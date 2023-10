บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Sufficiency for Sustainability” ในงาน SX2023

พบกับอีกหนึ่งไฮไลต์เวทีเสวนาของงาน SUSTAINABILITY EXPO 2023 ในหัวข้อ “Sufficiency for Sustainability” หลักปรัชญาด้านความยั่งยืน ที่จะชวนคุณนำไปปรับใช้และลงมือทำจริง เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตให้โลกใบนี้น่าอยู่อย่างยั่งยืนไปด้วยกัน เพื่อ “สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า Good Balance, Better World” โดย พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) (Venerable Anil Sakya) ผู้ช่วย เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร, Mr.Stephen B.Young – Global Executive Director Caux Round Table for Moral Capitalism, Prof.Tetsunori Koizumi – Director International Institute for Integrative Studies, ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล (M.L.Dispanadda Diskul) – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิ แม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Chief Executive Officer Mae Fah Luang Foundation) โดยมี ดร.ศุลีพร บุญบงการ จูภาวัง (Dr.Suleeporn Bunbongkarn Choopavang) – ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ มูลนิธิชัยพัฒนา (Director of Foreign Affairs Department. The Chaipattana Foundation) เป็นผู้ดำเนินรายการ วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลา 9.30 – 11.00 น. ที่งาน SUSTAINABILITY EXPO 2023 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ชั้น G ห้อง Grand Plenary Hall และงานนี้เข้าฟังฟรี!