาคม 2566, กรุงเทพฯ – MQDC (บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ เตรียมจัดงาน ‘MQDC Well Living Expo’ สุดยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 3 ทศวรรษ ขนทัพแบรนด์ที่อยู่อาศัยในเครือ MQDC มูลค่าแสนล้านมานำเสนอในงานภายใต้พันธกิจ MQDC “For All Well-being” หรือการสร้างความสุข ให้ทุกชีวิตอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด พร้อมแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมความยั่งยืน เพื่อนำมาพัฒนาที่อยู่อาศัย (Sustainnovation) โดยมหกรรม MQDC Well Living Expo จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 ถึง 15 ตุลาคมที่จะถึงนี้ บริเวณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

นายอัษฎา แก้วเขียว ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท MQDC กล่าวว่าการจัดงาน MQDC Well Living Expo บริษัทจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 30 ปีนับแต่ก่อตั้งมา เนื่องจากเห็นว่าที่ผ่านมา MQDC พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แนวคิด “For All Well-Being” มาโดยตลอด ซึ่งแต่ละโครงการผ่านการออกแบบภายใต้แนวคิดความยั่งยืนตามหลักการ “Sustainnovation” หรือนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ที่ MQDC ทุ่มเทคิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อการอยู่อาศัยที่ดีและยั่งยืนแก่ทุกสรรพสิ่ง ทางบริษัทจึงรวบรวมโครงการเหล่านี้มานำเสนอให้ลูกบ้านและผู้คน ได้เห็นวิสัยทัศน์ การสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อความยั่งยืนในแบบ MQDC อย่างแท้จริง

“ทุกโครงการของเราเกิดจากความตั้งใจและใส่ใจในรายละเอียดทุกมิติ ตามแนวทางของ MQDC ที่เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินงานตามเป้าประสงค์หรือ purpose-driven หรือการพัฒนาโครงการด้วยเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาโครงการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีแก่ทุกสรรพสิ่ง และนั่นทำให้เราเป็นผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยเพียงรายเดียวที่สามารถมอบการดูแล 30 ปี warranty ให้กับลูกบ้านได้” นายอัษฎากล่าว

ทั้งนี้ โครงการทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงล้วนเป็นโครงการที่พักอาศัยระดับมาสเตอร์พีซของ MQDC ทั้งโครงการรูปแบบ Themed project อย่างเดอะฟอเรสเทียส์ ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการหลากหลายแบรนด์ที่มีคอนเส็ปต์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความต้องการของผู้อยู่อาศัยครบทุกวัย ไม่ว่าจะเป็น วิสซ์ดอม เดอะ ฟอเรสเทียส์ (Whizdom The Forestias) ดิ แอสเพน ทรี เดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Aspen Tree The Forestias) มัลเบอร์รี่ โกรฟ เดอะ ฟอเรสเทียส์ (Mulberry Grove The Forestias) เดอะ ฟอเรสเทียส์ ซิกเนเจอร์ ซีรีส์ (The Forestias Signature Series) และ ซิกส์เซนส์ เรสซิเดนซ์ (Six Senses Residences The Forestias)

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้นำโครงการที่อยู่อาศัยแบรนด์หรูตั้งบนทำเลสุดพรีเมี่ยมใกล้รถไฟฟ้า เหมาะแก่การอยู่อาศัยและการลงทุน อาทิเช่น มัลเบอร์รี่ โกรฟ สุขุมวิท (Mulberry Grove Sukhumvit) เดอะ

สแตรนด์ ทองหล่อ (The Strand Thonglor) วิสซ์ดอม อินสไปร์ สุขุมวิท (Whizdom Inspire Sukhumvit) และ วิสซ์ดอม โคเอ็กซ์ ปิ่นเกล้า (Whizdom Coex Pinklao) เป็นต้น

นาย อัษฎากล่าวอีกว่าในงานนี้ จะได้พบกับการเปิดตัวครั้งแรกของโครงการ วิสซ์ดอม คราฟต์ส สามย่าน (Whizdom Craftz Samyan) คอนโดมิเนียมใหม่ล่าสุดภายใต้แบรนด์วิสซ์ดอม ที่สามย่าน ซึ่งเป็นทำเลศักยภาพที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งบนถนนพระรามที่ 4 ที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ “Craftz Your Future” เพื่อไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตใจกลางเมืองอย่างไร้ขีดจำกัด

นอกจากนี้ ในงานยังมี The Estate (Thailand) ตัวแทนผู้ให้บริการด้านการ ซื้อ ขาย เช่า และ บริหารจัดการทรัพย์สินและที่ปรึกษาด้านการลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติ ในเครือ MQDC ได้ขนทัพอสังหาริมทรัพย์หลากหลายทำเลมาร่วมจัดแสดงในงานอีกด้วย

นาย อัษฎา กล่าวว่า ผู้เข้าชมงาน MQDC Well Living Expo จะได้พบกับไฮไลท์ต่างๆ ภายในงาน โดยเฉพาะสิทธิพิเศษที่นำมามอบให้เฉพาะผู้ที่จองซื้อภายในงาน ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอสุดพิเศษจาก แต่ละโครงการ และของรางวัลสุดพรีเมี่ยมต่าง ๆ อีกมากมาย ทั้งจากโครงการและพาร์ทเนอร์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆของพาร์ทเนอร์ อาทิ ผู้นำเข้าเฟอร์นิเจอร์ Boundary โรงแรมยู เขาใหญ่ โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok รวมถึงโปรแกรมทางการเงินจากสถาบันการเงินอีกด้วย

นอกจากแบรนด์ที่อยู่อาศัยต่างๆ ที่จัดแสดงตลอด 4 วัน ภายในงานยังมีการเสวนาแบบเชิงลึก เพื่อแนะแนวความรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆ โดยผู้บริหารและแขกรับเชิญ ที่มาร่วมแชร์ความรู้และประสบการณ์ในแง่มุมต่างๆ รวมถึงสร้างสีสันบนเวที MQDC Well Living Expo

ท้ายสุด นาย อัษฎา กล่าวเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ของการอยู่อาศัย ภายใต้มาตรฐาน MQDC standards ผ่านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ เฉพาะในงานที่พลาดไม่ได้ที่งาน MQDC Well Living Expo